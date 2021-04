Vasile Șeicaru, detalii despre evenimentul la care s-ar fi infectat Victor Socaciu: „Am auzit că ar fi cazuri în rândul celor din sală”

Vasile Șeicaru a vorbit pentru FANATIK despre festivalul unde Victor Socaciu s-ar fi infectat, un eveniment pe care artistul aflat în stare gravă la spital l-a organizat an de an începând cu 1991.

Colegul său de breaslă ne-a povestit că el trebuia să fie prezent la Breaza pe scenă, dar a refuzat tocmai de frică să nu se infecteze, cu toate că Socaciu l-a asigurat că totul este organizat ca la carte și nu are de ce să își facă griji.

Festivalul „Om bun” s-a ținut în două locuri. Un punct ”de lucru” a fost la Cluj, acolo unde nu a existat nici măcar un om în sală, iar celălalt la Breaza, unde au participat 20-30 de persoane într-o sală foarte mică.

Vasile Șeicaru, despre evenimentul unde s-ar fi infectat Victor Socaciu: „El a vrut cu spectatori, iar eu când am auzit, m-am retras”

Evenimentul care a avut loc la Breaza trebuia să se țină în București, la Teatrul Nottara, însă Capitala fiind în zonă roșie de Covid, s-a ales stațiunea de la munte.

„El a fost trei zile acolo. Atât a ținut evenimentul. Eu trebuia să închei festivalul. Erau câte 10 folkiști în fiecare zi. El a vrut cu spectatori, iar eu când am auzit, m-am retras.

Nici prezentatorul Andrei Partoș nu a participat fizic acolo, ci de acasă. Spectacolul de la Cluj n-a avut niciun spectator, de exemplu”, ne-a spus Vasile Șeicaru.

„Am auzit că ar fi cazuri în rândul celor care s-au aflat în sală”

Cântărețul de muzică folk a spus că a auzit că ar exista infectați inclusiv în rândul spectatorilor care au participat la festivalul de la Breaza: „Am auzit că ar fi cazuri în rândul celor care s-au aflat în sală. Destul de nașpa, pentru că să ții în fiecare seară, cu toate că s-au păstrat distanțele astea, erau acolo ore bune, au fost 4 ore și ceva”.

„Victor mi-a zis să merg pentru că am un traseu antiseptic, dar i-am zis că nu și am avut dreptate. Bine am făcut că nu m-am dus”, a mai spus Șeicaru pentru FANATIK.

Victor Socaciu a ajuns în urmă cu două zile în stare gravă la spital. Potrivit familiei cântărețului, acesta ar avea 50% din plămâni afectați.

