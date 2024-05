Vedeta de la Chefi la Cuțite va naște peste câteva săptămâni: “M-am umflat foarte mult la față”

Familia Chefi la cuțite urmează să devină anul acesta mai numeroasă. Una dintre cele mai cunoscute și iubite concurente din toate sezoanele este însărcinată. Peste cinci săptămâni, aceasta va aduce pe lume primul copil.

Vedeta de la Chefi la cuțite va naște peste cinci săptămâni

Nimic nu se compară cu miracolul de a deveni mamă. O va simți cât de curând pe pielea ei Elena Matei. , așa că emoțiile sunt la cote maxime.

Elena Matei și iubitul ei au aflat sexul bebelușului și se pregătesc să devină părinți de fată. Întreaga perioadă de sarcină a fost o provocare pentru fosta concurentă de la Chefi la cuțite, mai ales că nu a renunțat nici la pasiunea pentru gătit.

Încă de când a participat în emisiunea de la Antena 1, Elena Matei le-a demonstrat tuturor că pasiunea ei pentru gătit este mai mare decât orice. Drept dovadă, la scurt timp după terminarea emisiunii și-a deschis un laborator unde prepară cele mai bune prăjituri.

În ultima vreme, Elenei i-a fost din ce în ce mai greu să se ocupe și de afacerea sa. Sarcina este într-o etapă avansată și numai cinci săptămâni o mai despart pe fosta concurentă de la Chefi la cuțite de întâlnirea cu fetița ei.

Elena Matei și iubitul ei au ales numele fetiței lor

, mai ales că este pentru prima dată când experimentează acest rol. Însă, nu își face griji, căci alături de ea va fi mereu iubitul ei.

Perioada sarcinii a fost una foarte frumoasă pentru Elena. Fosta concurentă de la emisiunea de pe Antena 1 nu a întâmpinat mari probleme, așa că a decis să se bucure din plin de această etapă unică din viața ei.

Elena Matei a recunoscut că abia acum a început să resimtă unele probleme tipice graviduțelor, dar nu o deranjează. Pentru ea, nimic nu mai contează, atât timp cât urmează să o țină în brațe pe fiica ei.

”Eu mă simt bine. M-am umflat foarte mult la față, mi s-au umflat picioarele, mâinile. (…) De câteva zile, am arsuri, cel puțin azi-noapte nu am putut să dorm din cauza arsurilor, nu am ce să fac.”, le-a spus Elena Matei fanilor din online.

Viitorii părinți au ales deja numele pentru fetița lor, însă nu au vrut să îl divulge fanilor din online. Atunci când vorbește de fetița sa, Elena folosește apelativ ”baby V”, semn că micuța va avea un prenume care începe cu litera V.