Vasile Miriuță, semnal de alarmă pentru jucătorii lui Poli Iași: „Cine nu e alături, afară!”. Ce a spus despre Gheorghiță la FCSB

Poli Iași a renunțat la colaborarea cu Emil Săndoi și . Noul tehnician a avut parte de un debut crunt, . Antrenorul a participat la conferința de presă de dinaintea jocului de acasă cu UTA.

Vasile Miriuță vrea să vadă o schimbare de atitudine la Poli Iași. Ce le-a transmis jucătorilor săi

Poli Iași are un sezon foarte slab și se află din nou în zona „periculoasă” a clasamentului. Moldovenii au înregistrat mai multe rezultate dezamăgitoare, iar situația echipei nu pare deloc roz în aceste momente.

Vasile Miriuță nu se dă bătut însă. Tehnicianul român vrea să le insufle elevilor săi doza sa de optimism și speră ca Poli Iași să se salveze în cele din urmă de la retrogradare.

„Numai așa ne salvăm!”

„Toată lumea era cu capul în pământ la Craiova, în minutul 2, când am luat gol. Măi, tată, mai sunt încă 88 de minute! Care-i problema că am luat gol? Trebuie să luptăm, să întoarcem rezultatul. Când am luat golul trei la Craiova, în minutul 47, m-am uitat la echipa mea și am crezut că a anunțat că s-a întâmplat o tragedie, că a murit cineva din partea noastră!

Le-am spus jucătorilor «Măi, fraților, ridicați capul!». Nu suntem în situația de a umbla la costume la patru ace. Trebuie să luăm salopeta și târnăcopul în mână! Să muncim, să fim umili. Care dorește acest lucru vine lângă mine, în barcă. Care nu, stă în tribună sau pe bancă. Cine nu e alături de mine rămâne afară! Salopeta, lopata, hârlețul, toporul, umili, și la luptă! Numai așa ne salvăm!

„Antrenorii s-au tot schimbat aici, trebuie să se schimbe și jucătorii!”

Pe mine mă interesează doar ca Poli Iași să rămână în Divizia A. Dacă nu alergi, nu joci la Miriuță! Eu trebuie să găsesc 14 jucători cu care mă duc la luptă. Am pățit asta la Sibiu, m-am dus cu 14 jucători în play-out.

Dar ăia 14 trebuie să fie trup și suflet pentru clubul ăsta! O să-i găsesc pe ăia 14-15 până în play-out și o să mă duc la luptă. Ceilalți, să mă înjure că nu joacă. Antrenorii s-au tot schimbat aici, trebuie să se schimbe și jucătorii! Am fost vultur toată viața, vultur voi muri! În afară de Dumnezeu, de nimic nu mi-e frică. Poate un pic de nevastă-mea. (n.r. – glumind)”, a spus Vasile Miriuță, la conferința de presă.

Ce a spus Miriuță despre transferul jucătorului său la FCSB

Gigi Becali nu pus capăt încă transferurilor la FCSB. Patronul „roș-albaștrilor” a decis să-l transfere pe Andrei Gheorghiță de la Poli Iași pentru 400.000 de euro. Miriuță a vorbit despre plecarea jucătorului său,

„Gheorghiță e un jucător foarte bun, mi-era drag. Eu antrenez doar, conducerea hotărăște cine pleacă. Va fi o pierdere pentru echipă, dar sunt sigur că vom avea planul B, să vină un nou under.

Gheorghiță e un jucător bun, dar nu pot ști sigur ce va face la FCSB. Depinde cum se integrează și dacă are sânge în instalație să joace acolo. Eu cred că se va descurca”, a mai spus antrenorul lui Poli Iași.

Poli Iași – UTA se joacă joi, 6 februarie, de la ora 16:00