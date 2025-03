Vasile Miriuță, un munte de bucurie după Poli Iași – Petrolul 1-0: „Mă bucur pentru băieți pentru că știu cât muncesc!” + Ce a spus despre Adi Mutu

. Vasile Miriuță a oferit o primă reacție la finalul meciului, încântat de prima victorie obținută pe banca echipei moldave.

Vasile Miriuță, încântat de victoria obținută contra Petrolului lui Adi Mutu

Poli Iași a reușit o victorie importantă în penultima etapă a sezonului regular. Diakhaby a fost unicul marcator, înaintea pauzei, după ce șutul său a fost deviat în poartă de către Denis Radu.

Vasile Miriuță, a răsuflat ușurat la finalul meciului din Copou. Tehnicianul moldovenilor a avut câteva cuvinte și despre Adi Mutu, omologul său.

„Sper să aibă o carieră mare!”

„Este o victorie meritată. Nu știu dacă am fost echipa mai bună, dar am fost cea care și-a dorit mai mult pe un teren greu. Am întâlnit un antrenor tânăr (n.r. – Adi Mutu) care sper să aibă o carieră mare, ca fotbalist a avut-o.

„Părerea mea este că arătăm din ce în ce mai bine!”

Am înscris prin Adama acel gol (n.r. – Adama Diakhate), după în repriza a doua am încercat să menținem rezultatul și să-i surprindem pe contraatac. Până la urmă s-a terminat 1-0, sunt trei puncte foarte importante.

Băieții și-au dorit mult. Părerea mea este că arătăm din ce în ce mai bine. Nu am luat gol. Să o ținem tot așa. Mă bucur pentru băieți pentru că știu cât muncesc în timpul săptămânii. În play-out va fi foarte greu, eu zic că se va juca până în ultimele două etape. Suntem echipe echilibrate valoric”, a reacționat Vasile Miriuță, conform

Poli Iași ocupă locul 14, poziție de baraj. Moldovenii au acumulat 28 de puncte în cele 29 de etape și vor avea o misiune grea în play-out, aceea de a se salva de la retrogradare.