Vasili Hamutovski, dezvăluiri despre adversara Universității Craiova din Champions League: „Becali de Belarus! Gigi e copil mic”

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Vasili Hamutovski (47 de ani), fostul portar belarus al echipei lui Gigi Becali, a vorbit cu FANATIK despre prima adversară a Universității Craiova din Champions League. El a dezvăluit că patronul FCSB este „copil mic” față de cel ce conduce clubului din Belarus.

Vasili Hamutovski, detalii uluitoare despre Vitebsk, adversara Craiovei din Liga Campionilor

Vasili, ce știi de ML Vitebsk?

– În primul rând, actualul proprietar al echipei este proprietarul clubului Aris Limassol din Cipru, Fedorov. Pentru că legea nu îi permite să dețină două cluburi, la Vitebsk l-a pus în acte pe un asociat al său, Leonov. Este foarte bogat și la Aris investește mult. Și în Belarus au cel mai mare buget, în jur de 4 milioane de euro.

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Martinovic, antrenorul cu care au început campionatul pe care l-au câștigat, a pierdut un singur meci în semifinalele Cupei cu Dinamo Minsk și Leonov l-a dat afară. A adus un antrenor din prima ligă din Rusia, Adiev, care a stat însă doar o lună. Acum 2-3 zile a fost dat afară și el după prima înfrângere în campionat! Iar acum interimar este căpitanul echipei, care are o relație bună cu cei din conducere.

Cine este Gigi Becali de Belarus

Deci acest Leonov e un fel de Gigi Becali de Belarus?

– Gigi Becali e copil mic pe latura asta! Tot timpul face scandaluri, a dat afară jucători, face numai circ, conflicte. N-are nicio legătură cu fotbalul și cu profesionalismul. Pentru Gigi să știi că am mare respect pentru că nu am avut nicio problemă cu el cât am jucat eu la Steaua. Chiar nu pot să zic niciun cuvânt împotriva lui. După ce am plecat am auzit și eu și am citit de scandaluri.

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Să dai afară antrenorul care și-a câștigat titlul după ce pierde doar meciul tur din semifinalele Cupei?! Au pierdut 0-1 la Minsk și l-a dat afară. Apoi au câștigat returul cu 2-0 cu noul antrenor, dat și el afară după o lună. Acum două zile au pierdut derby-ul orașului cu FK Vitebsk și antrenorul rus a fost și el concediat. A stat mai puțin de o lună, iar acum trebuie să găsească rapid un nou antrenor.

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Care sunt ?

– ML are un singur avantaj în fața Craiovei. Ei sunt acum în plin campionat, suntem la jumătatea sezonului, în timp ce Craiova e într-o perioadă de pregătire și jucătorii nu vor avea meciuri în picioare și ritm de joc. Ei nu o să fie obosiți pentru că se amână meciurile din campionat pentru partidele din cupele europene. Doar că meciul dacă se joacă în Ungaria fără spectatori va da senzația de amical în cantonament. Craiova trebuie să fie atentă la acest aspect și să nu își piardă concentrarea.

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Vasili Hamutovski a analizat cei mai periculoși jucători ai lui Vitebsk

Sunt jucători care pot pune probleme?

– Au 4 jucători foarte importanți pentru echipă. Pavel Pavlyucenko este un portar foarte bun care a jucat și în prima ligă din Polonia și e și la echipa națională, unde s-a accidentat recent. Aici este problema că nu au o variantă de rezervă și dacă nu se va recupera o să aibă probleme mari pe postul de portar. E cel mai bun portar din Belarus, dar va mai lipsi vreo două săptămâni.

Următorul jucător de bază este fundașul central Volkov. Și el este în echipa națională a Belarusului și a jucat în prima ligă din Rusia. Nu are viteză, dar pasează bine și știe să stea în teren. Aleksander Misarovic, un sârb care face tot jocul la mijloc. Un alt jucător periculos e Gromyko, venit de la Kairat din Kazahstan, unde a luat titlu. E tot un mijlocaș ofensiv, cu o cotă bună și cred că cel mai mare salariu are. Au un mijloc destul de bun, dacă îi blochează aici Craiova, s-a terminat.

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Au și și care are un salariu de 700.000 de euro

– Da, Nicholson e un fotbalist bun, are 60 de meciuri la naționala Jamaicăi și vreo 20 de goluri. E cel mai scump jucător, e cotat la 3,2 milioane de euro. A jucat la Spartak Moscova, în Belgia la Charleroi, prin Franța, în Mexic la echipe bune. El a venit ca un pensionar în Belarus și încă nu și-a revenit la forma pe care o avea înainte. Nu prea joacă bine.

Ce trebuie să facă jucătorii lui Felipe Coelho să treacă de Vitebsk

Au câțiva jucători, dar în Belarus campionatul e destul de slab

– Da, e un nivel mai slab și jocul este mai lent, nu are viteză. Jucătorii nu au intensitate, sunt înceți. Eu cred că dacă va juca în viteză Craiova și va pune presiune pe ei și în același timp va reuși să le blocheze mijlocașii, vor putea să rezolve calificarea încă de la primul meci. Jucătorii din Belarus nu sunt obișnuiți să joace sub presiune. Craiova va trebui să aibă un joc agresiv.

Te-a surprins faptul că a luat Craiova titlul?

– Sincer da, chiar i-am urmărit și nu mă așteptam, dar în final au meritat. Mi-a plăcut jocul colectiv, așa ca echipă. Am amintiri foarte frumoase de acolo când am jucat cu Steaua și erau peste 30.000 de spectatori. Oamenii din Craiova sunt înnebuniți după fotbal, e o tradiție și îmi aduc aminte că Victor Pițurcă m-a avertizat că va fi o atmosferă extraordinară, mai ales acuma pe stadionul nou. În Belarus vin maxim 3.000 – 4.000 de oameni la meciurile importante.

Hamutovski, trimis la echipa a doua a lui Dinamo Minsk din cauza unor declarații despre război

Tu ce faci, te mai gândești să vii în România?

– Eu sunt antrenor cu portarii la Dinamo Minsk. Pentru declarațiile pe care le-am avut despre război, m-au trimis la echipa a doua, la academie. România a rămas în inima mea și bineînțeles dacă primesc vreo ofertă mă gândesc să revin pentru că m-am simțit foarte bine și ultima oară când am fost la Steaua antrenor cu portarii. Aștept oferte.