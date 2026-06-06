Vedeta celor de la Gyor, „vrăjită” de CSM Bucureşti: „Prietenele îmi spun că e foarte frumos să joci acolo!” Video exclusiv

ADVERTISEMENT

CSM Bucureşti este din nou în Final Four-ul de la Budapesta. în semifinale şi speră să reediteze succesul din urmă cu 10 ani când au reuşit să câştige Liga Campionilor de la debut.

Kristina Jorgensen, pregătită de Final Four: „Trebuie să jucăm la nivel maxim pentru a câştiga”

Dar marea favorită este Gyor. Campioana en-titre din Champions League vrea al treilea titlu la rând. FANATIK a prefaţat turneul cu una dintre vedetele echipei, daneza Kristina Jorgensen, care a avut cuvinte de laudă pentru CSM Bucureşti:

ADVERTISEMENT

Kristina, felicitări pentru prezenţa în Final 4. Care sunt gândurile tale despre această competiție?

– Cred că va fi o competiție cu adevărat grea. Cred că trebuie să jucăm la nivel maxim pentru a câștiga. Cred că sunt patru echipe care vin aici să câștige totul. Patru echipe care au jucat foarte bine în ligile lor interne, dar și în Liga Campionilor pe tot parcursul sezonului. Și cred că sunt cele patru echipe potrivite care trebuie să fie aici. Merită toată lumea să fie aici și toți vor să câştige. Cred că va fi un weekend cu adevărat captivant pentru toată lumea.

Ești obișnuită cu acest statut de favoriți? Cum te simți să fii în echipa care e de învins?

– Da, știu… cred că este frumos, știi. Ai presiune pentru că ai arătat anterior că poți fi cel mai bun și noi doar trebuie să câștigăm încredere din asta. Trebuie să construim pe asta și să arătăm lumii că suntem în top în handbal și vrem să fim acolo.

ADVERTISEMENT

„Vrăjită” de CSM Bucureşti: „Prietenele îmi spun că e foarte frumos să joci acolo”

Care sunt gândurile tale despre revenirea CSM-ului aici după opt ani?

– Cred că este foarte tare pentru club. Merită, au jucat un sezon de Liga Campionilor cu adevărat bun și, de asemenea, în campionatul României cred că s-au descurcat bine. Am prietene foarte bune acolo, printre prietenele daneze și Maslova, și ele spun că este foarte frumos să joci acolo. Cred că este foarte bine pentru handbalul românesc și pentru CSM să fie, în sfârșit, înapoi în Final 4 și mă bucur pentru fete.

ADVERTISEMENT

Tu ai jucat împotriva echipelor românești, de asemenea împotriva echipei naționale a României la Campionatele Mondiale. Cum caracterizezi duelurile împotriva echipelor românești și a naţionalei?

ADVERTISEMENT

– Cred că handbalul românesc merge înainte de la an la an. Cred că Liga Naţională este o ligă cu adevărat grea, este o ligă dură, sunt o mulțime de echipe bune. Deci cred că poate fi cu adevărat benefic pentru echipa națională a României în anii următori și abia aștept să urmăresc.

Cum ar fi un alt trofeu pentru Györ și pentru tine în Liga Campionilor?

– Pentru asta venim aici, . Am muncit cu adevărat greu tot sezonul și sper că toată această muncă va aduce beneficii acum.

ADVERTISEMENT

28 de ani are Kristina Jorgensen

2025 e anul în care sportiva daneză a luat Liga Campionilor cu Gyor