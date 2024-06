Vasile Mogoș, discurs emoționant după victoria zdrobitoare cu Ucraina, scor 3-0: „M-aș arunca de pe pod pentru echipa națională“

Echipa națională a debutat cum nu se poate mai bine, cu . Cu un lot echilibrat, Vasile Mogoș nu a reușit să între în meci, dar a povestit cum a trăit meciul.

Sacrificii pentru echipa națională

Fundașul dreapta a lăudat atmosfera de la meciul cu Ucraina, făcută de . De altfel, Mogoș a spus ce sacrificii ar face pentru echipa națională, atât el, cât și colegii lui.

“A fost extraordinar, cea mai frumoasă atmosferă de când sunt în fotbal. S-a bucurat toată România, am arătat că știm să ne bucurăm împreună și sperăm să continuăm așa și după următorul meci.

Analizăm Belgia, trebuie să fim umili. Totul e realizat cu disciplină, cu muncă. Și Belgia are presiune acum, dar noi ne gândim doar la noi. Am avut piele de găină 90 de minute. Emoții mai mari nu am avut niciodată.

Suntem 26 de titulari în echipa asta, nu contează care joacă. Dacă Mister îi spune ‘Moruțan, intră pe teren!’, intră așa, cu un picior rupt! Eu m-aș arunca de pe pod pentru echipa națională! De copil visam să joc în națională, dar nu îmi imaginam chiar așa ceva, să fiu la Euro!

Mă simt foarte norocos. Colegii mei știu ce inimă am și știu că aș face orice pentru naționala! Cineva trebuie să se ocupe și de distracție în lot, eu mă ocup de muzică, de petrecere. Eu fac ceea ce simt, nu îmi programez cum să procedez”, a spus Vasile Mogoș.

Scene emoționante cu tatăl lui

Vasile Mogoș a spus că tatăl lui este prezent alături de echipa națională, iar cineva i-a spus că l-a și văzut. Fundașul dreapta a spus că victoria a fost celebrată cu populara melodie aflată în trend, Made in Romania.

“Avea ochelari și burtă? Da, tata era! Tata mi-a făcut cel mai mare cadou când m-a dus la fotbal. Te salut, tată! Am ascultat cam toate melodiile după meci. Am pus și Made in Romania, am dansat împreună”, a mai spus Vasile Mogoș.

Echipa națională mai are de disputat două meciuri în grupe, primul contra Belgiei, pe 22 iunie, de la ora 22:00, la Koln. Ultimul meci, după care se va decide dacă mergem în fazele eliminatorii, este contra Slovaciei, 26 iunie, 19:00, la Frankfurt.

