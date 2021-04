Vedeta care nu ar accepta să meargă la Survivor România: „Să spună toți că sunt cea mai proastă?!”

O vedetă îndrăgită dîn showbiz-ul românesc a fost întrebată dacă ar participa la reality show-ul „Survivor România” dacă ar avea ocazia, iar aceasta a oferit un răspuns cât se poate de sincer, spunând că o astfel de competiție nu este potrivită pentru ea și că nu ar merge nici în ruptul capului.

Este vorba despre Oana Radu, care a dezvăluit că cel mai greu i-ar fi din punct de vedere sportiv, pentru că nu știe să înoate, iar traseele competiției din Republica Dominicană sunt și în apă, de foarte multe ori.

În plus, Oana Radu nu crede că este suficient de rapidă pentru o astfel de competiție, chiar dacă are rezistență fizică datorită antrenamentelor cu soțul ei, Cătălin Dobrescu.

Întrebată de Teo Trandafir dacă i-ar plăcea să participe la „Survivor România”, Oana Radu a enumerat motivele pentru care reality show-ul de la Kanal D nu este deloc pentru ea. În afară de faptul că nu știe să înoate și nu ar putea fi rapidă pe trasee, vedeta crede că factorul social este o adevărată provocare.

Oana Radu a declarat că nu ar suporta să știe că este slabă pe traseu și că echipa pierde probe din cauza ei, pentru că i-ar face numeroase reproșuri și nu ar suporta.

„Chestia care mie mi s-ar părea, personal, cel mai greu de suportat este că nu știu să înot. Eu am rezistență fizică pentru că am ajuns, datorită lui Cătălin, să mă antrenez o oră, poate două, să alerg, să merg pe bicicletă timp îndelungat, să nu obosesc, dar nu am viteză.

Deci, practic, n-am combustibilul ăla deocamdată. Și nu știu să înot, nu m-aș duce. Mi-e frică de apă. Eu nu am curaj să mă arunc pe spate în pat. Să dea toți vina pe mine: ‘nu ești în stare să aduci puncte! Ești cea mai proastă!’”, a declarat Oana Radu la „Teo Show” de la Kanal D.

Îm afară de frica de apă, Oana Radu a dezvăluit care sunt alte temeri cu care se confruntă. „Frica de moarte, frica de necunoscut, frica de necunoscut, frica de a nu rămâne singură…”, a mai spus artista.

Oana Radu vrea să-și facă o intervenție chirurgicală

„Ceea e urmează să fac sunt lucruri ugente și care necesită schimbări. Eu am slăbit de două ori. Prima dată am slăbit 60 de kg, a doua oară în jur de 50. Prima dată, pentru că nu am avut lângă mine un om care să mă îndrume, m-am înfometat. A doua oară l-am întâlnit pe Cătălin Dobrescu, care m-a ajutat foarte mult.

(…) Mi-am făcut o intervenție, atunci, în 2015, care nu a fost extraordinară. Eu nu m-am intereat foarte bine atunci când am ales diferite situații. Dar acum cred că am ales bine. Vreau să-mi fac o ridicare de sâni – nu vreau să-i măresc. Nu este o operație de ordin estetic, ci este o reconstrucție. Am 27 de ani și nu pot să trăiesc toată viața acoperită. Urmează o abdomenoplastie, nu știu dacă anul ăsta. Urmează ceva la picioare. Eu vreau să mai slăbesc și cred că și acolo va necesita o intervenție”, a continuat fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.