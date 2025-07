Vedetă de la Antena 1, adevărul despre plecarea de la Te cunosc de Undeva. Primele declarații despre consumul de substanțe interzise: „E cu mine în lupta asta”

O vedetă îndrăgită de la Antena 1 a vorbit pentru prima dată despre motivele reale care au dus la plecarea sa din emisiunea Te cunosc de undeva. Fostul concurent a oferit primele explicații legate de zvonurile privind consumul de substanțe interzise. A recunoscut că trece printr-o perioadă dificilă, însă se bazează pe sprijinul unei persoane dragi care îi este alături în această luptă.

Ce s-a întâmplat cu adevărat în culisele emisiunii Te cunosc de undeva. Vedeta Antena 1, totul despre plecare și acuzațiile de consum

În urmă cu câteva luni, în presă au apărut informații potrivit cărora din cauza unui presupus consum de substanțe interzise. Surse citate de publicațiile tabloide susțineau că actorul ar fi venit pe platouri sub influența drogurilor și că ar fi fost „dat afară” de producători.

Levent a reacționat acum pentru prima dată și a oferit, în exclusivitate pentru FANATIK, o versiune total diferită a celor întâmplate.

„Nu e chiar adevărată poveste care s-a spus când eram la Te cunosc de undeva. Adică are o parte de adevăr, dar pe platourile de filmare mi-am făcut treaba. Timpul meu liber nu are contract semnat decât cu Lizi, iubita mea. Nu am fost dat afară de producție. S-a difuzat totul cu mine, doar în ultimele 2 sau 3 episoade nu am fost. Atâta tot.

Nu am fost penalizat financiar, trustul mi-a dat până la ultimul cent pe episoadele filmate. Pur și simplu producătorul Te cunosc de undeva a fost super ok cu mine, ne-am strâns mâna și asta a fost. Dar mi-au dat toți banii pentru cât am muncit.”, a dezvăluit, în premieră, Sali Levent, pentru FANATIK.

Cum l-a salvat iubita actuală pe Sali Levent de viața de noapte și substanțele interzise

După o relație marcată de scandaluri și , Dalia, cu care au ajuns inclusiv în instanță, vedeta de la Antena 1 pare că și-a regăsit echilibrul alături de o nouă parteneră. Actorul se declară mai liniștit ca niciodată și recunoaște că actuala relație l-a ajutat să se îndepărteze complet de stilul de viață haotic din trecut. Alături de iubita sa, Lizi, spune că a reușit să renunțe la viața de noapte, dar și la „substanțele ciudate”, așa cum le numește el, și că pentru prima dată după mult timp simte că are un sprijin real în lupta cu propriile slăbiciuni.

„După scandalul de data trecută, în sfârșit știu că am liniște și știu că am ales cel mai bine pentru mine! Pe lângă asta, această femeie mă acceptă cu bune și cu rele. Important pentru mine este și faptul că m-a făcut să mă las de tot ce înseamnă viața de noapte, inclusiv substanțe ciudate, să le spunem.

Nu am mers la specialist ca să caut ajutor, asta și pentru că Lizi mi a zis că nu avem de ce să apelăm momentan la așa ceva, ca e cu mine în lupta asta. Și ce crezi, chiar am câștigat-o. Acum o mențin așa. Nu cred că eram dependent. Pur și simplu era dependent de distracție. Am consumat doar substanțe mai tari, nu am fumat niciodată.

Anul acesta făceam majoratul dacă nu mă lăsam. Acum ies foarte rar și încerc să evit cluburile cât mai mult. Și dacă voi ieși, clar ies cu ea.”, a mărturisit fostul concurent de la Te cunosc de undeva despre povestea cu dependența de droguri.

Cum l-a ajutat Lizi pe Sali Levent să devină cea mai bună versiune a sa?

Sali Levent a vorbit deschis despre relația cu Lizi, pe care o consideră omul care l-a ajutat să se reinventeze. Spune că, datorită ei, a devenit o versiune mai bună a sa, iar familia lui o adoră. Povestea lor de dragoste a început într-un mod atipic, dar cu un rezultat neașteptat.

„O chestie foarte interesantă este că mama o iubește foarte tare. De fapt, toată familia mea. Toți e îndrăgesc. Ne-am cunoscut pe internet, voiam să iau ceva de pe site-ul ei. Îmi doream să comand un tricou cu Stitch și nu îmi răspundea nimeni, asta pentru că era weekend. Am insistat și așa am decis să fie Lola mea, dacă tot sunt fan Stitch.

Unde mai pui că sunt și ca el, problematic. Suntem de puțin timp, dar am făcut lucruri mari împreună. O să vedeți și voi curând. Lucrăm la un proiect tare. Fata asta m-a adus la cea mai bună versiune a mea.”, a mai spus Sali, pentru FANATIK.