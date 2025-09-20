Sport

Vedeta care nu lipsește de la meciurile FCSB-ului, mesaj dur după 1-3 cu Botoșani: „Nu are cum să fie Steaua”

FCSB a fost învinsă cu 3-1 de FC Botoșani în etapa a 10-a din Superligă, iar o vedetă din România a criticat evoluția campioanei.
Bogdan Mariș
20.09.2025 | 13:26
Vedeta care nu lipseste de la meciurile FCSBului mesaj dur dupa 13 cu Botosani Nu are cum sa fie Steaua
Codin Maticiuc i-a criticat pe cei de la FCSB după eșecul cu FC Botoșani. FOTO: colaj Fanatik

FCSB a suferit o nouă înfrângere în Superligă, 1-3 pe terenul lui FC Botoșani, iar campioana se află într-o situația extrem de dificilă. Codin Maticiuc, cunoscut pentru faptul că este un fan înfocat al formației „roș-albastre”, a lansat un mesaj dur la adresa jucătorilor după acest eșec.

Vedeta care nu lipsește de la meciurile FCSB, atac dur după 1-3 cu Botoșani

FCSB a avut un start pozitiv în duelul cu FC Botoșani și a punctat prin Daniel Bîrligea, însă gazdele au egalat  înainte de pauză, după reușita lui Andrei Dumiter. Intrat în partea secundă, ucraineanul Mykola Kovtalyuk a reușit o „dublă” și a adus victoria Botoșaniului, care a urcat pe locul 2.

Codin Maticiuc, susținător declarat al celor de la FCSB, a fost extrem de dezamăgit după meciul de la Botoșani și a transmis un mesaj dur jucătorilor. „Încep să cred că aveau dreptate și oamenii ăia care ziceau că FCSB nu e Steaua. Nu are cum să fie. Efectiv nu are cum”, a trasmis acesta pe Facebook.

Daniel Bîrligea, concluzie tristă după FC Botoşani – FCSB 3-1

Daniel Bîrligea a reușit să înscrie contra lui FC Botoșani, cu o lovitură de cap după o centrare oferită de Mamadou Thiam, însă golul său a sosit într-o nouă înfrângere, care adâncește și mai mult criza în care se află gruparea „roș-albastră”. Atacantul a fost realist la finalul întâlnirii, afirmând că un nou titlu este departe.

„Este greu de comentat în aceste momente, nu știu exact ce avem sau ce putem face, dar sigur trebuie să facem ceva pentru că așa nu ajungem nicăieri. Trebuie să facem ceva în plus. Nu zic că nu facem, dar trebuie să facem ceva în plus. Momentan ne gândim să câștigăm meciurile de retrogradare, titlul este departe.

Nimic nu este imposibil până nu se joacă toate meciurile, dar trebuie să ne gândim la noi, nu la ceilalți. Poate în Europa vom avea altă concentrare. Este ceva cu campionatul… poate ne credem prea campioni în fața celorlalte echipe”, a declarat Daniel Bîrligea, conform Digi Sport.

2.52 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul ”1 solist sau sub 2.5 goluri” la meciul Go Ahead Eagles - FCSB.
