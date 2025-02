Vasile Mogoș, primul interviu ca jucător al Universității Craiova: „Ion Oblemenco este cel mai frumos stadion din țară, le-am spus și foștilor colegi de la CFR”

Universitatea Craiova l-a transferat pe , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Fundașul care a jucat la Euro 2024 vine în Cetatea Băniei să câștige titlul sub comanda lui Mirel Rădoi.

Vasile Mogoș, primul interviu după transferul la Universitatea Craiova: „I-am dat cuvântul că o să vin”

Site-ul nostru a dezvăluit în exclusivitate că Fundașul pe care Dan Petrescu nu l-a mai dorit la CFR Cluj va încasa 15.000 de euro pe lună la formația din Bănie.

Universitatea Craiova a realizat un interviu cu Vasile Mogoș după prezentarea oficială. Fundașul de națională a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu oltenii și a vorbit despre relația cu Mirel Rădoi, antrenorul cu care a lucrat și la națională.

„Craiova este o echipă foarte mare, are o istorie importantă în spate și mi-a fost ușor să iau decizia de a veni aici. Am luat legătura cu directorul sportiv, am vorbit mai mult timp cu el și i-am dat cuvântul că o să vin.

Am fost foarte bine primit. Mă cunosc cu mulți jucători de la națională și acum abia aștept să joc împreună cu ei. (n.r. – Cât de mult a contat pentru tine faptul că Mirel Rădoi te-a contactat personal?) A fost foarte important.

L-am avut antrenor la națională, am jucat cu el în preliminariile pentru Campionatul Mondial. Știu cum muncește și abia aștept să lucrez din nou cu el. Nu îmi pun multe obiective, mă interesează să câștigăm cu Oțelul”, a spus Vasile Mogoș.

Ce le-a spus Vasile Mogoș foștilor colegi de la CFR Cluj despre stadionul „Ion Oblemenco”: „Nu vă ascund asta”

Vasile Mogoș a jucat pe stadionul „Ion Oblemencă”, însă în calitate de adversar al Universității Craiova. Atmosfera de pe „vulcan” l-a impresionat pe fundașul dreapta care va juca în următorii doi ani la gruparea din Cetatea Băniei.

„Nu vă ascund asta, anul trecut vorbeam cu foștii colegi de la CFR și le spunea că cel mai frumos stadion din țară este Ion Oblemenco. Suporterii sunt minunați, am rămas cu o impresie incredibilă de la meciurile jucate aici.

Cred că trebuie să ne gândim la fiecare meci în parte. Trebuie să câștigăm cu Oțelul și după o să vedem ce se va întâmpla. Cred că acest grup este unul foarte puternic. Știu care este mentalitatea lui Mirel Rădoi și cred că o să facem lucruri bune”, a dezvăluit Vasile Mogoș.