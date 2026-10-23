Vecinii ne dau clasă! Care e echipa cu cele mai multe victorii în cupele europene în acest sezon

ADVERTISEMENT

La sfârșitul lunii octombrie 2026, specialiștii de la Football Meets Data oferă o radiografie fascinantă a ierarhiei cluburilor în funcție de numărul de victorii obținute în competițiile europene (tururi preliminare și faza ligii) în acest sezon. Ferencvaros, din Ungaria, conduce topul, peste multe nume mari ale Europei. Echipele noastre se află pe cele mai joase trepte.

Ungaria dă liderul absolut la numărul de victorii obținute în competițiile europene

Au trecut deja 3 etape din fazele principale din și , și 2 din . S-au disputat deja un număr mare de meciuri, incluzând aici și faza preliminariilor. Cel mai surprinzător detaliu din clasamentul victoriilor obținute până acum este prezența unei echipe din vecinătatea României tocmai în vârful piramidei: Ferencvaros. domină clasamentul general din Europa cu un bilanț incredibil de 9 victorii bifate în acest sezon european.

ADVERTISEMENT

Maghiarii au profitat din plin de parcursul lung din preliminarii și de meciurile disputate până acum, fiind singura formație care a atins această bornă până acum. Cel mai recent meci pe plan internațional a fost cel de pe teren propriu contra portughezilor de la Torreense, câștigat cu 4-1 în seara zilei de joi, 22 octombrie. Însă, până să ajungă pe tabloul principal din Europa League, Ferencvaros a trecut în preliminarii de sârbii de la FK Vojvodina (5-1 la general), olandezii de la Twente (4-3 la general), polonezii de la Gornik Zabrze (2-1 la general) și, marea surpriză, turcii de la Trabzonspor (5-1 la general).

Cu 8 victorii până acum nu se poate lăuda nicio formație, însă în zona 5–7 victorii se mai regăsesc diverse formații din zona balcanică și est-europeană, care au reușit să adune puncte prețioase încă din vară. Aici se află cluburi precum Benfica, Beșiktaș, Ajax și Chiar Levksi Sofia, formația care a eliminat Universitatea Craiova în preliminariile Champions League.

ADVERTISEMENT

Unde sunt echipele românești în această ierarhie

Comparativ cu vecinii noștri, reprezentantele României: Universitatea Craiova (prezentă pe tabloul principal din Conference League), CFR Cluj, FCSB și U Cluj (toate eliminate) se situează mult mai jos în grafic, în zona de 2-4 victorii. Campioana en-titre are 4 succese europene până acum (4-1 și 1-0 cu ML Vitebsk, 2-1 cu KuPS, și 3-1 cu Inter Club d’Escaldes). CFR Cluj și-a trecut un singur succes (3-0 cu Alashkert), în timp ce FCSB și U Cluj au în dreptul lor rușinoasa cifră 0 la capitolul succese. Numărul redus de meciuri câștigate reflectă deja cunoscutele dificultăți ale cluburilor românești de a trece de tururile preliminare sau de a lega rezultate pozitive pe termen lung în faza principală a cupelor europene.

ADVERTISEMENT

Paradoxul granzilor: De ce Real Madrid, Barcelona sau Manchester City au puține victorii?

Nume imense ale fotbalului mondial precum Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Juventus sau Inter Milano figurează cu un număr mic de victorii până acum în cupele europene. Explicația principală în cazul lor este faptul că super-forțele Europei au intrat direct în faza ligii, fără să mai treacă prin preliminarii. Acest lucru le menține temporar în treptele inferioare ale clasamentului victoriilor în partidele disputate până la data de 23 octombrie.