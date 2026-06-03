Vechea afacere a lui Ilie Bolojan, pe avarii, dar cu speranță. Câți bani mai face fosta soție a premierului din firma primită cadou

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SC Campus Com SRL, firma din Aleșd pe care Ilie Bolojan i-a cedat-o fostei sale soții, în 2021, a mai încheiat un an la limita subzistenței. Cu o vechime de 33 de ani și având ca obiect principal de activitate ”comerțul cu amănuntul în magazine, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”, societatea a continuat și în 2025 traseul modest pe care îl urmează de mai bine de un deceniu.

Fosta soție a lui Ilie Bolojan nu a putut face minuni după plecarea din firmă a premierului interimar

Ilie Bolojan , județul Bihor, acolo unde a fost consilier local, iar, în paralel, mic întreprinzător. Presa locală a scris despre el că premierul interimar a făcut ceva bani din vânzarea unor produse alimentare pe care o aducea cu mașina de la București.

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Anii au trecut, iar pentru Bolojan a devenit tot mai evident că i se potrivește mai mult costumul de politician decât cel de om de afaceri. Așa că, în anul 2021, liberalul a cedat integral părțile sociale fostei sale soții, Florentina, care până atunci fusese doar administrator al firmei. Campus Com SRL reprezintă, în acest moment, singura afacere pe care o mai deține fosta parteneră a lui Ilie Bolojan, după lichidarea celeilalte societăți pe care a avut-o cu soțul ei, numită simplu: Campus SRL.

De profesie psiholog, femeia a reușit să mențină business-ul pe linia de plutire, departe de a înregistra vreo performanță notabilă. În 2025, SC Campus Com SRL a avut venituri de 58.835 lei, în timp ce profitul net nu a depășit 6.292 lei. Practic, Florentina Bolojan a avut un profit mai mic de jumătate din salariul lunar de bugetar al fostului ei soț, care primește peste 15.000 de lei ca .

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Ce datorii are firma fostei soții a lui Ilie Bolojan

Rezultatele nu sunt departe de cele din anii trecuți. În 2024, firma familiei Bolojan trăgea linie peste un profit net de 8.535 lei și o cifră de afaceri de 46.516 lei, iar în 2023, încasările nete au fost de 50.435 lei, iar profitul de 21.634 lei. De remarcat este faptul că, în ciuda unor cifre modeste, Florentina Bolojan a reușit să mențină firma pe profit, cu excepția anului 2022, când societatea a înregistrat pierderi de 77.389 lei.

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Revenind la anul 2025, Campus Com SRL a raportat active imobilizate de 84.436 lei, de trei ori mai mici decât în perioada în care patron era Ilie Bolojan. Datoriile societății erau într-o ușoară creștere, ajungând la 15.544 lei, iar creanțele abia depășeau 3.000 de lei. De asemenea, 2025 a fost al 11-lea an consecutiv în care firma familiei Bolojan a declarat zero angajați.

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Vechea firmă a lui Ilie Bolojan și-a trăit perioada de aur la începutul deceniului trecut, când cifra de afaceri depășea două milioane de lei. Chiar și atunci, însă, actualul premier nu reușea să reducă din cheltuielile care de multe ori depășeau totalul venitului.

Florentina și Ilie Bolojan au divorțat în 2013, dar au mai rămas încă opt ani în același business

Ilie Bolojan a divorțat de prima lui soție în anul 2013, după un mariaj de mai bine de două decenii. Ei au împreună două fete. Ilie și Florentina Bolojan s-au cunoscut în anii studenției: el la matematică și mecanică, ea la arte.

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Ilie și Florentina Bolojan s-au afișat extrem de rar în public precum un cuplu, iar în presă au apărut puține informații despre viața lor de cuplu, în ciuda faptului că fostul primar de Oradea a avut mereu priză la ziariști.

Potrivit presei locale, Ilie Bolojan a trebuit să aleagă între viața de familie și cariera politică. În 2008, el locuia la Oradea, împreună cu fetele, în timp ce partenera de viață rămăsese la Aleșd pentru a avea grijă de magazin. Ziarele bihorene mai notau atunci că Bolojan ar fi fost sfătuit de fosta soție să nu mai candideze pentru un nou mandat de primar, lucru pe care, până la urmă, a ales să-l facă.