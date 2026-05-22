Vedeta de la Digi care a impresionat o echipă întreagă. A vrut să schimbe fotbalul românesc

ADVERTISEMENT

Andrei Cristea (42 de ani) și-a amintit cu plăcere de perioada în care a fost antrenat de Ilie Dumitrescu (57 de ani) la FCM Bacău. Fostul atacant de la FCSB sau Dinamo spune că avea idei moderne pentru acele vremuri și încerca să schimbe complet stilul de joc din fotbalul românesc.

Ilie Dumitrescu, analistul Digi Sport care l-a impresionat pe Andrei Cristea

FCM Bacău este una dintre echipele pe care Mandatul său a durat din octombrie 2002 până în mai 2003. Acolo l-a antrenat inclusiv pe Andrei Cristea, care a rememorat cu plăcere perioada petrecută alturi de „Mister”. Cristea a povestit că Ilie Dumitrescu era foarte preocupat de partea tactică și încerca să implementeze un stil bazat pe posesie și construcție, într-o perioadă în care multe echipe jucau doar „lungă și pe a doua”.

ADVERTISEMENT

„Vă spun sincer, un antrenor extraordinar. Era un antrenor tânăr cu altă mentalitate, altă metodologie. Mie mi-a plăcut foarte mult și a fost foarte respectat de jucători prin ceea ce transmitea prin ceea ce voia să facă. Din păcate nu a stat foarte mult la echipă, dar a lăsat urme la echipă. A vrut să schimbe pregătirea. Nu mai erau acele alergări de 12 x 1000. Venise cu multe circuite de pasare, rondouri, lucruri care se fac și astăzi.

Era foarte bine organizat și avea o cultură tactică încă de pe atunci foarte dezvoltată. Încerca să schimbe sistemul de joc, să fie o echipă care să paseze, să inițieze. Înainte erau multe mingi la bătaie, lungă și pe a doua. Mie mi-a plăcut.

ADVERTISEMENT

Era un tip mai deosebit în primul rând vestimentar. Îi plăcea foarte mult să vină la costum, să fie elegant pe bancă, să transmită un altfel de stare către echipă. Chiar și către suporteri. La antrenamente venea elegant, dar pe teren era în echipament sportiv. Doar că avea un stil aparte de a sta”, a declarat Andrei Cristea, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT

Ce echipe a antrenat Ilie Dumitrescu

Retras în 1998, la Steaua, la vârsta de doar 29 de ani, Ilie Dumitrescu și-a început cariera de antrenor în anul 2000, la Oțelul Galați. Au urmat apoi Alki Larnaca, FC Brașov, România U21, FCM Bacău, Apollon Limassol, AEK Atena, Egaleo, Akratitos, Kallithea, PAOK Salonic, Panthrakikos și FCSB.

ADVERTISEMENT