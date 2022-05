Vasile Șeicaru intervine în scandalul dintre Marina Almășan și văduva lui Victor Socaciu: “Ce rușine, cum poți abera astfel?”

Cântărețul a oferit detalii importante despre moartea neașteptată a regretatului său prieten, care a încetat din viață la vârsta de 68 de ani, în ultima lună a anului trecut. Artistul a povestit că solistul a trăit numai pentru muzică și scenă.

Vasile Șeicaru, dezvăluiri după scandalul dintre Marina Almășan și văduva lui Victor Socaciu: ”Nici n-a vrut să audă”

Vasile Șeicaru intervine în scandalul dintre Marina Almășan și văduva lui Victor Socaciu, Brândușa. a lăsat un mesaj pe pagina de Facebook a fiicei cele mici a regretatului solist, Ana Maria Socaciu.

„Pot spune că am fost prieten bun cu Victor și asta începând cu 1978, anul venirii mele la Cenaclu! Am mers împreună la concerte, ne-am vizitat des, am cântat ori de câte ori aveam chef, și în țară, dar și prin Europa, Canada, China, Coreea, Statele Unite… am bătut multe căi împreună!

Știu sigur că scena era viața lui pentru că el acolo se simțea cel mai bine. Mă luam uneori de el că stătea prea mult în scenă. Să nu uităm că în anii ‘80, după plecarea de la Păunescu, noi (Hrușcă/Șeicaru/Socaciu), țineam deseori 3 concerte pe zi și n-aveam turnee sub o lună.

Îi plăcea să stea în centrul scenei, vorbea bine între cântece, iubea enorm publicul și stătea foarte puțin pe acasă, ca și noi de altfel! Ar fi multe de spus despre Victor, dar eu acum vreau să mă refer la ceea ce am citit acum niște zile, cum că el ar fi fost obligat să meargă la spectacole și că ar fi fost ajutat să moară…

Ce rușine, cum poți abera astfel crezând că l-ai cunoscut cândva bine pe Socaciu. Ei bine și eu l-am cunoscut și pot să spun că foarte bine! Eu i-am spus să nu țină Festivalul Om Bun, în pandemie, la Breaza, și culmea, și cu ceva spectatori.

Nici n-a vrut să audă, îmi spunea că festivalul e ca și copilul lui și nimic nu-l poate face să întrerupă, să nu țină ediția. Soția lui Brândușa, nu putea sub niciun chip să-l facă să renunțe, sau să-l «târască» la concerte sau evenimente!

Vă spun sincer prieteni, oameni buni, Victor mi-a spus în față înainte să fie internat prima oară după festival, că locul lui e pe scenă, că preferă să moară pe scenă decât să nu fie prezent atunci când era solicitat!

Așa că să nu mai umble cineva cu cai verzi pe pereți, Socaciu trăia pentru scenă! Mai vreau să spun ceva legat de el și Brândușa! De când și-au cumpărat o casă lângă Eforie Sud, ne vedeam în patru (ei doi, Liliana mea și cu mine), și mergeam deseori pe la terasele din zonă, să mâncăm un pește și să bem un roze!

Liliana are o casă la Techirghiol, lângă lac și ne vizitam foarte des, când la ei, când la noi! Știam că se iubeau foarte mult și am fost primul care am aflat că vrea să se căsătorească cu Brândușa, mi-a spus că i s-a dat un alt fel de a iubi și că-i mulțumește lui Dumnezeu pentru asta! Îmi mai spunea că e prima oară când se simte iubit!

Vă rog să credeți spusele mele, că n-am niciun motiv să inventez! Eu știu multe, e normal să fie așa, că doar am fost prieteni buni, dar nu intru în alte amănunte că nu vreau să supăr pe nimeni! Victor a fost un om excepțional, un artist foarte mare și un prieten minunat!”, a spus Vasile Șeicaru.

Marina Almășan, despre moartea lui Victor Socaciu: “A fost ‘ajutat’ să plece mai repede dintre noi”

Declarația artistului vine după ce Marina Almășan a susținut că regretatul Victor Socaciu a fost ”ajutat” să moară, asta pentru că a urcat pe scenă până în ultima clipă, fără să pună pe primul loc sănătatea sa. Jurnalista o atacă pe văduva cântărețului, Brândușa Simion.

Prezentatoarea de televiziune și au fost împreună timp de 16 ani și au un băiat, pe nume Victor.

„Cum, oare, un om care pretinde acum prin interviuri că «a iubit», nu a văzut cum cel de lângă el se stingea treptat, ca o lumânare, hăituit pe drumuri, cum de nu-i constată degradarea avansată.

Dar, asta e, când partenerul de viață e și impresar, criteriile financiare probabil că depășesc trâmbițata ‘iubire’… Rămân la concluzia că, în mod conștient sau nu, artistul Victor Socaciu a fost ‘ajutat’ să plece mai repede dintre noi…”, a scris Marina Almășan pe .

Brândușa Simion, reacție după acuzațiile fostei soții a lui Victor Socaciu

Soția lui Victor Socaciu a declarat că artistul nu a dorit să le spună niciodată fanilor că este bolnav, de aceea a urcat pe scenă până în momentul în care a fost spitalizat. Brândușa Simion spune că a ținut cont de dorințele regretatului solist, inclusiv legat de locul de veci.

„Victor nu a avut o ultimă dorință pentru că el nu a avut timp să știe că este bolnav. Victor a cântat pe 7 noiembrie la Deva și avea stabilite concerte pentru luna decembrie. Dorințele i le cunoaștem însă noi, cei care i-am fost aproape, cei care l-am iubit. E ca și cum le-am avea scrise pe un portativ imaginar. Și încercăm să le ducem mai departe.

Despre festivalul de la Breaza… povestea e mai lungă, anul trecut când Bucureștiul era închis din cauza pandemiei, anul în care se împlineau 30 de ani și Festivalul trebuia să continue, Victor a ales orășelul acesta de munte cu oameni minunați, să ne fie gazdă. Nu a evitat niciodată orașele mici când era vorba de un concert”, a spus Brândușa Simion, pentru .