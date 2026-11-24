ADVERTISEMENT

Se apropie , iar lupta între pretendentele la titlu se încinge. Hunor Batzula este jucătorul care a atras atenția pretendentelor la titlu, care sunt gata să pornească o licitație. Batzula este internațional român U19, iar în prezent este cotat de Transfermarkt.de la 350.000 de euro.

Hunor Batzula, jucătorul dorit de Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo. Are 18 ani și poate juca pe mai multe posturi

Dar este de așteptat ca suma pe care s-ar putea realiza transferul să fie considerabil mai mare. Trebuie ținut cont de vârsta jucătorului, dar și de faptul că rivalele ar putea fi forțate la o licitație în tentativa de a nu-l scăpa pe jucător. Rapid și Universitatea Craiova par cel mai bine plasate pentru un eventual transfer, dar și Dinamo ar fi gata să se implice într-o eventuală luptă pentru achiziție.

ADVERTISEMENT

Este de așteptat ca suma de transfer să treacă de un milion de euro. Hunor Batzula este un jucător care poate asigura pentru mulți ani poziția jucătorului U21. În plus, jucătorul lui Sepsi s-a dovedit polivalent în acest sezon, în care a jucat atât ca mijlocaș central, cât și în banda stângă. A avut evoluții apreciate, a și marcat un gol în august, împotriva Farului.

Hunor Batzula a fost căpitanul lui Sepsi în acest sezon de SuperLiga. A purtat banderola și în partida cu FCSB, din august

Hunor Batzula a fost rezervă neutilizată în Sepsi – Rapid 1-3, partidă disputată luni. De altfel, fotbalistul de 18 ani a fost folosit foarte puțin în ultimele meciuri, în special de când s-a intensificat. Cel mai probabil, conducătorii lui Sepsi preferă ca Batzula să nu riște vreo accidentare, care ar putea strica un eventual transfer.

ADVERTISEMENT

Hunor Batzula a început acest sezon ca titular incontestabil la Sepsi. Ba chiar mai mult, deși are doar 18 ani, a avut trei partide în care a fost căpitan. Prima chiar contra celor de la FCSB, pe 10 august, scor 0-0. Apoi și în următoarea etapă de SuperLiga, într-o altă remiză albă, contra celor de la Csikszereda. De asemenea, a purtat banderola și în remiza din Cupa României contra Chindiei, scor 1-1, pe 29 octombrie.

ADVERTISEMENT

Hunor Batzula, prestații excelente și la selecționata U19 a României, sub comanda lui Ion Marin

Batzula a impresionat în 2026 și la naționala U19 a României, sub comanda lui Ion Marin, unde a adunat 8 selecții și a reușit să și marcheze de 3 ori. A punctat cu Andorra și Liechtenstein în martie, dar și contra Bulgariei, în septembrie. A avut un rol important și la ultima acțiune a reprezentativei U19. A jucat 25 de minute cu Italia pe 11 noiembrie, apoi integralist cu Israel și Ungaria.

ADVERTISEMENT