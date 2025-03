Vasile Miriuță, spectacol la conferința de presă: „Nu suntem FCSB, CFR, Craiova sau Rapid. Un singur lucru mă nemulțumește”

Numit la Politehnica Iași spre finalul lunii trecute, Vasile Miriuță nu a reușit încă să obțină un succes pe banca echipei, însă ieșenii au înregistrat mai multe rezultate pozitive, precum remizele cu sau CFR Cluj, 1-1. În următoarea rundă, Poli Iași va primi vizita Petrolului, duminică, de la ora 15:00.

Vasile Miriuță: „Dintr-o ocazie și jumătate, trebuie să dăm două goluri”

Poli Iași traversează o perioadă dificilă din punct de vedere ofensiv, având doar patru goluri marcate în ultimele șase meciuri oficiale. „Nu suntem FCSB, CFR, Craiova sau Rapid, să avem 15 ocazii pe meci. Dintr-o ocazie și jumătate, trebuie să dăm două goluri!

În fața porții nu mai pot să decid nici eu, nici cel de sus, nimeni în afară de ei. Nu știu ce fac, închid ochii și nu se uită la portar, dau cu stângul în dreptul, dar trebuie s-o bage în poartă!” a afirmat Vasile Miriuță în .

Antrenorul Politehnicii a făcut și o scurtă caracterizare a grupării pregătite de Adrian Mutu: „E o echipă bună, bine organizată, cu un antrenor bun, au jucători cu experiență, pe unii dintre ei i-am antrenat, știu de ce sunt capabili”.

Poli Iași se va concentra până la finalul stagiunii doar pe parcursul din Superligă, după ce a fost eliminată în această săptămână din Cupa României Betano. după 90 de minute, 0-0, dar Ianis Stoica a dat lovitura în minutul 111 și i-a calificat pe sibieni în sferturi, unde vor juca pe terenul celor de la CSM Reșița.

„De la primul meci cu mine pe bancă, am arătat din ce în ce mai bine”

Poli Iași a obținut trei puncte din cele șase partide de campionat disputate în mandatul lui Vasile Miriuță. Ultimul succes al ieșenilor în Superligă datează de pe 3 noiembrie, 2-1 pe teren propriu contra Oțelului.

„De la meciul cu Craiova, primul cu mine pe bancă, am arătat din ce în ce mai bine. Băieții se implică și la antrenamente, și la jocuri, nu am ce să le reproșez. În ultimele două meciuri, nu am luat gol 90 de minute. Un singur lucru mă nemulțumește, că nu o băgăm în poartă, din ocazii mari. Cu UTA am ratat din doi-trei metri, cu Slobozia am scăpat de două ori singur cu portarul, cu Sibiul, la 0-0, am avut-o din trei metri. Echipele adverse au avut o jumătate de ocazie și au dat gol” a declarat Vasile Miriuță.

După disputa contra Petrolului, Poli Iași va încheia sezonul regulat cu un duel la Galați, împotriva celor de la Oțelul. Formația moldavă se află în acest moment pe locul 15, penultimul, cu 25 de puncte.