Vedeta CSM-ului și-a făcut publică povestea de dragoste pe care o trăiește cu o colegă de echipă. Anterior, ea fusese cerută în căsătorie de un bărbat

Una dintre cele mai valoroase jucătoare de handbal din România pare că trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu o colegă de vestiar de la CSM București
Catalin Oprea
15.02.2026 | 09:15
Elizabeth Omoregie este una dintre cele mai frumoase jucătoare de handbal din Romania FOTO facebook
Elizabeth Omoregie (29 de ani), una dintre cele mai valoroase jucătoare de handbal, care a evoluat în România în ultimul deceniu și-a mărturisit dragostea pe rețelele sociale. Ea și-a împărțit inimioare și declarații siropoase cu o colegă de vestiar.

Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, schimb de declarații amoroase

Omoregie și Gabriela Moreschi au făcut schimb de jurăminte, într-o postare cu fotografii, în care sărbătoresc Valentine s Day. “Azi și în fiecare zi! 🩶♾️Mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine!.. 🖤 te iubesc prințesă! 💐Pentru totdeauna! 🖤🖤💌 Totul meu!”, au postat ele de Ziua Îndrăgostiților.

După opt ani în România, Omoregie va pleca în Ungaria. Ea a semnat cu Ferencvaros, unde va juca din vară. Chiar ieri, CSM București a învins Ferencvaros 35-30, în deplasare, în Liga Campionilor, cu cele două îndrăgostite pe teren.

Omoregie a sosit în România, la CSM București, în anul 2018, după ce le-a părăsit pe slovenele de la Krim Ljubljana. Frumoasa sportivă născută în Atena, cu mama din Bulgaria și tata din Nigeria, a primit cetățenia slovenă cât timp a activat acolo, iar în acest moment joacă pentru naționala de handbal a Sloveniei.

Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi sunt colege la CSM București FOTO colaj facebook
Omoregie și Moreschi au făcut schimb de declarații pe instagram FOTO instagram

Omoregie pleacă la Ferencvaros, Moreschi la Metz

“Jumătatea” ei Gabriela Moreschi (31) este o handbalistă din Brazilia cu cetățenie braziliană și portugheză. E portar la CSM București și echipa națională a Braziliei. Anterior, în sezonul 2018-2019, ea a jucat pentru altă echipă românească CS Măgura Cisnădie, după care s-a transferat în Franța și de acolo în Germania.

Alături de SG BBM Bietigheim, Gabriela Moreschi a câștigat ediția 2021-2022 a Ligii Europene, competiția care a înlocuit Cupa EHF. Ea a revenit în România la Dunărea și de acolo a trecut la CSM București. Și ea va pleca în vară, semnând deja cu francezii de la Metz.

Cele două handbaliste îndrăgostite au primit o grămadă de felicitări și urări de fericire veșnică.

În 2019, mulatra a fost cerută de soție de un bărbat

Anterior, în 2019, la un an după venirea în România, presa a semnalat că Elizabet Omoregie trăia o poveste de dragoste cu un bărbat, fostul iubit al Cristinei Ich, foto-modelul care are un copil cu Alex Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă.

Elizabeth a fost cerută de soție chiar în ziua în care a împlinit 22 de ani, frumoasa mulatră prezentând inelul de logodnă.

 

 

 

