O vedetă de la Antena 1 s-a lovit din nou de divorț: „E dureros și greu de dus”

O cunoscută vedetă de la Antena 1 a revenit la discuția despre divorț! Mai precis, Andreea Perju, căci despre ea e vorba, nu scapă de statutul de femeie divorțată! Actrița, separată în viața de zi cu zi, în acte, de fostul ei soț, Cristi Donciu, a fost nevoită să intre în rolul pe care l-a jucat în realitate până acum.

Vedetă de la Antena 1, încă un divorț la activ! De data asta în serialul momentului

Andreea Perju a fost extrem de emoționată când a aflat pentru ce personaj dădea casting, în pregătirile serialului de comedie „Bravo, tată!” de la Antena 1. Blondina o descrie pe Angelica, personaj care se iubește cu Flavius, interpretat de Cosmin Natanticu, drept energică și simpatică. În comun cu personajul are mai multe lucruri. Cele care transpar de la distanță sunt faptul că amândouă sunt mame și femei divorțate.

Frumoasa vedetă de la Antena 1 a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, și ce mai fac fetele sale, amândouă eleve de generală și a recunoscut, de asemenea, că divorțul de Cristi Donciu nu a fost unul ușor.

„Se nasc tot felul de situații amuzante. Angelica e simpatică, e bună și nebună, depinde de situație. Își iubește foarte tare acest after-school, este stilată și, la un moment dat, reușește să se îndrăgostească de un personaj care este total opusul ei, lucru care o face să-și dorească să-l schimbe pe acest personaj. Deocamdată, am filmat ceva episoade, dar nu atât de multe să-ți spun cum va merge povestea mai departe.

Puncte în comun sunt faptul că suntem mame, bine, eu am două fetițe acasă. Al doilea lucru e că amândouă sunt divorțate și să știi că asta a fost… Când am dat casting am zis că nimic nu e întâmplător în viață și să dau casting fix pe un personaj divorțat, tot cu o fetiță, a reușit să îmi creeze un soi de emoție.

Sunt muncitoare amândouă, și eu am un business, deci sunt multe puncte comune cu Angelica”, a dezvăluit îndrăgita vedetă de la Antena 1, în exclusivitate pentru FANATIK, despre rolul din de la Antena 1.

Andreea Perju, despre divorțul din viața reală: „Nu sfătuiesc pe nimeni să facă asta”

Întrebată cum vede acum un divorț, având în vedere că a trecut prin așa ceva și există în continuare mentalitatea că o femeie trebuie să rămână cu un bărbat orice s-ar întâmplat, Andreea Perju a spus că ea a făcut tot ce se ptea face pentru a-și salva căsătoria.

„În general, eu sunt o familistă convinsă. Nu cred în divorț decât dacă este necesar. N-am renunțat ușor la căsnicie. Nu sfătuiesc pe nimeni să facă asta. O căsnicie este o relație care te trece prin foarte multe stări și trece prin multe suișuri și coborâșuri. Dacă reușești să salvezi căsnicia, este absolut minunat.

Nu cred nici în varianta în care să ajungi să trăiești într-o relație în care nu mai vezi niciun viitor doar de gura societății. Gura lumii n-o astupă nici pământul, așa că cel mai important atunci când faci un astfel de pas, care e foarte dureros și greu de dus, să știe că ai făcut totul să salvezi înainte să renunți”, a mărturisit Andreea Perju, pentru FANATIK.

Andreea a refuzat să vorbească, o perioadă, despre separarea de fostul ei soț de dragul fiicelor pe care le au împreună. Cât despre Mara și Ada, cele două minunății din viața actriței, Perju spune că își dorește ca fetele să se focuseze pe școală înainte de orice.

Ce fac fetele Andreei Perju: „Școala e importantă și ele știu asta”

„Fetele mele sunt cu școala, în general. Una este clasa a șaptea, una este în clasa a patra. Învață destul de mult, pentru că, ok, ne distrăm, mergem în vacanțe. Pentru mine școala e importantă și ele știu asta. Mai întâi școală, apoi distracție! Mara face baschet, deja sunt aproape trei ani și mă bucur că e într-o semi-performanță.

E la Dan Dacian, un club care deja activează și în campionatul național și are și rezultate foarte bune. Mara face sport, școală, iar Ada cu engleza și școala. Mi-aș dori ca din această toamnă să o duc și la înot, dar timpul nu e cel mai bun prieten al meu”, ne-a zis Andreea Perju, vedetă la Antena 1 în serialul „Bravo, tată!”.

Cunoscuta vedetă de la Antena 1 face yoga și merge la psiholog de când Mara a devenit o adolescentă

și vedetă la Antena 1, ne-a spus și câteva din trucurile pentru a fi în armonie cu ea însăși. Fizicul îl întreține cu multă mișcare, în timp ce pentru psihic și spirit face yoga și merge la psiholog. Andreea ne-a explicat și care e motivul pentru care face ședințe cu psihologul.

„Fizic, fac sport, nu chiar în fiecare zi, dar de câte ori îmi permite merg la sport. Fac și yoga. Yoga e un soi de meditație care te ajută pe termen lung, știi? Dacă o faci în timp, vei vedea efectele pozitive.

Am grijă și de psihicul meu. Merg la psiholog, cu atât mai mult cu cât acum Mara este adolescentă și mi-e puțin greu că, na, adolescența te trece prin alte stări și vine la pachet cu niște provocări cărora trebuie să le fac față.

Fac în așa fel încât să am și timpul meu, chit că vorbim de o oră, două, trei pe săptămână, să am timpul meu. Ori că stau acasă și citesc o carte, ori că mă uit la un film… Găsesc mereu timp”, ne-a spus Andreea Perju.