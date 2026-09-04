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Vasile Șiman își face praf foștii jucători de la Sportul Studențesc, declarând: „Echipa adevărată e la mine!”

Vasile Șiman distruge noul proiect Sportul Studențesc

Vasile Șiman, fostul patron de la Sportul Studențesc, contestă vehement noul proiect inițiat de foștii săi fotbaliști. Omul de afaceri susține că formația care va evolua în Liga 5 nu are nicio legătură cu echipa istorică a „studenților”. Joi, 3 septembrie, Paul Cazan, legenda Sportului, dar și o parte dintre cei care au făcut parte din „Gașca Nebună”, cum ar fi Dacian Varga, Răzvan Patriche sau Tibi Bălan,

„Vreau să fie clar un lucru. Nu am intervenit până acum juridic față de acest proiect, pentru că nu vreau să se spună că Vasile Șiman le-a omorât proiectul din fașă. E treaba domnului Paul Cazan că se lasă atras în acest circ. E ca și cum s-au întâlnit printr-o cârciumioară la o bere și au discutat de Sportul.

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Niculescu a jucat două meciuri la Sportul și probabil crede că ăla e Sportul adevărat, nu? Patriche nu era marele căpitan al lui Dinamo? Acum ce face? L-au aruncat ăia și și-a adus aminte de Sportul? Acum e din nou ‘student’? Dacian Varga și Tibi Bălan de câți ani s-au lăsat de fotbal?

Ce au facut ei până acum, după ce s-au lasat de fotbal pentru Sportul Studențesc adevarat? Nimic! A luptat vreunul pentru dreptatea Sportului? Ne-am trezit peste noapte în marii salvatori ai Sportului?”, a declarat Vasile Șiman, conform

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și promite că va demara propriul proiect Sportul Studențesc. „Eu le doresc succes cu proiectul ăsta al lor, care vă spun încă o dată că e o glumă, proiect de Liga 5. Le place unora atât de mult circul?

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Păi acolo e Sportul adevărat? Ce să caute Sportul Studențesc adevărat in Liga 5? Echipa adevărată e la mine și aveți un pic de răbdare. Voi reveni si vom reveni cu un proiect serios. Echipa fusese retrogradata din Liga 2 in Liga 3, dar decizia e suspendată. Așa că, ce să caute Sportul în Liga 5? Voi demara un proiect serios și o să aveți și surprize. Eu l-aș ruga pe cel care este în spatele lor să iasă în față, că dacă tu crezi că un proiect serios îl faci cu 20.000 de euro, atunci voi vă dați seama până unde am ajuns in România asta?

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Sportul Studențesc e un club de tradiție in România și nu are legatură cu gluma asta pe care au făcut-o acești oameni în cursul zilei de joi. E o glumă. Dacă te pozezi cu steagul ăla și cu stema aia, gata, Sportul e la tine? Dar ei vor să scoată în evidență delimitarea totală de mine. Însă, încă aștept să văd până unde vor merge, iar la timpul potrivit voi interveni și juridic dacă voi considera că este necesar să fac acest lucru. Vreau ca opinia publică să înțeleagă că acel proiect nu are nicio legătură cu Sportul Studențesc adevărat”, a continuat fostul patron al „studenților”.