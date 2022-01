Scandalul dintre Vasile Șeicaru și Andrei Păunescu, runda a doua: ”Iată-mă și hoț de cântece!” vs “A jignit memoria tatălui meu”

După dezvăluirile făcute de FANATIK, în urmă cu câteva zile, , că vrea doar scandal și susține sus și tare că el este autorul melodiei Iancu la Țebea.

”Iată-mă și hoț de cântece! Aflu că sunt hoţ, că mi-aş fi atribuit un cântec compus de Adrian Păunescu. Adrian Păunescu era poet, măi, oameni buni, nu compozitor. Cineva spune că piesa compusă de mine în 1982, ‘Iancu la Ţebea’, nu-mi aparţine mie sub aspect muzical, ci mi-am însuşit-o de la marele poet.

Noi ştiam că Adrian Păunescu a fost poet, un poet genial, însă nu şi compozitor de muzică. Cum să compună neştiind note, neștiind să cânte la vreun instrument?”, a notat Vasile Șeicaru pe contul său de socializare. Iar replica lui Andrei Păunescu, fiul poetului care susține că tată său este și autorul compoziției muzicale, nu a întârziat.

Vasile Șeicaru, contestat de Andrei Păunescu

”Poetul, în timpul vieţii sale, nu a declarat vreodată că ar fi compozitor şi mă întreb de ce, după atâţia ani, sunt învinuit de furt! Sunt 40 de ani de atunci”, spune Vasile Șeicaru. Mai mult, cântărețul se declară revoltat că îi este contestată paternitatea piesei.



”Unde-i partitura piesei scrisă în vremea aceea? Chiar nu mai avem limite? Eu am declarat cântecul la Uniunea Compozitorilor din Romania în anul 2005, Adrian Păunescu a murit în 2010, deci putea să reacţioneze la acel moment, însă nu a făcut-o, cunoscând realitatea”, mai spune Vasile Șeicaru pe contul său de socializare.

Andrei Păunescu însă nu este dispus să cedeze în disputa cu privire la cel care a compus melodia piesei Iancu la Țebea, ba chiar aduce argumente solide în sprijinul său.

”Eu, de la Uniunea Compozitorilor, am obținut documente, tata are declarate piese încă din anii `80. Craiova, my Love, Dor de Cluj, și altele. Lipsește însă Iancu la Țebea și acum trebuie să verific dacă a fost înlocuită sau a fost făcută dispărută declarația. Tata are statut de compozitor, la Uniunea Compozitorului. Problema că nu știa note este o diversiune (…)

Tata nu a știut de această chestiune. Dovada e clară: în 2007 a apărut CD-ul de la Cenaclul Flacăra `Doamne, ocrotește-i pe români`. Iar la piesa Iancu la Țebea, muzica și versurile sunt precizate clar: Adrian Păunescu. Nu a știu că a înregistrat Vasile Șeicaru un asemenea act. Iar când l-a înregistrat, dacă e vorba de 2005, tata era încă în viață și nu i s-a cerut acordul. La celelate piese ale lui tatăl meu și-a dat acordul, asta a fost depusă în secret”, spune, pentru FANATIK, Andrei Păunescu.

Andrei Păunescu, replici dure la adresa lui Vasile Șeicaru

”Cred că fiul poetului vrea publicitate cu orice preţ, dar eu nu mă mai las târât în astfel de situaţii. Am auzit că eu, desigur, ar trebui să renunţ la cântecul meu, în semn de recunoştinţă pentru ceea ce a făcut Adrian Păunescu pentru mine în anii aceia.

Am spus de nenumărate ori că îi sunt recunoscător şi am mulţumit de multe ori pentru tot ceea ce a făcut poetul pentru mine, pentru cariera mea. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunţ la cântecele mele, la munca mea”, a mai spus Vasile Șeicaru în tirada sa îndreptată împotriva lui Andrei Păunescu.

Deranjat de asocierea numelui său cu ideea de scandal, Andrei Păunescu a replicat dur, acuzând că Vasile Șeicaru nu ține seama de chestiuni legate de moralitate în acest caz. ”Am toată admirația pentru vocea și muzica lui Vasile Șeicaru. Eu nu l-am atacat niciodată, eu nu fac decât să răspund la faptul că a jignit memoria tatălui meu, făcându-l mincinos în ciuda tuturor cronicilor din ziar și a discurilor care demonstrează asta.

Eu am fost de față când s-a scris și compus piesa asta. Nu e vorba de nicio chestiune financiară, este vorba de o chestiune de moralitate”, spune Andrei Păunescu, pentru FANATIK.

Ștefan Hrușcă și Ducu Bertzi, amestecați în scandalul dintre Păunescu și Șeicaru

”Tare aș dori să-i atace la fel și pe Hrușcă sau Bertzi, că și ei sunt în aceeași situație cu mine! Colegii mei au declarate cântecele și vor răspunde dacă vor fi întrebați”, mai spune Vasile Șeicaru, supărat nevoie mare pe pretențiile de paternitate ale piesei Iancu la Țebea emise de Adrian Păunescu și de moștenitorul poetului, Andrei.

Andrei Păunescu a explicat, însă, pentru FANATIK, că lucrurile sunt complet diferite în cazul celor doi artiști, atât Ștefan Hrușcă, cât și Ducu Bertzi fiind departe de a solicita paternitatea vreunei melodii pe care au cântat-o și care îi aparține lui Adrian Păunescu.

”Când Vasile Șeicaru vorbește de Ducu Bertzi și de Ștefan Hrușcă se referă la un lucru clar. Se referă la melodia Dor de Cluj, care este declarată la Uniunea Compozitorilor de Adrian Păunescu în calitate de autor al muzicii, și am și documente, și pe care a cântat-o Ștefan Hrușcă.

Și se referă și la Craiova, my Love, pe care Adrian Păunescu l-a compus, declarat la Uniunea Compozitorilor, și pe care l-a interpretat . Cel care a scris partiturile atunci, cel care l-a ajutat și a scris notele, a fost Alexandru Zărnescu.

Problema e doar la Iancu la Țebea. Dacă s-ar fi dus să îi ceară semnătura tatălui meu, măcar în calitate de poet, Adrian Păunescu când ar fi văzut o așa aberație i-ar fi spus: `Du-te, Vasile, cu prostiile astea de aici`. De aceea nici nu a venit. (…) Acolo (în cazul piesei Iancu la Țebea, n. red.) e o lipsă de procedură, ca să nu zic un fals”, a replicat Andrei Păunescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

De la ce a pornit cearta dintre Andrei Păunescu și Vasile Șeicaru

La o zi de la moartea lui Victor Socaciu, pe 28 decembrie 2021, Andrei Păunescu a postat piesa Iancu la Țebea pe conturile sale de socializare, susținând că melodia este compoziția, atât ca versuri, cât și ca linie melodică, lui Adrian Păunescu, tatăl său.

Imediat a pornit o polemică între fiul poetului și Vasile Șeicaru care susține că, de fapt, compoziția îi aparține lui, doar versurile fiind ale poetului care a murit în urmă cu aproape 12 ani.

”Iancu la Țebea e compoziție completă a tatălui meu. Să fie iertați cei care mușcă din tatăl lor spiritual sau din binefăcătorul lor”, spunea Andrei Păunescu după ce Vasile Șeicaru a susținut că totul ar fi o mare minciună și că doar el a făcut linia melodică a piesei.

”Eu cred că voi găsi, totuși, înțelegere la Uniunea Compozitorilor și vor căuta prin arhive să găsească și prima declarare, cea din anii `80 a piese”, a mai spus Andrei Păunescu, pentru FANATIK.