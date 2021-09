Vasile Șiman, noi detalii în cazul Ionuț Șerban: „Dacă sunt ținut cu forța îmi mai prelungesc contractul?”

După nu mai puțin de opt sezoane în care a fost „captiv” la Dinamo, Ionuț Șerban a devenit în sfârșit jucător liber de contract. Deși în momentul în care au perfectat transferul său de la Sportul Studențesc s-au angajat să-i achite lui un milion de euro, „câinii” au renunțat în această vară la serviciile mijlocașului.

Acum, fostul patron al „studenților” din Regie vrea să-și primească banii, dar insolvența îi încurcă socotelile. Concret, persoanele sau entitățile care au bani de recuperat de la o societate aflată în această situație sunt obligate să se înscrie la masa credală.

Vasile Șiman iese la atac după ce Ionuț Șerban a rămas liber de contract. Așteaptă un milion de euro de la Dinamo

„Cazul Ionuț Șerban este extrem de simplu. În 2013, în martie, când toată suflarea fotbalistică românească abia aștepta să-și dea duhul Șiman sau Sportul Studențesc, în stilul caracteristic de curvăsăreală românească, au început să contacteze jucătorii.

Unii jucători își dau pantalonii jos și lasă să se umble cu mâna pe la fund și apoi să fie bărbați, alții nu. Șerban a acceptat contactul lui Dinamo. A luat 10.000 de euro în avans și a semnat un contract în alb, Dinamo spunându-i că-l ajută să fie jucător liber.

Și el, și Lazăr Valentin au vrut să se ducă sub aripa atotputernicului Dinamo. La un moment, Dinamo s-a dus în pregătire în Anglia și mi-au cerut o hârtie că se pot antrena, am trecut peste curvăsăreala respectivă.

Un milion de euro…. Dacă Dinamo ar fi luat de la Pandurii Tg. Jiu un milion de euro la transferuri, s-ar fi spus “Mamă, ce-a făcut Dinamo!”, dar când are de dat este o jertfă a propriei delațiuni.

Cum să fie o jertfă? Dacă părțile au convenit ceva? Eu am evitat să discut public despre lucrul ăsta, dar jucătorul a fost o jertfă care și-a prelungit contractul de două ori. Dacă sunt ținut cu forța îmi mai prelungesc contractul?” a declarat Vasile Șiman pentru , avertizându-i, totodată, pe dinamoviști că va continua să-și caute dreptatea în instanță.

Ionuț Șerban își caută echipă și speră să recupereze banii după despărțirea de Dinamo

În schimb, Ionuț Șerban este liber de contract din această vară și așteaptă să se recupereze după operația suferită în martie, la genunchiul stâng, pentru a putea reveni pe teren. De asemenea, – informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK în urmă cu o lună – și speră să obțină măcar o parte din banii pe care îi are de recuperat.

„Am renunțat și eu la niște bani pentru Dinamo. Așa mi s-a părut normal, ținând cont de situația dificilă. Am văzut că s-a vorbit că o să îngrop eu Dinamo. Nu aș face niciodată ceva împotriva clubului!

Într-adevăr, chiar dacă am doar 25 de ani sunt de aproape opt ani. A trecut timpul. Am venit în 2013. Am trecut prin multe la Dinamo, dar niciodată nu a fost un moment la fel de greu ca acum.

Poate doar atunci când am intrat în insolvență, dar nu se poate compara cu situația de acum totuși. Nu cred că are niciun antrenor ce să îmi reproșeze, pentru că m-am pregătit mereu la fel.

Alții care au jucat mai puțin decât mine, au primit mult mai multe șanse! Chiar dacă unii nu mai jucaseră de foarte mult timp. La mine cred că a contat foarte mult și situația contractuală”, , nu cu mult timp în urmă, pentru FANATIK.