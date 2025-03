Vasile Mogoș, dezvăluiri înaintea derby-ului Rapid – Universitatea Craiova: „Niciodată nu am cerut să fiu titular”

Vasile Mogoș l-a însoțit pe Mirel Rădoi la conferința de presă organizată de Universitatea Craiova înaintea derby-ului cu Rapid București. Fundașul „juveților” ar putea să fie titular în Giulești, deoarece Carlos Mora a revenit în Cetatea Băniei după un zbor obositor din Costa Rica.

Vasile Mogoș, înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „E simplu, trebuie să fim uniți”. Ce spune despre o posibilă titularizare în Giulești

Derby-ul Rapid București – se va juca sâmbătă, de la ora 20:00. Galeria „juveților” va fi formată din aproximativ 600 de elevi, care vor face deplasarea în Giulești cu autocare puse la dispoziție de club.

Vasile Mogoș a analizat derby-ul Rapid – Universitatea Craiova în sala de conferințe „Sebastian Domozină”. Fundașul transferat de la CFR Cluj spune că e pregătit să joace în Giulești încă din primul minut, dacă Mirel Rădoi consideră ca are nevoie de ajutorul lui pe teren.

„E simplu, trebuie să fim uniți. Trebuie să avem atitudinea pe care am avut-o în ultimul meci. A fost important să reglăm ce am greșit în pauză, am jucat și un amical. Pentru mine nu există amical, fiecare meci trebuie câștigat.

Mă bucur că am lucrat și cu băieții din academie, abia aștept să punem în teren ce am lucrat în pauza competițională. Nu am fost aici la ultimul meci cu Rapid, dar asta este în trecut. Acum este un nou meci, o nouă istorie și abia așteptăm să jucăm împotriva lor.

Sunt foarte bine, abia aștept să intru în teren și să arăt cum m-am pregătit. De când am început fotbalul am fost disponibil pentru echipă și antrenor. Niciodată nu am cerut să fiu titularizat. Eu dau 100% oriunde”, a declarat Mogoș.

Vasile Mogoș a analizat „dubla” cu CFR Cluj

După deplasarea de la Rapid, Universitatea Craiova va pleca în Gruia pentru „dubla” cu . Internaționalul român spune că întâlnirea cu „feroviarii” nu este specială pentru el.

„Dacă Mister consideră că sunt pregătit să fiu titularizat o să dau 100%, la fel se va întâmpla și dacă nu voi juca. Ăsta sunt eu, pentru mine există grupul. Am venit aici să dau 100%, mă bucur că am fost în diverse acțiuni cu echipa.

Am ieșit în oraș după o lună, îmi place aici. (n.r. – Cum va fi dubla cu CFR pentru tine?) O să fie un meci ca oricare altul, mă interesează să trecem mai departe în Cupă și să luăm cele trei puncte în campionat”, a mai spus fundașul Universității.