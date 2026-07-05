Vedeta care a atras toate privirile în Campionatul Mondial 2026. Și-a etalat picioarele lungi într-o ținută provocatoare

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A devenit celebră în urmă cu un deceniu când a pozat indecent într-o revistă de renume. Acum vedeta atrage toate privirile cu prezența sa pe stadion, la Campionatul Mondial 2026, unde se evidențiază prin ținutele sale inedite.

Modelul american care face furori în Cupa Mondială 2026

Hailey Clauson este un model american care în 2016 a apărut pe coperta Sports Illustrated. Vedeta revistei de renume a pozat fără sutien, imaginile urmărind-o și în ziua de azi. Pictorialul i-a schimbat radical traiectoria vieții, drept dovadă că în prezent este una dintre cele mai cunoscute din Statele Unite ale Americii.

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Prin prisma colaborării de lungă durată cu publicația de sport a fost văzută la , în timp ce urmărea meciul dintre SUA și Turcia, din ultima etapă a grupei. Partida s-a terminat cu scorul de 3-2. Frumoasa blondină a apărut pe stadion cu un stil vestimentar care o caracterizează din plin.

Datorită unei fuste roșii cu buline albe și-a pus în evidență picioarele lungi și suple. Tânăra are o înălțime de 1,8 metri, ceea ce înseamnă că tot ce poartă îi vine perfect. În partea de sus a optat pentru un top alb pe sub care nu a purtat nimic. În schimb, deasupra a ales să îmbrace o jachetă din denim, fiind catalogată provocatoare de internauți.

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Majoritatea au fost de părere că este „cea mai sexy” pentru că a ales să încalțe o pereche de pantofi cu toc. Hailey Clauson a avut un stil casual, dar elegant pe stadionul din Los Angeles, urmăritorii lăsându-i un număr mare de aprecieri în secțiunea de comentarii. Colega ei, american Hannah Ferguson, a răspuns cu două emoji-uri cu foc și unul în formă de inimă.

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De asemenea, modelul austriac Nadine Leopold a comentat: „Cea mai frumoasă”. „Fana cu cea mai sexy ținută”, „Poze superbe. Ținută uimitoare”, „Ce frumoasă ești” sau „Drăguță”, au mai scris fanii vedetei. Fotografiile sale incredibile par că spun de fiecare dată o poveste. Blondina știe cum să surprindă tot ce e mai plăcut ochiului uman.

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Cine este, de fapt, frumoasa blondină

Hailey Clauson și-a început cariera după ce a participat la un apel deschis la o agenție de modele. Lucrează în industrie de peste 17 ani. În această perioadă a defilat pentru case de modă importante, cum ar fi Versace, Dior, Chanel și Calvin Klein. În plus, a pozat pentru coperțile revistelor Numéro, iD, ELLE, Harper’s Bazaar și GQ.

Pe lângă modă, lucrează ca director de creație și fotograf. De asemenea, este unul dintre inițiatorii unui proiect inedit denumit Jullien & Hailey. Acesta este axat pe imagini rafinate ce doresc să transmită ceva special privitorului. De fiecare dată știe cum să-i lase pe oameni fără cuvinte cu imaginile sale, dar și cu stilul de viață pe care-l duce.

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În plus, adoră să îndrume următoarele generații de modele. Constant împărtășește din experiența sa de pe podium. Mai mult decât atât, le oferă celor interesate instrumentele pe care și-ar fi dorit să le aibă chiar ea la început de drum. În planul sentimental, Hailey Clauson este căsătorită cu fotograful Jullien Herrera.