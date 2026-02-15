Vedeta CSM-ului și-a făcut publică povestea de dragoste pe care o trăiește cu o colegă de echipă. Anterior, ea fusese cerută în căsătorie de un bărbat

ADVERTISEMENT

Elizabeth Omoregie (29 de ani), una dintre cele mai valoroase jucătoare de handbal, care a evoluat în România în ultimul deceniu și-a mărturisit dragostea pe rețelele sociale. Ea și-a împărțit inimioare și declarații siropoase cu o colegă de vestiar.

Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, schimb de declarații amoroase

Omoregie și Gabriela Moreschi au făcut schimb de jurăminte, într-o postare cu fotografii, în care sărbătoresc Valentine s Day. “Azi și în fiecare zi! 🩶♾️Mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine!.. 🖤 te iubesc prințesă! 💐Pentru totdeauna! 🖤🖤💌 Totul meu!”, au postat ele de Ziua Îndrăgostiților.

ADVERTISEMENT

După opt ani în România, Omoregie va pleca în Ungaria. Ea a semnat cu Ferencvaros, unde va juca din vară. Chiar ieri, CSM București a învins Ferencvaros 35-30, în deplasare, în Liga Campionilor, cu cele două îndrăgostite pe teren.

după ce le-a părăsit pe slovenele de la Krim Ljubljana. Frumoasa sportivă născută în Atena, cu mama din Bulgaria și tata din Nigeria, a primit cetățenia slovenă cât timp a activat acolo, iar în acest moment joacă pentru naționala de handbal a Sloveniei.

ADVERTISEMENT

“Jumătatea” ei Gabriela Moreschi (31) este o handbalistă din Brazilia cu cetățenie braziliană și portugheză. E portar la CSM București și echipa națională a Braziliei. Anterior, în sezonul 2018-2019, ea a jucat pentru altă echipă românească CS Măgura Cisnădie, după care s-a transferat în Franța și de acolo în Germania.

ADVERTISEMENT

Alături de SG BBM Bietigheim, Gabriela Moreschi a câștigat ediția 2021-2022 a Ligii Europene, competiția care a înlocuit Cupa EHF. Ea a revenit în România la Dunărea și de acolo a trecut la CSM București.

Cele două handbaliste îndrăgostite au primit o grămadă de felicitări și urări de fericire veșnică.

ADVERTISEMENT

În 2019, mulatra a fost cerută de soție de un bărbat

Anterior, în 2019, la un an după venirea în România, presa a semnalat că Elizabet Omoregie trăia o poveste de dragoste cu un bărbat, fostul iubit al Cristinei Ich, foto-modelul care are un copil cu Alex Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă.

Elizabeth a fost cerută de soție chiar în ziua în care a împlinit 22 de ani, frumoasa mulatră prezentând inelul de logodnă.