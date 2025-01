Vedetă de la Antena 1, dezvăluiri din culisele show-ului Power Couple: „Leonard Doroftei și Monica m-au surprins”

Emi de la Noaptea Târziu, fost concurent la Power Couple, a vorbit despre noul sezon al show-ului filmat în Malta, în exclusivitate pentru FANATIK.

Fostul participant din ne-a dezvăluit că o parte dintre cei care participă în sezonul doi, care rulează acum pe post, i-au cerut sfaturi înainte să accepte oferta producătorilor.

Emi, printre altele și câștigător al concursului Te cunosc de undeva, unde a fost alături de Cuza, ne-a spus că are câțiva cunoscuți la Power Couple, cu unii dintre ei fiind prieten la cataramă.

Artistul a spus că i-a convins pe magicianul Robert Tudor și soția lui, Elena, să accepte participarea la Power Couple, căci aveau anumite dileme înainte să semneze cu producția.

De departe, însă, perechea care l-a impresionat cel mai tare până acum este cea formată din fostul mare boxer Leonard Doroftei și soția lui, Monica. Emi a avut ocazia să îl cunoască pe Leonard, pe care până acum doar l-a admirat pentru performanțele sale sportive, și a fost cucerit definitiv de felul de a fi al campionului la box.

„Mi se pare foarte mișto sezonul ăsta. E clar că trebuia să vină cu niște probe mai complicate, bine, cred că toate sunt complicate, depinde cum le vezi. Dacă ești acolo și vezi altceva ți se pare ”Moamă, ce tare e asta!”. Al doilea sezon l-au îmbunătățit și mai mult, adică produsul oricum era bun, dar acum e mult mai plin. O să mă uit în continuare, pentru că m-a prins. Pe lângă că am fost concurent, am rămas și fan al emisiunii.

Ca și concurenți, sunt mulți cu care suntem prieteni sau amici. Pe unii dintre ei chiar i-am consiliat, să zic așa. În mare parte le-am spus că e mișto emisiunea și i-am încurajat să participe. M-au întrebat, evident, dacă e de mers sau nu.

Uite, cu Magi și cu Elena suntem foarte apropiați. Noi am petrecut după Revelion câteva zile în Gorj, la un prieten comun, la o casă de vacanță, am stat două-trei nopți împreună, și cu Natanticu… Cam toți cei pe care îi știu erau curioși dacă e adrenalina care se vede la televizor, dacă e mișto, dacă e greu, chestii de genul”, a declarat Emi de la Noaptea Târziu despre noul sezon Power Couple, pentru FANATIK.

În continuare, Emi ne-a spus că și Monica sunt printre preferații săi din acest sezon.

„Eu am și fost trei zile în vizită la filmări, i-am și cunoscut acolo pe toți cei pe care nu îi știam. Una e să vezi acolo oamenii, că am prins puțin dintr-o probă de cuplu, nu foarte mult și în rest nu am văzut nimic. Nu știu dacă neapărat m-au surprins, dar Leonard Doroftei și Monica formează un cuplu foarte iubibil. Mă uit așa la ei, la fiecare probă, cu mare drag. Oricum, vorbim de marele Doroftei! N-ai ce să spui despre el… Iar ea este fantastică. Femeia e fantastică. Efectiv, mă uit la ei, și zic: bă, ce iubibili sunt! Ce relație mișto, ce mișto sunt amândoi.

De surprins, nu pot să zic că m-a surprins cineva, căci este abia începutul, doar despre ei pot să îți spun că sunt foarte iubibili. Necunoscându-i dinainte nu aveam de unde să am o părere, dar apoi, după ce i-am cunoscut, am realizat că Doroftei și soția sunt exact așa în realitate cum se văd la tv”, ne-a mărturisit Emi.

Întrebat ce nu va uita niciodată din primul sezon, din care a făcut parte, ne-a zis că eliminarea de la Power Couple o va ține cu siguranță tot timpul. Cu toate că a avut parte de ghinion în ziua în care el și soția lui, Mădălina, au ieșit din competiție, ar repeta oricând experiența. Dacă s-ar face peste câțiva ani o ediție All Stars, ar spune „Da” fără să clipească!

Cât despre planurile de început de an, Emi ne-a zis că încă își drege sufletul după vacanța din care s-a întors. Treptat, își va reintra în forțe, căci are multe proiecte interesante în față.

„Proba la care am ieșit nu o s-o uit niciodată și tot cumulul de ghinioane din ziua aia. Acolo a fost un ghinion mare, tot ce s-a întâmplat. Dar sincer, sincer, mă uit cu dor și invidie la ei. Mi-ar fi plăcut să fiu iar acolo eu și Mădă. Da, dar dacă s-ar face un All Stars… sunt mulți la coadă! (…)

Abia am venit din vacanță și încă mă acomodez. Doar ce am ajuns de două nopți și, ușor, ușor, începe treaba. Mai am câteva zile de respiro. Am niște chestii personale de rezolvat. Și, apoi, în primăvară acolo, primăvară-vară încep proiectele de filmat”, a adăugat fostul concurent de la Power Couple, pentru FANATIK.