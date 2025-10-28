Vasile Miriuță nu înțelege tensiunile de la Craiova! Cui i-a dat dreptate și ce anunț a făcut despre primele de la Sănătatea Cluj

ADVERTISEMENT

În primul rând însă a vorbit despre gestul făcut de echipa sa, Sănătatea Cluj, în perspectiva acestui duel. „Virușii verzi” au acceptat să dispute partida la Craiova, deși în teorie ei sunt gazdele acestui meci.

Vasile Miriuță și Sănătatea Cluj, mână de ajutor nesperată înainte de meciul din Cupa României Betano

Miriuță a explicat că a acceptat această chestiune după o discuție purtată cu fostul său jucător Mario Felgueiras, în prezent director sportiv la Universitatea Craiova. De asemenea, antrenorul a transmis și că și-a dorit să le dea o mână de ajutor oltenilor în contextul programului lor foarte încărcat din această perioadă a sezonului.

„Suntem cu autocarul în drum spre Craiova. Mario Felguieras m-a sunat și m-a rugat să jucăm la Craiova. L-am avut de două ori ca jucător și nu puteam să nu accept pentru că reprezintă România în cupele europene și au un program foarte încărcat.

După noi joacă împotriva Rapidului, apoi merg la Viena, iar meci în campionat. Veneau la Cluj, apoi iar înapoi. Așa am zis că venim noi și jucăm pe un stadion frumos, cum nu mulți jucători de la noi au avut șansa. Am făcut-o cu drag, nu a fost nicio problemă, mai ales pentru Mario care m-a rugat”, a spus Vasile Miriuță pentru FANATIK.

Vasile Miriuță sare în apărarea lui Mirel Rădoi după ultimele evenimente de la Craiova

De asemenea, cu aceeași ocazie, a fost întrebat și despre și a explicat de ce tinde mai degrabă să îi dea dreptate lui Mirel Rădoi în acest context.

„Craiova nu trece poate prin cele mai bune momente, mai ales ca rezultate, dar meritau clar să câștige cu Metaloglobus. Au pus presiune în repriza a doua, mai ales în ultimele 25 minute, după intrarea lui Bancu și Cicâldău și au avut ocazii mari, chiar dacă prima repriză nu a fost foarte bună. Baiaram putea să o bage în poartă de 2 ori și Nsimba a dat bară acolo.

Ei au atacanți de viteză care profită de spații, în sistemul ăsta 3-5-2 joacă fără un număr 9. Dar așa joacă de exemplu și Chivu la Inter. Thuram și Lautaro Martinez nu sunt atacanți centrali. Într-un astfel de sistem e greu să joci cu un număr 9 central.

Mirel va face probabil multe schimbări, dar cred că vor intra alții mai buni. Mi se pare că Universitatea Craiova e singura care poate alinia două echipe în acest moment. Cred că le e greu să joace în Europa și de-asta au odihnit mai mulți jucători la ultimul meci.

Nu e diferență ca valoare între titulari și rezerve. La orice oră oricare dintre cei 22 de jucători pot fi titulari. Că e Screciu, că e Mogoș, Cicâldău sau Houri, dacă nu e Bancu joacă Florin Ștefan, deci nu contează cine va fi pe teren.

Eu nu înțeleg de ce sunt tensiunile astea la noi. De ce să îi fluiere suporterii? Au un parcurs bun. Ar fi fost culmea să nu continue Mirel Rădoi. Joacă din 3 în 3 zile și e normal să mai aibă și o scădere. E presiune pe jucători și lumea așteaptă mult. Nu e ușor pentru Mirel și chiar îl înțeleg”, a mai spus Vasile Miriuță.

Ce prime au încasat jucătorii de la Sănătatea Cluj pentru calificarea în Cupa României Betano

Nu în ultimul rând, antrenorul de la Sănătatea Cluj a mai vorbit și despre proiectul său de la echipa din Liga 3 și a oferit și câteva detalii referitoare la primele de joc avute de fotbaliștii săi la meciurile importante din acest sezon:

„Pufi (n.r. Cristi Bălgrădean), la 37 de ani ne ajută mult, e și un exemplu pentru toți băieții. Avem și o primă de calificare, dar mâine o vom afla de la doctorul Ghișă. Cu Unirea Slobozia au avut 1.500 de lei jucător.

Noi nu ne predăm că nu avem nimic de pierdut și vor fi niște meciuri frumoase în Cupă, chiar dacă e diferență de valoare noi vrem să facem o figură frumoasă și vom face tot posibilul.

Suntem pe locul 5 (n.r. în campionat), la un punct de play-off și la 3 puncte de locul trei. Noi sperăm și ne dorim să prindem play-off-ul. Suntem o echipă cu mulți tineri”.