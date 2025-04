Vasile Petrovschi, finalist Survivor România 2025: „Am fost peste Uwe tot sezonul” – Exclusiv

Emoții mari pentru Vasile Petrovschi, finalist Survivor România 2025, la probele în care a luptat cu Uwe Dai.

Concurentul a fost la un pas să pună mâna pe marele premiu și pe trofeu, însă Uwe Dai a fost ceva mai rapid ca el. Cel din urmă a plecat cu 100.000 de euro acasă, marele premiu, dar și cu trofeul Survivor România 2025.

ADVERTISEMENT

Vasile Petrovschi, finalist Survivor România 2025, despre competiție: „Intensitate maximă, multă tensiune, emoții cât carul și foarte mult stres”

Acum, că s-a încheiat competiția de la Pro Tv, prezentată de Daniel Pavel, Vasile Petrovschi spune lucrurilor pe nume, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.

Concurentul care a pierdut în fața lui Uwe susține că cel din urmă a avut ceva mai mare dexteritate la final. Printre altele, Vasile Petrovschi vorbește și despre faptul că Bitză l-a dezamăgit profund și că ar fi întors, în timpul competiției, oameni împotriva lui.

ADVERTISEMENT

Cum ai trăit experiența Survivor România 2025?

La intensitate maximă, cu multă tensiune, emoții cât carul și foarte mult stres. Dar foarte frumoasă experiența, cu suișuri și coborâșuri. O experiență pe care aș repeta-o și mâine.

Ce a fost cel mai dificil pentru tine pe insulă?

Cel mai dificil a fost dorul de soție și copil. Faptul că nu am putut să comunicăm absolut deloc a fost foarte greu.

ADVERTISEMENT

Vasile Petrovschi, învins de adversar: „A fost o finalizare care s-a potrivit mănușă pentru Uwe”

Ai fost eliminat după un duel extrem de strâns. Ce crezi că a făcut diferența între voi doi?

, dar consider că diferența a fost făcută de destin. În două din cele trei jocuri, tipul de aruncare, de îndemânare, a fost același și a fost o finalizare pe care nu am mai avut-o de-a lungul sezonului. A fost o finalizare care s-a potrivit mănușă pentru Uwe.

ADVERTISEMENT

Nu mă așteptam ca după ce am văzut finalizarea la primele două jocuri să fie și la al treilea joc o finalizare asemănătoare ca la primul joc. Sincer, mă așteptam să fie ceva de aruncat cu bile sau mingi, așa cam cum a fost de-a lungul sezonului la majoritatea finalurilor avute. D-asta zic că în seara aia, Bunuțul așa a vrut să fie.

Pentru că dacă ne luăm după punctaveraj și după scorul între întâlnirile noastre directe, am fost peste Uwe tot sezonul.

Vasile Petrovschi, finalist Survivor România 2025, dezamăgit: „A avut grijă Bitză că această echipă să nu mai fie o echipă. A spus bazaconii despre mine”

Cum ai perceput dinamica echipei tale? Ai simțit sprijin din partea colegilor tăi?

Echipa Dragonilor a fost o „echipă” până la unificare. După, a avut grijă Bitză că această echipă să nu mai fie o echipă în momentul în care s-a dus la Diandra, Larisa și Raul să vorbească bazaconii despre mine. În încercarea de a-i atrage de partea lor (Bitză, Coțofană și Uwe). Consider că Bitză a fost cel care a dat startul „dizolvării” tribului Dragoni.

Eu am fost un concurent subestimat încă de la începutul competiției și până la unificare când au început individualele. Am simțit că nu aveau încredere în mine pe traseu și nu am fost niciodată printre primele opțiuni atunci când se făcea strategia jocului. Sprijin din partea colegilor am simțit doar după unificare. Și a fost doar din partea foștilor leoparzi plus Diana, lucru care s-a văzut și în voturile lor în finala mică.

Ce părere ai despre introducerea Urnelor Destinului? Crezi că acest nou element schimbă radical jocul?

Din punct de vedere al telespectatorului, introducerea acestor urne a fost benefică. A fost un element de suspans, un element care îți dădea speranță că favoritul tău nu o să fie la duel. Sau că își va putea alege un adversar mai facil. Cred că din punct de vedere al dinamicii show-ului a fost de bun augur. Și da, acest element poate schimba radical jocul.

Vasile Petrovschi a slăbit 8 kilograme în competiție

Dacă ai avea ocazia să revii în competiție, ai face ceva diferit?

Eu am plecat în Dominicană cu strategia de a fi tot timpul cu majoritatea atunci când se decide pe cine să votăm. Dar se pare că nu a contat pentru unii dragoni. Deci, dacă aș mai avea ocazia să fiu la Survivor, aș merge doar cu strategia mea. Fără a mai asculta de X sau Y, așa cum am făcut după unificare, după ce am aflat cum .

Cât de mult te-a schimbat această experiență, din toate punctele de vedere?

Fizic, m-a slăbit 8 kilograme (râde – n.r. ). Pare un clișeu, dar această experiență m-a făcut să apreciez mai mult momentele cu cei dragi și toate clipele și lucrurile alea care crezi că ți se cuvin și nu te mai bucuri de ele.