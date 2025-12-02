Sport

Vedeta de la Barcelona a suferit o accidentare extrem de gravă! Riscă să rateze restul sezonului

Lovitură pentru Barcelona! Vedeta echipei a suferit o accidentare extrem de complicată și riscă să rateze restul sezonului. Primul verdict dat de medici.
Alex Bodnariu
02.12.2025 | 13:59
Lovitură pentru echipa de fotbal feminin a celor de la Barcelona. Aitana Bonmatí, cea mai bună jucătoare din lume, a suferit o accidentare extrem de complicată în ultimul joc pentru echipa națională și va sta departe de gazon luni bune.

Aitana Bonmatí a câștigat Balonul de Aur în 2025!

Aitana Bonmatí este una dintre cele mai mari fotbaliste din istorie. Mijlocașul de la Barcelona a câștigat pentru a treia oară la rând Balonul de Aur. Pe parcursul sezonului recent, Bonmatí a fost cea mai bună jucătoare a catalanilor.

Joacă la Barcelona din anul 2016, iar în cele 215 apariții a reușit să înscrie nu mai puțin de 78 de goluri. De asemenea, a adunat 83 de selecții la naționala de seniori a Spaniei, pentru care a marcat un total de 31 de goluri.

Accidentare cumplită pentru cea mai bună jucătoare din lume! Aitana Bonmatí riscă să rateze restul sezonului

Din păcate, Bonmatí a primit o veste extrem de proastă. În timpul unui antrenament cu naționala Spaniei, la Ciudad del Fútbol din Las Rozas, Aitana a suferit o accidentare gravă: fractură de peroneu stâng, după un sprint greșit. Ea s-a întors la Barcelona pentru investigații medicale.

Estimările inițiale arată că, dacă nu va fi nevoie de operație, va lipsi cel puțin două luni. Dacă va fi necesară intervenția chirurgicală, perioada de revenire ar putea urca până la 5–6 luni. Astfel, ar putea sta pe bară până spre finalul sezonului.

Probleme pentru naționala Spaniei după accidentarea lui Bonmatí

Accidentarea a venit într-un moment delicat. Spania se pregătea pentru returul finalei UEFA Nations League cu Germania, iar Aitana era motorul de la mijlocul terenului. De asemenea, Barcelona rămâne fără piesa esențială din echipă, iar catalanii au ca obiectiv trofeul Champions League.

Este prima accidentare cu adevărat serioasă suferită de Aitana Bonmatí. Ea s-a mai confruntat în trecut cu probleme la aductori și accidentări musculare, însă acestea au ținut-o maximum câteva săptămâni departe de terenul de joc.

