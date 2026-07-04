Vedeta Craiovei a refuzat să fie coleg cu Lewandowski! Suma uriașă pe care a refuzat-o Mihai Rotaru. Exclusiv

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Chicago Fire vrea să își facă super-echipă pentru viitorul sezon din MLS și s-a pus pe transferat staruri din Europa. iar coleg cu polonezul putea fi și un fotbalist de la Universitatea Craiova. Vedeta oltenilor a refuzat să meargă însă în Statele Unite, deși campioana României ar fi încasat o sumă frumoasă de bani.

Fotbalistul Craiovei care a refuzat să fie coleg cu Lewandowski la Chicago Fire

Fotbalistul care a refuzat oferta de la Chicago Fire este . FANATIK a aflat motivul pentru care mijlocașul central a preferat să rămână în Bănie și să nu dea curs unei aventuri în SUA, chiar dacă ar fi fost coleg cu Robert Lewandowski. Din informațiile FANATIK, oferta pentru Anzor a venit în urmă cu două luni, la finalul lui mai, imediat după ce oltenii au făcut eventul.

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După pauza competițională, Anzor și Universitatea Craiova au discutat despre ofertă și au căzut de comun acord să continue colaborarea. Contractul gruzinului cu campioana României se întinde oricum până la 30 iunie 2028. La întoarcerea din vacanță, oficialii clubului și Mekvabișvili au convenit ca fotbalistul să rămână în Bănie pentru a păstra nucleul din sezonul trecut și ca să ajute echipa în preliminariile cupelor europene.

Cum ar putea pleca, de fapt, Anzor Mekvabișvili de la U Craiova

FANATIK a aflat cum ar putea Anzor să o părăsească, totuși, în această vară pe Universitatea Craiova. Campioana României îi va da drumul internaționalului gruzin doar dacă pe adresa clubului vine pentru el o ofertă de cel puțin 3.000.000 de euro, la care să se adauge și bonusuri de performanță.

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Oferta venită în mai de la Chicago Fire pentru Anzor nu se ridica la nivelul pretențiilor Universtății Craiova. Chiar și asa, suma de bani nu era deloc una neglijat. Potrivit jurnalistului americanii au oferit 1.800.000 de euro, iar, cu tot cu bonusuri, în conturile oltenilor puteau intra chiar și 2.200.000 de euro. În plus, noua echipă a lui Lewandowski, care îi mai vrea și pe Goretzka și Modric, era dispusă să cedeze și un procent de 15% dintr-un viitor transfer al gruzinului.

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