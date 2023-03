Vasilică Ceterașu și soția lui caută bonă pentru cei trei copii: „Nu contează cum arătați, nu suntem pretențioși”

Vasilică Ceterașu și soția lui sunt un căutarea unei bone pentru cei trei copii. Artistul a făcut anunțul pe rețelele de socializare.

Vasilică Ceterașu și soția lui caută bonă care să aibă grijă de copii

Vasilică Ceterașu și Amalia Ursu au devenit din nou părinți, în urmă cu doar câteva săptămâni. Aceștia deja caută pe cineva care să le fie de ajutor în casă cu cei trei copii.

Astfel, Vasilică Ceterașu a povestit pe rețelele de socializare că vrea să angajeze o femeie care să aibă grijă de copiii lui, full-time. Acesta ar dori ca persoana caută să fie o fostă moașă sau asistentă la pediatrie.

„Dragi prieteni, vreau să vă anunț că vreau să angajez pe cineva să stea cu copiii full-time dacă se poate. O domnișoară, o doamnă mai în vârstă…fostă moașă, fostă asistentă la pediatrie.

Nu contează cum arătați, nu suntem pretențioși. Aștept mesajele voastre în privat care vreți să stați la Baia Mare full-time, aici cu copiii, cu noi”, a spus cântărețul pe Instagram.

Vasilică Ceterașu și Amalia Ursu, părinți de gemeni

pentru a doua și a treia oară în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar acum caută bonă. Aceștia au avut o surpriză de proporții chiar în sala de naștere.

Cei doi soți așteptau venirea pe lume a două fetițe, doar că medicii le-au spus că au doi băieței! Vasilică Ceterașu și Amalia Ursu nici nu aveau pregătite nume de băieți, așa cum mărturiseau.

, pentru care au fost și foarte criticați în mediul online.

„Cinci zile am stat în spital, pentru că am născut prin cezariană. Am născut la 36 de săptămâni și 4 zile. Thiago s-a născut cu greutatea de 2 kg 750 g, iar Kevin a fost un pic mai slăbuț, el s-a născut cu 2 kg 410 g.

Practic, după el am așteptat cinci zile, ca să mai ia un pic în greutate. Hainele pe care noi le-am luat au fost de fetițe. Vasile a schimbat câteva”, a spus cântăreața de muzică populară.