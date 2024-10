Vasile Șiman îl chemase ca martor pe Constantin Anghelache în procesul cu Dinamo. Alb-roșiii și-au schimbat apărarea

Primul termen a avut loc pe 14 octombrie, iar judecătorul sindic care gestionează dosarul de insolvență al SC Dinamo 1948 SA a amânat cauza pentru luna viitoare.

Dinamo și-a schimbat apărarea în procesul cu Vasile Șiman

Vasile Șiman solicită clubului Dinamo un milion de euro, reprezentând celebra clauză din acordul de transfer al jucătorului Ionuț Șerban (28 de ani), plecat liber de contract din Ștefan cel Mare în 2021, după 8 ani.

ADVERTISEMENT

În primă fază, administratorul judiciar al lui Dinamo, susținând în fața instanței că Sportul Studențesc ar fi trebuit să formuleze cerere de înscriere la masa credală în dosarul precedent de insolvență din 2014.

Acum, Dinamo susține că datoria s-a prescris și cere respingerea contestație lui Vasile Șiman ca fiind nefondată. ”Învederăm onoratei instanțe faptul că prescripția a intervenit în acest caz cel târziu la data de 30.06.2022”, menționează administratorul special al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, într-un act depus recent la dosarul cauzei.

ADVERTISEMENT

Dinamo apelează la Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal

Dinamo face acum trimitere la Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal (RSTJF).

”Acordul de transfer înregistrat la FC Sportul Studențesc sub nr. 127/01.09.2013, la Dinamo 1948 SA sub nr. 295/05.09.2013 se supun legii speciale, derogării de la dreptul comun, respectiv regulamentelor Federației Române de Fotbal.

ADVERTISEMENT

Această susținere este confirmată de chiar prevederile art. 5.1 din acordul de transfer: ’Părțile semnatare ale prezentului acord de transfer se angajează să respecte și să aplice dispozițiile regulamentelor FRF în vigoare privind statului și transferul jucătorilor de fotbal.

Art. 25 alin 3 din RSTJF din anul 2010, dispoziție legală aplicabilă la momentul semnării Acordului de transfer între părți (septembrie 2013), prevedea dreptul de a solicita executarea unor obligații, ce decurg din prevederile contractelor încheiate cu jucătorii, acordurilor de transfer ori a altor convenții, se prescrie în termen de un an de la data la care obligațiile au devenit scadente.

ADVERTISEMENT

Astfel, judecătorul sindic trebuie să rețină că a intervenit prescripriția în ceea ce privește creanța de 1.000.000 euro, condiționată de rămânerea jucătorului Șerban Ionuț Daniel liber de contract.

Condiția a fost îndeplinită la data ultimului joc oficial al sezonului competițional 2019/2020 disputat de către Dinamo 1948 SA (5.08.2020) iar printr-o interpretare excesivă la data de 20.06.2021 a expirat ultima înțelegere între părți.

Concluzionând acest aspect, învederăm onoratei instanțe faptul că prescripția a intervenit în acest caz cel târziu la data de 30.06.2022”.

Dinamo consideră că și după RSTJF, adoptat în 2023, prescripția ar fi intervenit cel mai târziu la data de 30.06.2023. Oficialii dinamoviști mizează pe următorul paragraf:

”Dreptul de a solicita executarea obligațiilor ce decurg din prevederile contractelor încheiate cu jucătorii, antrenorii, participanții la activitatea sportivă sau între cluburi, acordurilor de transfer, contractelor de activitate sportivă sau alte acorduri scrise, compensații de formare, compensații de promovare, indemnizații de transfer, contribuții de solidaritate, sau alte acte adicționale la toate acestea, se prescrie în termen de doi ani de la data la care obligațiile au fost scadente”.

Vasile Șiman: ”Sunt într-o confuzie totală. Andrei Nicolescu a venit cu cererea în buzunar”

Contactat de FANATIK, fostul finanțator al Sportului Studențesc a reacționat: ”Cei de la Dinamo sunt într-o confuzie totală. Inițial au spus că trebuia să mă înscriu la masa credală la insolvența din 2014, acum invocă prescripția. Peste trei luni spun altceva, apoi că cineva are ceva cu ei.

Andrei Nicolescu a venit cu cererea în buzunar, iar când a văzut că nu se judecă, pac, a pus-o pe masă. El n-avea de gând să invoce lucrul ăsta, pentru că ăsta era motiv ca noi să solicităm un termen pentru apărare. Când au văzut că se dă din alt motiv au introdus și ei cererea respectivă.

Se simte o grabă, un fel de celeritate în raport cu Dinamo. Ei s-au bazat că a existat o autoritate de lucru judecat cu Poli Timișoara, dar cazurile din diferite. Cei de la Dinamo își fac planuri, se văd deja ieșiți din insolvență în ianuarie.

Cred vor avea cazul rezolvat, câștigat și închis. E clar că vor să-i ajute. Ei zic că se duc la instanță ca la Nufărul. Se duc murdari și ies curați. Cum cred ei așa e. Lucrurile sunt simple. Judecătorul sindic trebuie să determine dacă creanța este născută înainte sau după intrarea în insolvență. Nu e nicio filisofie”.

fcelCum justifică Vasile Șiman penalizările de un milion de euro cerute lui Dinamo

Vasile Șiman forțează nota. El a depus acte suplimentare la instanță prin care speră să convingă instanța că Dinamo trebuie să-i plătească peste două milioane de euro, cu tot cu penalizări!

Vasile Șiman a formulat o cerere adițională prin care solicită penalități și dobânzi la creanța de un milion de euro, în vaolare de peste 5.450.000 lei:

2.154.940,77 lei , cu titlu de dobândă legală penalizatoare aplicabilă între profesioniști, calculată la suma de 1.00.000 de euro având în vedere cursul valutar în cuantum de 4,9261 RON/EUR de la data de 1.07.2021 la 14.10.2024, conform calculului de mai jos:

, cu titlu de dobândă legală penalizatoare aplicabilă între profesioniști, calculată la suma de 1.00.000 de euro având în vedere cursul valutar în cuantum de 4,9261 RON/EUR de la data de 1.07.2021 la 14.10.2024, conform calculului de mai jos: 1.644.332,18 lei reprezentând inflația, la luna septembrie 2024, în cuantum de 133,38% în raport de luna iulie 2021, conform datelor statistice publicate de INSSE, calculată în raport de suma de 4.926.100 lei (1.000.000 euro la curs 4,9261 RON/Euro)

reprezentând inflația, la luna septembrie 2024, în cuantum de 133,38% în raport de luna iulie 2021, conform datelor statistice publicate de INSSE, calculată în raport de suma de 4.926.100 lei (1.000.000 euro la curs 4,9261 RON/Euro) 935.959 lei reprezentând TVA la suma de 4.926.100 lei (1.000.000 euro)

reprezentând TVA la suma de 4.926.100 lei (1.000.000 euro) 409.438,75 lei reprezentând dobândă legală penalizatoare aplicabilă între profesioniști, calculată la suma de 935.959 lei, reprezentând TVA aplicat la suma de 4.926.100 lei (1.000.000 euro), de la data de 1.07.2021 și până la 14.10.2024.

reprezentând dobândă legală penalizatoare aplicabilă între profesioniști, calculată la suma de 935.959 lei, reprezentând TVA aplicat la suma de 4.926.100 lei (1.000.000 euro), de la data de 1.07.2021 și până la 14.10.2024. 312.423,11 lei, reprezentând inflația, la luna septembrie 2024, în cuantum de 133,38%, în raport de luna iulie 2021, conform datelor statistice publicate de INSSE, calculată în raport de suma calculată la suma de 935.959 lei, reprezentând TVA aplicat la suma de 4.926.100 lei (1.000.000 euro).

Vasile Șiman îl chemase ca martor pe Constantin Anghelache în procesul cu Dinamo

Într-un document depus la tribunal pe 14 octombrie, Vasile Șiman a solicitat și audierea a trei martori: jucătorul Ionuț Șerban și foștii președinți executivi ai lui Dinamo, Constantin Anghelache și Bogdan Bălănescu. Din nefericire, la patru zile de la această solicitare , la 78 de ani.

”Teza probatorie este dovedirea împrejurării că Dinamo 1948 SA a refuzat prelungirea raporturilor contractuale, precum și solicitările de transfer a jucătorului Șerban Ionuț Daniel pe perioada contractuală, respectiv a încălcat prevederile art. 4 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) și lit. e) din acordul de transfer”, menționează Vasile Șiman.

Acesta a precizat pentru FANATIK: ”Dinamo a refuzat transferul lui Ionuț Șerban la CSU Craiova. Am discutat timp de un an și jumătate și n-au vrut să-l dea. Mihai Rotaru a vrut să-l preia cu toate drepturile și obligațiile contractuale. Pe atunci, Ionuț Șerban era Maradona pentru Dinamo, apoi s-a transformat în povară. Au zis că-l dau la Șahtior Donețk, eu n-am vrut să am de-a face cu Dinamo”.

Nu știm cum vom proceda după ce a decedat Constantin Anghelache, ne gândim până la termen. N-am întrebat pe niciunul dintre martorii propuși dacă vor să depună mărturie. De ce să-i întreb? Am solicitat instanței proba cu martori pentru a prezenta fiecare situația. Vor fi chemați doar dacă judecătoare consideră că vrea să afle anumite lucruri legate de desfășurarea lucrurilor de atunci. Dacă e lămurită nu-i cheamă” – Vasile Șiman