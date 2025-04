Vasile Miriuță, show la conferință înainte de meciul care îi poate aduce salvarea lui Poli Iași: „Mă bat cu oricine pentru echipă”

pentru că a reușit să resusciteze echipa adunând nu mai puțin de 11 puncte în primele șase jocuri din play-out, Vasile Miriuță le-a atras atenția jucătorilor săi înaintea partidei Poli Iași – Sepsi.

Vasile Miriuță, analiză înainte de Poli Iași – Sepsi

Într-o conferință de presă premergătoare întâlnirii din etapa a 7-a a play-out-ului SuperLigii, programată vineri, 2 mai, de la ora 17:30, tehnicianul ieșenilor a avut un mesaj de forță pentru elevii săi.

”În două zile jucăm o altă finală. Va fi un meci foarte, foarte greu, poate cel mai greu de până acum, cu o echipă pe care o respectăm. Am avut discuții cu băieții și azi, după ce i-am analizat pe cei de la Sepsi, le-am zis că avem un singur plan: victoria.

Adversarul trebuie să simtă că nu are nicio șansă când intră în acest oraș și în incinta acestui stadion! Chiar nicio șansă! E un mesaj războinic, pentru că e vorba de existența echipei. La orice echipă am fost, am apărat echipa până în pânzele albe, m-am bătut cu oricine.

Așa sunt și acum. Mă bat cu oricine pentru echipă, pentru băieți. Ei trebuie să simtă acest lucru, la fel ca și cei 7-8 mii de oameni care cred că vor veni vineri. Cu o victorie putem face un pas spre salvare”, a declarat Miriuță, conform .

Tehnicianul le-a cerut sacrificiu jucătorilor

Tehnicianul Politehnicii Iași le-a cerut jucătorilor săi să uite de tot ce îi frământă, de toate orgoliile personale și să se concentreze pe acest joc care poate însemna în mare măsură salvarea de la retrogradare.

”Le-am zis băieților și azi, le voi spune și mâine, și poimâine, înainte de meci, că trebuie să ne sacrificăm cu toții. Atitudine, determinare, nu are sens să mai discutăm. Le-am zis că vineri, de la ora 17:30, trebuie să uite de mamă, de tată, de frate, de nevastă, de copil și de nepot.

Avem doar trei puncte în cap. Sunt momente în care, probabil, vom suferi, pentru că va fi un meci foarte greu, dar suntem obișnuiți să suferim. Cel mai important lucru e clubul Poli Iași. Nici Miriuță, nici Ștefanovici, nici Bordeianu, nici Feri Dican.

Ei trebuie să joace pentru acest club, pentru acest oraș, pentru această comunitate, pentru a salva echipa. Sunt conștienți și ei de acest lucru, s-au antrenat foarte bine”, a spus el.

A refuzat să comenteze demiterea lui Dorinel Munteanu

Întrebat dacă Poli Iași beneficiază de un avantaj prin faptul că Sepsi , Vasile Miriuță a evitat să vorbească prea mult pe acest subiect și a ținut să se axeze pe formația sa.

”Am numai cuvinte frumoase despre Dorinel. Îl știu din 1991, când ne-am întâlnit la Dinamo. Ne-am întâlnit și în Germania, am jucat câteva meciuri împreună. Un băiat extraordinar și un antrenor foarte bun.

În rest, nu vreau să intru în alte detalii. Eu sunt maramureșean, nu ardelean. Iar în Maramureș avem o vorbă: ‘Le avem noi pe-ale noastre’. Avem noi problemele noastre, nu ne interesează problemele lor”, a afirmat Miriuță.