Vedeta care a plecat de la Antena 1 la PRO TV îi acuză pe foștii colegi că i-au făcut rău: „Eu asta am trăit, mi-a fost greu să fiu acolo”

Vedeta care a plecat, de curând de la Antena 1 la PRO TV a spus totul pe șleau! Foștii ei colegi de la iUmor au fost răi cu ea, iar acum comedianta nu vrea să mai țină nimic pentru ea.

, una din fostele vedete de la Antena 1, care a semnat cu PRO TV, unde o vom vedea în emisiunea a declarat că s-a confruntat cu multe invidii unde a lucrat.

„100%! (n. red.: foștii colegi îi făceau voit rău) Se numește invidie. Acuma… Anii au trecut și pot să zic asta pe față. Dacă mă întrebai asta când aveam 26 de ani, acum am 34, eu răspundeam altfel. Ziceam, ah, nu, e ok. Acum nu mai răspund așa la întrebările astea, nu mă mai afectează, poate să zică oricine orice. Nu dau nume.

Dar am primit foarte multă răutate de la colegi. Nu ăștia pe care îi am acum colegi, mă (n. red.: se referă la echipa de la Săriți de pe fix). Eu ți-am povestit exact experiența mea de la iUmor. Eu asta am trăit. Eu pe scenă mi-am făcut treaba, pentru că sunt profesionistă, dar mie mi-a fost greu să fiu acolo, în spate, cu oamenii”, a declarat vedeta Maria Popovici despre situația de la Antena 1, în

În cadrul aceleiași discuții de pe YouTube, Maria s-a arătat consternată și de un alt lucru, ceva cu care mari artiști de la noi se mândresc. Vedeta nu este deloc de acord cu actorii care urcă pe scenă și în cele mai dificile momente ale vieții lor.

Mariei nu i se pare nimic eroic atunci când un artist joacă în fața publicului după ce a pierdut pe cineva drag. Popovici a rămas uluită când unul din foștii ei profesori, un actor important căruia nu i-a dat numele, s-a lăudat că a jucat în ziua în care i-a murit fata.

Maria Popovici nu e de acord cu actorii care joacă teatru în ziua în care pierd ființe dragi: „Ești nebun la cap?”

„Doi profesori ai mei, la amfiteatru, acolo, au zis cum ei au urcat pe scenă… Să mă ierte Dumnezeu. Unul din ei a zis: „Am urcat pe scenă și în ziua în care mi-a murit fiica”. Și eu m-am gândit, ce? Nu puteai să anulezi spectacolul de teatru?

Îl jucați altădată, le dădeați înapoi oamenilor banii de bilete. Cum adică să urci pe scenă în seara în care ți-a murit fiica? Asta ți se pare eroic? Păi mie dacă mi-a murit cineva din familie anulez toată săptămâna de show-uri.

E familia mea, cum adică. Nu operam pe cineva pe creier care murea, în ziua în care mi-a murit fiica, atunci da! Că pe copilul ăla nu puteam să-l las să moară. Vai, ce tare ești, că ai făcut spectacolul de teatru la Bulandra în ziua în care ți-a murit fiica!

Ești nebun la cap? Înțeleg, ok, arta înălțătoare, felicitări, extraordinar, dar cred că puteai să anulezi, calmați-vă puțin. Eu sunt foarte împotriva acestui eroism. Eu îmi respect publicul, dar mama, tata, frați, surori. Încurajez și publicul să iubească mama, tata, frații, surorile decât că au dat bani la stand-up”, a mărturisit Maria Popovici.