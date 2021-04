Vasile Stângă, despre regretul de a pierde șansa unei finale olimpice: “O durere în suflet! Nu pot descrie emoțiile!”. Exclusiv

Vasile Stângă este unul dintre cei mai importanți handbaliști pe care i-a avut România. Interul stânga a câștigat două medalii de bronz la Jocurile Olimpice alături de naționala României, iar în 1977 a câștigat Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua București.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În episodul 53 din seria “Olimpicii României, Vasile Stângă a vorbit pentru FANATIK despre cele două ediții de Jocuri Olimpice la care a participat alături de naționala României (Moscova 1980 și Los Angeles 1984).

Vasile Stângă, interviu despre participările la Jocurile Olimpice, dar și situația actuală a handbalului românesc

Deși a obținut medalia de bronz alături de naționala României, Vasile Stângă regretă că nu are măcar un aur în palmares spunând că nu va uita niciodată extazul și apoi agonia din tribunele sălii din Moscova, unde jucătorii României așteptau rezultatul celorlalte meciuri pentru a vedea dacă au prins sau nu finala olimpică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul mare jucător al naționalei a vorbit și despre luna de coșmar pe care a traversat-o handbalul românesc, cu trei obiective majore ratate: calificarea la Euro cu naționala masculină după un punct obținut în două meciuri cu naționala din Kosovo, Jocurile Olimpice cu naționala feminină și Final Four cu CSM București.

“Au fost niște emoții pe care nu mi le pot descrie. Adică să joci o finală pe care sigur o câștigam”

Vasile Stângă spune că se gândește cu groază la meciul de baraj din weekend cu Macedonia de Nord pentru calificarea la Campionatul Mondial din decembrie și spune că dacă nu va evolua Cristina Neagu vom avea mari probleme.

ADVERTISEMENT

Pentru dumneavoastră ce au reprezentat Jocurile Olimpice?

– Nu știu dacă doar pentru mine, dar pentru orice sportiv ele trebuie să fie țelul. Acolo unde trebuie să ajungi. Culmea sportivității…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dumneavoastră, alături de națională, nu doar că ați participat la Jocurile Olimpice și ați și câștigat două medalii de bronz. O performanță pe care azi nici nu o visăm. În primul rând, aș vrea să vă întreb de ediția de la Moscova. Ce vă amintiți de la acel concurs?

– Ediția de la Moscova a fost ediția în care am ratat aurul la mustață. Am bătut Rusia la ea acasă. Ne-au condus cu 7 goluri la pauză și i-am bătut la două goluri. Din păcate, a fost o conjunctură a rezultatelor și Rusia a mers în finală cu RDG. Dar nemții i-au bătut. Noi am luat bronzul. A fost… cum să vă spun… Să stai în tribună și să te bucuri că ești în finală și după câteva secunde să fii anunțat că joci pentru locurile 3-4 au fost niște emoții pe care nu mi le pot descrie. Adică să joci o finală pe care sigur o câștigam, eram mai buni ca nemții la vremea respectivă. Din păcate, am jucat doar pentru bronz, pe care l-am și câștigat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Au fost două competiții în care bronzul reprezenta o nereușită pentru noi”

La Los Angeles a fost același deznodământ. România a câștigat bronzul…

– Da, a fost la fel. Am pierdut la mustață. Dacă era regulamentul din ziua de azi eram campioni olimpici. La ultima fază cu Yugoslavia a aruncat o aeriană, însă a intrat în sârb în semicerc și a oprit mingea, s-a încheiat meciul. Conform regulamentului din ziua de azi era aruncare de la 7 metri. Atunci au mers sârbii mai departe, au luat aurul în fața RFG-ului, noi am luat bronzul. Au fost două competiții în care bronzul reprezenta o nereușită pentru noi. Aveam o echipă foarte bună și mergeam la aur. Asta a fost, ghinion.

ADVERTISEMENT

Sârbii ne-au încurcat la ambele ediții ale Jocurilor Olimpice…

– Așa erau vremurile alea. Noi îi băteam pe ruși, rușii îi băteau pe sârbi și sârbii ne băteau pe noi. Era un circuit, mai erau și nemții care erau foarte puternici. Ungurii, polonezii, danezii, era o competiție foarte aprigă pentru câștigarea unui titlu mondial sau olimpic.

ADVERTISEMENT

“Am în memorie momentele de agonie și extaz de la Moscova, unde ba eram în finală, ba nu”

În ziua de azi, din păcate nici la masculin, nici la feminin nu ne mai impunem…

– Din păcate, la noi calificarea este o problemă uriașă. A devenit așa în ultimii ani. Asta este situația sportului românesc și situația dezastruoasă a handbalului românesc.

După atâția ani, regretați faptul că nu ați luat un aur olimpic?

– Vă dați seama. Tot timpul ne gândim. Avem în memorie momentele de agonie și extaz de la Moscova unde ba eram în finală, ba eram la meciul pentru bronz. Și… acele ultime secunde ale meciului cu Serbia din 1984. Avem o durere în suflet pentru că nu am reușit aurul olimpic. Dar asta a fost competiția și istoria.

“La fete mă gândesc cu groază la meciul cu Macedonia de Nord. Dacă nu joacă Cristina Neagu, vă spun cinstit, mă gândesc că s-ar putea să nu ne calificăm”

A fost o lună de coșmar pentru handbalul românesc. Am ratat calificarea la Euro pentru că ne-a bătut Kosovo, la Jocurile Olimpice cu naționala feminină și în Final Four cu CSM București. Cum vedeți situația asta?

– Un an dezastruos pentru handbalul românesc și masculin și feminin. Din păcate, lumea stă liniștită. Lucrurile merg mai departe. Lumea stă liniștită, nu a demisionat nimeni. Toată lumea e bine merci. Eu asta nu pot să înțeleg. În alte părți erau demisii de onoare, demisii ale Consiliilor de Administrație, se luau niște măsuri. Noi rămânem cu aceeași mentalitate. Câinii latră, boii rămân.

Nu ar putea să ne coste destul de mult aceste ratări?

– Cred că vor continua. Este foarte greu să îți revii după asemenea insuccese. Nu se face nimic. Actuala conducere a Federației Române de Handbal nu face nimic. Ar trebui să fie un centru de handbal în fiecare oraș. În unele părți ale țării a dispărut complet handbalul. Și se vede în rezultate și în lumea handbalului. Toți se întreabă: ce se întâmplă cu România că a dispărut complet. La băieți nu mai vorbesc. Am luat bătaie de la Kosovo. La fete mă gândesc cu groază la meciul cu Macedonia de Nord. Dacă nu joacă Cristina Neagu, vă spun cinstit, mă gândesc că s-ar putea să nu ne calificăm.