Vassaras și Deaconu, „patronii” CCA, continuă marginalizarea lui Șovre. Ce i-au mai interzis după ce l-au „scos” de la derby

Conducerea CCA, grecul Kyro Vassaras și vasalul Alexandru Deaconu, au găsit soluția să-l „ajute” pe asistentul Octavian Șovre după controversa iscată de gestul acestuia de a-i cere un autograf lui lui Erling Haaland la finalul meciului Manchester City – Borussia Dortmund 2-1 din Liga Campionilor.

Asistentul român a explicat gestul său ca fiind pentru o cauză umanitară în care este implicat: a luat semnătura vedetei norvegiene pentru un centru de terapie a adulților care suferă de autism grav din județul său, Bihor.

Mai concret, pentru ca autograful lui Haaland să fie licitat la evenimentele caritabile organizate de Asociația S.O.S. Autism Bihor, pentru strângerea de fonduri necesare menținerea activității asociației amintite.

Roberto Rosetti, șeful arbitrilor UEFA, a criticat cu o vehemență demnă de o cauză mai bună gestul lui Octavian Șovre, fără să țină cont de motivația umanitară din spatele autografului „complet inacceptabil”.

Asistentul din Oradea a explicat de ce i-a cerut semnătura lui Haaland, asumându-și riscul de a deranja onor conducerea CCA, „stăpânii” Kyro Vassaras și Alexandru Deaconu, care au instituit „Omerta – legea tăcerii” în „regatul” CCA, stat în stat, care nu dă socoteală nimănui și nu poate fi în niciun caz atacat.

„M-au sunat jurnaliști din străinătate și le-am explicat că prin natura regulamentului nu pot vorbi decât cu aprobare din partea forurilor. Apoi am decis să răspund cu orice risc. Poate am să fiu amendat pentru că am răspuns întrebărilor, dar îmi asum. De aceea, sper din tot sufletul să fie un lucru pozitiv, tot ce s-a întâmplat la meciul de marți” – Octavian Șovre