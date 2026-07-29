Vasile Mogoş, cu ultraşii în peluză la Universitatea Craiova – Levski: „Am plâns când am plecat de pe Oblemenco” Ce vrea să facă la finalul meciului

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Vasile Mogoș a plecat de la Universitatea Craiova la finalul sezonului trecut, însă s-a întors în Bănie pentru meciul extrem de important din această seară. Fostul fundaș a ajuns pe neașteptate în cantonamentul Universității Craiova și le-a făcut o adevărată surpriză foștilor săi colegi înaintea duelului cu Levski Sofia.

Vasile Mogoș, apariție-surpriză în vestiarul Universității Craiova înaintea meciului cu Levski!

Fundașul român a câștigat Cupa României și campionatul alături de Universitatea Craiova, însă nu a rămas în Bănie pentru a evolua în preliminariile UEFA Champions League. , acolo unde locuiește familia sa, și speră să își găsească o nouă echipă până la startul campionatului.

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În perioada petrecută la Universitatea Craiova, Vasile Mogoș a fost unul dintre cei mai importanți oameni din vestiar. Deși nu avea statutul de titular incontestabil, atunci când a fost nevoie de el și-a făcut mereu treaba, iar prin atitudinea sa pozitivă a contribuit la atmosfera din cadrul echipei.

Vasile Mogoș se bucură de timpul alături de familie după plecarea de la U. Craiova

Fundașul le-a făcut o surpriză de proporții foștilor săi colegi. Vasile Mogoș a revenit în România pentru a fi alături de jucătorii Universității Craiova înaintea din turul doi preliminar al UEFA Champions League. Stoperul a făcut o vizită în vestiar și a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre duelul de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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Cum ești?

— Sunt bine, sănătos, să laudăm pe Domnul.

Cum a fost să te întorci acasă, la locul faptei?

— Păi, cum să fie? Mii-a fost dor de băieți. Abia așteptam să văd băieții și am fost imediat în cantonament să îi susțin. I-am salutat.

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Le-ai făcut o surpriză cu această prezență, nu se așteptau?

— Nu, am vorbit doar cu Bancu și cu Crețu. Le-am spus că vin să salut băieții. Îmi era dor de ei. În seara asta sper să ajung la meci și sper să le aduc noroc.

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Cum te-au primit?

— Cum m-am așteptat, frumos, emoționant.

Dar ai venit fără o boxă?

— Nu, nu. Am lăsat-o acolo la băieți. Nu era boxa mea. Am lăsat-o acolo în cantonament.

Ce faci în momentul de față? Care e viața lui Vasile Mogoș?

— Acum, momentan, stau în Italia, mă duc cu fetița la grădiniță, mă antrenez. Deci, sincer, foarte bine, chiar îmi doream un pic să am timpul liber așa. Momentan aștept, am avut mai multe oferte, dar din străinătate și am refuzat. Și ceva din Italia începe să miște. Acolo mercato e mai mai lent, să spunem. Nu sunt un copil, pot să mă aștept, imediat o să mă cheme. În octombrie fac 34 de ani, mai trebuie să am răbdare.

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Iei în considerare să mai joci fotbal?

— Da, mai am, mai am ambiția aia de creștere, mai am foamea aia. Până când nu mă mai distrez, joc fotbal. În teren vorbim, cu mingea, în afară începe să îmi placă mai puțin ce se întâmplă. Am văzut și Mondialul. Nu mi-a plăcut.

De ce? Ce nu ți-a plăcut?

— Cu FIFA, cu Infantino ăsta. Eu mă bucur că a luat Spania Mondialul și a câștigat fotbalul. Nu îmi plac toate vrăjelile care ni se bagă pe gât, de exemplu, în primul meci, Messi trebuia să ia cartonaș roșu. Nici s-a dus la VAR arbitrul. Așa strici fotbalul. Trump care anulează un cartonaș roșu. Ce e asta? Ăsta e fotbal? Eu iubesc fotbalul pentru mingea aia, nu toate prostiile care se întâmplă afară.

De la Craiova n-ai avut ofertă să te întorci sau măcar să vii în staff?

— Nu, am spus de mai multe ori. Mi s-a propus încă un an de contract. Dar știți foarte bine, am spus deja de mai multe ori, am refuzat din motive personale. Nu pentru că nu-mi place sau altceva. Am ales să stau aproape de familie în Italia.

Lumea încă îți strigă numele pe stadionul Ion Oblemenco

— Vă dați seama, e un vis să îți strige oamenii numele.

Te știi un tip emoțional.

— Da.

Ai mai plâns după ce ai plecat?

— Nu pot să spun. Eu mă uit, sunt iubitor de poze, de amintiri și acuma încep, încet, încet să le printez pe toate și să le am ca amintiri ca peste 2 ani să mă uit la poze. Și am printat aia cu cu campionii. Și da, nu vă ascund, am plâns un pic.

Cum i-ai regăsit pe băieți? Actuala echipă.

— Au venit, într-adevăr, au venit trei, patru, cinci jucători noi, dar nucleul e același. Vorbesc cu băieții, sunt mereu în legătură. Mă bucur că încă nu m-au dat afară din grupurile lor de WhatsApp. Știți, cu caterincă, cu astea, eu sunt acolo și dacă sunt departe, tot încerc să țin moralul sus. Mă simt încă parte din din echipa aceasta. Și chiar vorbesc, câștigăm, pierdem.

Vasile Mogoș, nume important în vestiarul oltenilor

Ai venit acum să le ridici moralul după ultimele rezultate?

— Da,am venit să îi susțin pentru că țin foarte mult la la ei. Cum am spus la început, mi-a fost chiar dor să îi iau în brațe, să mai ne luăm la mișto așa, pentru că așa au fost anul trecut tot anul. Și asta ne-a ajutat foarte mult.Așa eram eu înainte de meciuri și poate mai mulți aveau presiunea aia prea multă și cu, nu știu, cu prostii, eu îi descărcam un pic pe băieții, nu?

Tu erai cel care îi proteja pe cei mici.

— Nimeni nu poate să îmi atingă jucătorii. Nimeni. Toți sunt ai mei. Câștigăm, pierdem, nu contează. Pentru că eu îi vedeam zilnic. Ne antrenam maxim, vedeam inima, sufletul și nimeni nu poate să-i atingă. Nu joacă bine, nu mă interesează, dar eu știu că în teren acolo la bază dovedeau tot.

Te-ai întâlnit cu lume prin oraș astăzi, ieri?

— Ieri am fost până la magazin. Îmi face plăcere. Abia aștept în seara asta să să ajung la stadion să să cânt împreună cu cu peluza. Mi-ar fi plăcut să stau în peluză, dar mai bine stau în tribună.

Cum vezi acest Craiova-Levski?

— Vedem. Eu cred că o să fie greu și pentru ei, chiar dacă au 1-0. O să fie greu. E greu cu publicul nostru.

Crezi că e un avantaj pentru Universitatea Craiova faptul că cei de la Levski nu beneficiază de suportul galeriei lor sau?

— Nu, niciodată n-am gândit așa. Eu m-am gândit mereu la echipa noastră și la suporterii noștri. Pot să vină și 10.000 și îi mâncăm noi. Tot ne-am. Nu știu, un pic de presiune o să fie, dar o jucăm acasă și cred că o să fie foarte bine.

Va fi sold-out aproximativ cam la fel cum a fost și cu Bașakșehir

— Mă bucur, Doamne-ajută să ne bucurăm la fel. Simt așa un un pic de regret că n-o să fiu pe teren. Nu, nu, nu regret nimic în viață. Am făcut cea mai bună alegere pentru mine și familia mea. Din contră, chiar mă bucur că sunt acolo aproape. Bine, mi-aș fi plăcut să fiu în teren să boxez un pic. Eu mă bucur că o să fiu alături de băieți.

Soția nu te trimite de acasă? Înainte stăteai prea puțin, acum stai prea mult acasă

— Da, sincer, nu e prea obișnuită să mă vadă. Noi ne bucurăm, mai ales fetița. Data viitoare o să venim cu toții la meci. Să sperăm că tot în Champions League.

Se califică U. Craiova în Champions League? Verdictul lui Vasile Mogoș

Crezi că e posibil ca Universitatea Craiova să se califice în Champions League?

— Da, de ce nu? Uitați-vă, s-a dus Pafos, bine, a fost o muncă importantă pentru că îl cunosc pe directorul sportiv de acolo. Dar eu cred că aici e la fel. Avem un staff incredibil. Felgueiras, un om foarte inteligent, știe unde unde să pună un ochi, nu știu cum să explic. De ce nu? Eu eu cred, pentru că sunt toate condițiile aici.

Crezi că se mai poate repeta istoria de anul trecut? Cupa, tripla?

—Așa cum gândesc eu, cred că trebuie să iei fiecare obiectiv pe rând. Mai întâi meci de meci, apoi, când ajungi acolo, te gândești la Cupă, la campionat, iar după aceea la Europa. Eu sper doar ca foștii mei colegi să nu se mulțumească cu ce au realizat până acum. Să nu spună: «Am câștigat trei Cupe, e suficient». Nu. Acum trebuie și mai mult. Dacă ești campion, trebuie să demonstrezi în continuare, să arăți că meriți. Pentru că, dacă încerci să te așezi pe rezultate, cei din spate te ajung imediat din urmă.

Crezi că pare, în momentul de față, Universitatea Craiova are rival în campionat?

— Craiova, doar pe Craiova. Cred că doar această echipă poate reuși, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, are un nucleu foarte bun. Totul depinde de ei. Dacă vor continua pe aceeași linie ca anul trecut, vor avea șanse mari. Acum au venit două înfrângeri consecutive, pentru prima dată, dar asta se întâmplă în fotbal. Important este ca băieții să nu se mulțumească cu ce au realizat până acum. Dacă vor continua să muncească și să se antreneze la fel cum au făcut-o anul trecut, sunt convins că lucrurile vor ieși bine.

Ar trebui să plece Bairam de la U. Craiova? Ce crede Vasile Mogoș

Ce mesaje ai pentru suporteri, pentru băieți?

— Nu am avut niciun mesaj special. Mă bucur că sunt aici și sunt fericit că pot să-i susțin. Mă bucur să văd și conducerea clubului, pentru că, datorită domnului Mihai Rotaru și acționarilor, ne putem bucura de astfel de meciuri.

Ștefan Baiaram, crezi că ar fi momentul să plece și el afară?

— Da, am stat cu el în cameră. Este un băiat extraordinar, dar nu cred că eu sunt persoana potrivită să spun dacă ar trebui să plece sau nu. El trebuie să se înțeleagă cu conducerea. Dacă va veni o ofertă bună, mi-aș dori ca atât el, cât și clubul să fie mulțumiți. Vă spun din experiență că, dacă pleci certat cu cineva, lucrurile nu mai sunt la fel. Important este să fie fericit și el, dar și conducerea. Eu îi doresc tot binele din lume, să aibă o carieră frumoasă și să ajungă un campion.

Îl vezi pe Nicușor Bancu ieșind la pensie de la Universitatea Craiova?

— Cel mai bine știe el. Chiar m-am bucurat să-l iau în brațe. Am o relație specială cu el. Cred că mai poate juca încă șase ani fără probleme

Transferurile, ultima întrebare, transferurile de anul ăsta cum ți se par? Până acum?

— Da, la Craiova. Sincer, am văzut foarte puțin din primele meciuri. Îi cunoșteam doar pe Sava, cu care am fost coleg la CFR. Este un portar foarte bun și faptul că a evoluat în Serie A reprezintă o experiență importantă. Sunt și eu curios să văd cum se vor integra noii jucători, dar sunt convins că vor fi primiți foarte bine. Cunosc grupul și știu că este ca o familie. Sunt sigur că se vor adapta și vor face o treabă foarte bună. La Craiova te integrezi ușor. Nu este un grup care să nu te bage în seamă sau să te lase deoparte. Aici îi cunoști imediat pe toți, pe Bancu, pe Crețu și pe ceilalți. Sunt niște oameni extraordinari.

32 de meciuri a jucat Vasile Mogoș pentru U. Craiova

400.000 de euro este cota de piață a lui Vasile Mogoș