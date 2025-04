Vasile Șiman a deschis un nou proces împotriva lui Dinamo. Detalii din contestația depusă la tribunal

Dinamo este sub o mare presiune. Ieșirea din insolvență până la 31 mai 2025, termenul limită pentru a avea drept de participare în cupele europene în sezonul 2026-2027, devine din ce în ce mai problematică.

Vasile Șiman a deschis al doilea proces împotriva lui Dinamo

Litigiul dintre Dinamo și Vasile Șiman, cu o miză de două milioane de euro, a fost divizat în două procese: unul , referitor la clauza de un milion de euro din contractul fotbalistului Ionuț Șerban, și altul, recent înregistrat la tribunal de fostul patron al Sportului Studențesc, privind dobânzile și penalitățile de întârziere.

Noul proces a fost programat pentru 5 mai 2025, la 19 zile după eventuala sentință de la Curtea de Apel, care a amânat cu două săptămâni pronunțarea, după ce Șiman a recuzat completul de judecată la termenul care a avut loc pe 2 aprilie.

Cum s-a ajuns la al doilea proces Dinamo-Șiman? Pe 14 martie 2025, omul de afaceri a depus o cerere de plată de 5.457.094 lei (peste un milion de euro) la administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu, solicitând dobânzile și penalitățile respinse anterior pe 14 octombrie de judecătorul sindic, din cauza nerespectării procedurii.

Penalitățile de un milion de euro se judecă separat

După , care a dat câștig de cauză lui Dinamo, Șiman a adresat corect cererea administratorului judiciar. , argumentând că, întrucât creanța principală de un milion de euro nu poate fi recunoscută ca o creanță curentă, nici accesoriile solicitate – dobânzile, inflația și TVA-ul – nu pot fi admise separat, fiind supuse aceluiași regim juridic.

”Această cerere de plată este formulată cu rea credință și în vederea tergiversării procedurii, cu intenția directă de a împiedica ieșirea anticipată a debitoarei din procedura de reorganizare judiciară”, a reclamat administratorul judiciar, Răzvan Zăvăleanu.

Cum justifică Vasile Șiman penalitățile pretinse

În aceste condiții, Vasile Șiman a deschis un nou proces împotriva lui Dinamo la Tribunalul București, prin care solicită admiterea contestației formulate și obligarea clubului la plata sumei de 5.457.094 de lei:

2.154.940,77 de lei , cu titlu de dobândă legală penalizatoare aplicabilă între 15.02.2014 și 14.02.2024, pentru suma de 1.000.000 de lei, echivalentul a 226.950,68 EUR la data de 14.02.2024;

, cu titlu de dobândă legală penalizatoare aplicabilă între 15.02.2014 și 14.02.2024, pentru suma de 1.000.000 de lei, echivalentul a 226.950,68 EUR la data de 14.02.2024; 1.682.152,37 de lei , cu titlu de dobândă penalizatoare, până la 30 septembrie 2024, în condițiile Legii 85/2014 raportat la venitul anului 2021, conform datelor oficiale publicate în BPI nr. 15.07.2021;

, cu titlu de dobândă penalizatoare, până la 30 septembrie 2024, în condițiile Legii 85/2014 raportat la venitul anului 2021, conform datelor oficiale publicate în BPI nr. 15.07.2021; 1.619.648,86 de lei , reprezentând TVA aferentă în valoare de 4.926.100 de lei;

, reprezentând TVA aferentă în valoare de 4.926.100 de lei; 5.457.094 de lei , cu titlu de dobândă legală penalizatoare aplicabilă între 07.07.2021 și data de plată efectivă, în baza OG nr. 13/2011 și Codului de procedură fiscală.

, cu titlu de dobândă legală penalizatoare aplicabilă între 07.07.2021 și data de plată efectivă, în baza OG nr. 13/2011 și Codului de procedură fiscală. 312.423,11 de lei, reprezentând inflația la luna septembrie 2024, în cuantum de 133 38%, în raport cu luna iulie 2021, conform datelor statistice publicate de INSSE, calculată în raport de suma de 935.959 de lei (TVA).

În contestația depusă la tribunal, Vasile Șiman susține că se impune constatarea că accesoriile (dobânzile, penalitățile și TVA-ul) sunt datorate, având în vedere că creanța principală de un milion de euro are natura unei creanțe curente. Adică, născute în cadrul procedurii de insolvență și sunt legate de neexecutarea obligațiilor asumate de Dinamo.

Vasile Șiman invocă clauza penală din contractul lui Ionuț Șerban

În opinia lui Vasile Șiman, neexecutarea obligațiilor de către Dinamo generează un ”raport juridic obligațional”, conform căruia are dreptul de a solicita daune compensatorii. De asemenea, Șiman a mai adus în atenția judecătorului sindic faptul că administratorul judiciar nu a formulat nicio obiecție referitoare la calculul sau întinderea creanței.

Fostul patron al Sportului Studențesc mai menționează că, aceste daune au fost evaluate anticipat de părți prin intermediul clauzei penale, care prevede plata unei sume de 1.000.000 de euro + TVA în cazul în care Dinamo nu respectă obligațiile asumate în acordul de transfer al jucătorului Ionuț Șerban, iar acesta devine liber de contract. Mijlocașul a fost legitimat la Dinamo în perioada 2013-2021, fiind .

Contestația lui Vasile Șiman

„Prin raportul atacat, administratorul judiciar respinge ca neîntemeiată această cerere, invocând că creanța principală nu este datorată, context în care nici accesorile nu ar fi datorate.”

„Solicităm instanței de judecată să constate că toate sumele solicitate sunt ulterioare deschiderii procedurii de insolvență, acestea având un caracter curent, întrucât s-au născut în cadrul procedurii.”

„Izvorul creanței principale este în Acordul încheiat între Sportul Studențesc și debitoare, referitor la jucătorul Ionuț Șerban, care la art. 4 lit. e) a prevăzut că „în cazul în care jucătorul devine liber de contract, SC Dinamo 1948 SA va plăti către SC FC Sportul Studențesc SA sume de 1.000.000 de euro + TVA.”

„Or, Clauza de la art. 4 lit. e) din Acordul de transfer are natura unei clauze penale, ceea ce înseamnă că obligația de plată a sumei de 1.000.000 de euro se naște în cazul neexecutării obligației asumate de către debitor, respectiv de a nu lăsa jucătorul „liber de contract”, ceea ce debitoarea a și făcut.”

„Potrivit art. 1538 alin. (2) C.civ: „Clauza penală este aceea prin care părțile stipulează că debitorul se obligă la o anumită prestație în cazul neexecutării obligației principale.”

Obligațiile asumate de Dinamo în transferul lui Ionuț Șerban

„Așa cum rezultă din Acordul de transfer, debitoarea și-a asumat mai multe obligații, respectiv:

– să încheie cu jucătorul un contract individual de muncă sau convenție civilă pentru jucătorii profesioniști (art. 3.2. lit. c);

– dacă debitoarea transferă jucătorul, suma obținută va fi împărțită în mod egal, iar autorul meu nu ar fi obținut mai puțin de 1.000.000 de euro + TVA;

– debitoarea putea răscumpăra în orice moment cota de 50% deținută de autorul meu.”

– să încheie cu jucătorul un contract individual de muncă sau convenție civilă pentru jucătorii profesioniști (art. 3.2. lit. c); – dacă debitoarea transferă jucătorul, suma obținută va fi împărțită în mod egal, iar autorul meu nu ar fi obținut mai puțin de 1.000.000 de euro + TVA; – debitoarea putea răscumpăra în orice moment cota de 50% deținută de autorul meu.” „Mai precis, aceste obligații presupuneau ca debitoarea să încheie contracte cu jucătorul, prin care acesta să presteze activități sportive în beneficiul acesteia sau să transfere jucătorul, context în care ar fi trebuit ca suma obținută din transfer să fie împărțită în cote egale, în considerarea unei valori economice a jucătorului de cel puțin 1.000.000 de euro + TVA, care trebuia atribuită către autorul meu/subsemnatul, în cazul valorificării sau al rămânerii libere de contract a acestuia.”

”L-au lăsat liber, ca după aceea să-l angajeze din nou”

„Aceste obligații presupuneau ca jucătorul să nu rămână liber de contract, adică fără un contract individual de muncă/convenție civilă pentru jucători profesioniști încheiat cu debitoarea, deoarece o astfel de stare de fapt ar fi presupus libertatea jucătorului de a se angaja, fără ca echipa de fotbal să încaseze vreo sumă de bani.”

„În mod evident că debitoarea nu și-a respectat aceste obligații, din moment ce chiar acesta l-a lăsat liber de contract pe jucător, ca după aceea să-l angajeze din nou, încălcând obligațiile asumate față de autorul meu.”

„Mai precis, faptul neexecutării naște un raport juridic obligațional, în temeiul căruia creditorul obligației neexecutate are dreptul de a solicita daune compensatorii, evaluate anticipat de părți, sub forma clauzei penale.”

”Administratorul judiciar nu a formulat nicio critică cu privire la calculul sau întinderea creanței”

„În ceea ce privește latura pasivă a raportului obligațional menționat, debitorul trebuie să plătească creditorului clauza penală, din momentul neexecutării obligației principale, acesta reprezentând momentul nașterii dreptului material la acțiune (latura activă) și, implicit, obligația debitorului de a satisface acest drept (latura pasivă).”

„De la momentul neexecutării începe să curgă un termen de 3 ani de zile în care creditorul își poate exercita acest drept material la acțiune.”

„Plecând de la aceste considerente, urmează a se constata că accesorile sunt datorate, în contextul în care creanța principală are natura unei creanțe curente, context în care se impune admiterea contestației astfel cum a fost formulată.”

„În plus, vă solicităm să constatați că administratorul judiciar nu a formulat nicio critică cu privire la calculul sau întinderea creanței.”

Concluziile lui Răzvan Zăvăleanu privind penalizările de 1 milion de euro solicitate de Vasile Șiman

Într-un raport prezentat, în martie, judecătorului sindic, administratorul judiciar al lui Dinamo a explicat motivele pentru care a respins cererea de plată formulată de Vasile Șiman.

”Administratorul judiciar constată că se încearcă în mod nelegal adăugarea de accesorii la o creanță născută anterior deschiderii procedurii, cu încălcarea prevederilor art. 80 din Legea Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență:

’Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanțelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepția situațiilor

prevăzute la art. 103’”, a specificat Răzvan Zăvăleanu în document.

Administratorul judiciar a mai subliniat în raportul său că ”domnul Vasile Șiman nu a făcut dovada că ar fi o persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA sau că ar fi achitat către statul român TVA-ul solicitat”.

Cât mai poate dura procesul dintre Dinamo și Vasile Șiman

Procesul aflat la Curtea de Apel, cu termen pe 16 aprilie, ar putea avea un impact direct asupra celui de-al doilea, stabilit pentru 5 mai la tribunal. În cazul în care Dinamo va primi o sentință favorabilă privind clauza de un milion de euro, aceasta ar putea anula dreptul lui Șiman de a solicita penalitățile și dobânzile, deoarece suma principală ar fi considerată nedatorată și, prin urmare, accesoriile (dobânzile și penalitățile) legate de această sumă nu ar mai fi aplicabile.

În schimb, dacă Dinamo pierde procesul la Curtea de Apel, acest lucru ar putea întări cazul lui Vasile Șiman în procesul legat de penalitățile de întârziere, pentru că ar confirma că suma de un milion de euro trebuie plătită, iar accesoriile ar fi datorate.

Vasile Șiman speră într-o înțelegere amiabilă cu Dinamo

Mai există și o a treia variantă, dezvăluită de Vasile Șiman pentru FANATIK: ”Dacă instanța ne respinge cererea și constată că această creanță nu este una curentă, fiind anterioară intrării în insolvență, atunci vom face cere pentru înscrierea la masa credală. Ce fac ilegal? Dacă ei nu mi-au comunicat să mă înscriu la masa credală. Și o vom lua de la început!”.

Vasile Șiman și-a exprimat speranța într-o înțelegere amiabilă cu Dinamo: ”Cine mă cunoaște știe că am linia mea, nu am nimic cu nimeni, dar pentru un drept pe care eu îl consider legitim mă lupt până la capăt”.