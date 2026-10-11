„Vassaras nu ne bagă în seamă! Suntem echipa cea mai dezavantajată de arbitri din SuperLiga!”

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FC Voluntari a declanșat un adevărat război împotriva arbitrajului din SuperLiga. Ilfovenii consideră că au fost dezavantajați în repetate rânduri în acest sezon și acuză Comisia Centrală a Arbitrilor de lipsă de transparență. Nemulțumirile au atins punctul culminant după înfrângerea cu Corvinul Hunedoara, scor 2-3, din etapa a 11-a. Bogdan Bălănescu a vorbit despre situația formației sale la FANATIK SUPERLIGA.

Atac devastator la adresa lui Kyros Vassaras! Oficialul din SuperLiga a răbufnit

, a lansat acuzații dure la adresa arbitrilor și a lui Kyros Vassaras, președintele CCA. Oficialul susține că FC Voluntari a fost dezavantajată încă din primele etape și a amintit mai multe faze controversate din confruntările cu CFR Cluj, Dinamo și Universitatea Cluj. Mai mult, Bălănescu s-a arătat revoltat de faptul că Adrian Cojocaru a fost delegat în camera VAR la două meciuri consecutive ale ilfovenilor.

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a dezvăluit că i-a adresat lui Vassaras două întrebări în urmă cu trei săptămâni, dar nu a primit niciun răspuns. Nou-promovata ocupă penultimul loc în SuperLiga, cu numai opt puncte după 11 etape. Ilfovenii au înregistrat două victorii, două remize și șapte înfrângeri, iar lupta pentru evitarea retrogradării se anunță dificilă.

FC Voluntari a ajuns la capătul răbdării! Întrebarea la care Vassaras nu a răspuns de trei săptămâni

Florin Pîrvu a cerut public ca echipa sa să fie tratată corect, în timp ce Bălănescu a avertizat că situația nu mai poate continua. Oficialii clubului consideră că deciziile controversate au influențat rezultatele și au afectat moralul jucătorilor. „Florin Pîrvu nu poate să plece când vrea el. Este foarte supărat, ca noi toți, vizavi de maniera de arbitraj din SuperLiga. Din 11 meciuri, cred că în opt am fost dezavantajați flagrant. Nu înțeleg de ce. Nu înțeleg ce se întâmplă. Sunt multe și s-au adunat. Sută la sută suntem cea mai dezavantajată echipă din campionat. Înțeleg, pot să existe greșeli, dar nu se poate ca în 11 meciuri să fie doar în defavoarea noastră. Nu pricep, nu înțeleg. Echipa joacă. Dacă nu juca echipa, asta era.

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I-am pus două întrebări domnului Vassaras și nici acum nu mi-a răspuns. L-am întrebat dacă există un delay în sistemul VAR față de momentul lovirii mingii. Nu spun că s-au falsificat imaginile de la VAR, dar este o problemă de interpretare. Este vorba despre câteva fracțiuni de secundă. Delegările, la fel. Au apărut nenumărate discuții legate de Cojocaru după meciul cu U Cluj. Nu am primit nicio explicație. Etapa următoare, același Cojocaru a stat la VAR la meciul cu Corvinul. Ce să mai cred? Nu mai înțeleg absolut nimic”, a declarat Bogdan Bălănescu la FANATIK SUPERLIGA.