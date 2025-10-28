Sport

„Vaticanul și Maradona”. Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre un subiect extrem de sensibil în aceste zile în România

Răzvan Ioan Boanchiș scrie în FANATIK despre evenimentele din jurul sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului și compară situația de la București cu un episod petrecut la Vatican între Maradona și Papa Francisc
Razvan Ioan Boanchis
28.10.2025 | 10:42
opiniile fanatik
Diego Armando Maradona și Papa Francisc. Foto: colaj Fanatik
În mai 2020, când deja se investiseră 150 de milioane de euro în Catedrala Mântuirii Neamului, am scris că numai oamenii mărunți asociază corupția cu o construcție care adună Religia, Arta, Istoria sub aceeași cupolă copleșitoare. Am adăugat că această Catedrală poate deveni un Vatican al Ortodoxiei.

Cum vede Răzvan Ioan Boanchiș evenimentele și discuțiile din jurul sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului

Și am avut dreptate. Este cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Istoria va trece peste combinațiile unor ctitori, combinatorii vor muri, dar Catedrala va rămâne. Sigur că nu mi-a plăcut că, la inaugurare, politicienii (inclusiv ăia care au spus acum câțiva ani că aceasta va fi
Catedrala Prostirii Neamului) au fost întâmpinați cu deferență, iar oamenii simpli au fost ținuți în țarcuri.

Dar asta-i altă discuție. Gravă, dureroasă și cu precedente la inaugurările laice de la noi, la toate restaurările de clădiri, la toate dările în folosință, de la autostrăzi la stații de metrou, de la stadioane la mall-uri.

Avem noi Vaticanul Ortodoxiei la București? Îl avem. Săptămâna trecută am fost la Vaticanul inițial. Voiam să-mi duc fiica la Capela
Sixtină și pentru asta trebuie să vezi întâi tot Muzeul Vaticanului. Două ore și jumătate. Și stai în multe țarcuri. Și plătești ca să fii acceptat în țarcurile alea.

Comparația cu Vaticanul

Da, dar te poți lăuda, în glumă, că ești printre sutele de milioane de oameni care au bătut toată țara (Vaticanul) cu pasul. La Capela Sixtină ajungi deja obosit, însă merită. După ce scanezi biletul și treci prin nu știu câte controale, ca în aeroport, începe turul labirintic.

Mai urci o scară în formă de melc, mai traversezi un coridor, te mai calcă un japonez (”sorry, sorry!”, dar dă-l încolo de sorry, că pantofii i-am cumpărat cu o zi înainte, mă băteau la călcâie și mi-a băgat și japonezul un piron în degetul mare al țurloiului) și, după cinci minute, dai de Diego Maradona.

Panoul cu Maradona e pus acolo pe post de calmant. Te mai scapă de nervi după ce ai stat la coadă și (încă) n-ai văzut nimic. Tricoul pe care i l-a dăruit Maradona lui Papa Francesco e înrămat alături de poza în care Papa Francesco și Maradona se îmbrățișează.

Episodul celebru cu Maradona și Papa Francisc în prim-plan

Papa Francesco a trecut peste declarațiile zbuciumate făcute de Maradona, cu mulți ani în urmă, la adresa Bisericii Catolice. S-au întâmplat lucruri mai grave, inclusiv pe cupola Capelei Sixtine.

În urmă cu vreo 500 de ani, Biagio da Cesena, un înalt prelat al Vaticanului, a reclamat că niște scene impudice pictate de Michelangelo ar fi trebuit să se regăsească în cârciumi și în băi publice. Michelangelo s-a răzbunat și l-a înfățișat pe Biagio da Cesena cu urechi de măgar și cu un șarpe în jurul penisului.

Asta înseamnă să fii ”deasupra”. Papa Francesco și Maradona sunt deasupra. Iar Michelangelo e deasupra lor. Când a pictat cupola Capelei Sixtine, Michelangelo nu privea în față. Privea în sus.

Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
