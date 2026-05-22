Sport

Vedeta de la Digi care a impresionat o echipă întreagă. A vrut să schimbe fotbalul românesc

Unul dintre cei mai cunoscuți analiști TV de la Digi Sport l-a impresionat pe Andrei Cristea, invitatul de la FANATIK DINAMO. Cu ce a uimit o întreagă echipă și cum a vrut să schimbe fotbalul românesc
Cristian Măciucă
22.05.2026 | 10:30
Vedeta de la Digi care a impresionat o echipa intreaga A vrut sa schimbe fotbalul romanesc
EXCLUSIV FANATIK
Vedeta de la Digi care a impresionat o echipă întreagă. A vrut să schimbe fotbalul românesc. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Andrei Cristea (42 de ani) și-a amintit cu plăcere de perioada în care a fost antrenat de Ilie Dumitrescu (57 de ani) la FCM Bacău. Fostul atacant de la FCSB sau Dinamo spune că actualul analist TV de la Digi Sport avea idei moderne pentru acele vremuri și încerca să schimbe complet stilul de joc din fotbalul românesc.

Ilie Dumitrescu, analistul Digi Sport care l-a impresionat pe Andrei Cristea

FCM Bacău este una dintre echipele pe care Ilie Dumitrescu le-a pregătit în cariera de antrenor. Mandatul său a durat din octombrie 2002 până în mai 2003. Acolo l-a antrenat inclusiv pe Andrei Cristea, care a rememorat cu plăcere perioada petrecută alturi de „Mister”. Cristea a povestit că Ilie Dumitrescu era foarte preocupat de partea tactică și încerca să implementeze un stil bazat pe posesie și construcție, într-o perioadă în care multe echipe jucau doar „lungă și pe a doua”.

ADVERTISEMENT

„Vă spun sincer, un antrenor extraordinar. Era un antrenor tânăr cu altă mentalitate, altă metodologie. Mie mi-a plăcut foarte mult și a fost foarte respectat de jucători prin ceea ce transmitea prin ceea ce voia să facă. Din păcate nu a stat foarte mult la echipă, dar a lăsat urme la echipă. A vrut să schimbe pregătirea. Nu mai erau acele alergări de 12 x 1000. Venise cu multe circuite de pasare, rondouri, lucruri care se fac și astăzi.

Era foarte bine organizat și avea o cultură tactică încă de pe atunci foarte dezvoltată. Încerca să schimbe sistemul de joc, să fie o echipă care să paseze, să inițieze. Înainte erau multe mingi la bătaie, lungă și pe a doua. Mie mi-a plăcut.

ADVERTISEMENT
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei...
Digi24.ro
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”

Era un tip mai deosebit în primul rând vestimentar. Îi plăcea foarte mult să vină la costum, să fie elegant pe bancă, să transmită un altfel de stare către echipă. Chiar și către suporteri. La antrenamente venea elegant, dar pe teren era în echipament sportiv. Doar că avea un stil aparte de a sta”, a declarat Andrei Cristea, în exclusivitate la FANATIK DINAMO. 

ADVERTISEMENT
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat...
Digisport.ro
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare

Ce echipe a antrenat Ilie Dumitrescu

Retras în 1998, la Steaua, la vârsta de doar 29 de ani, Ilie Dumitrescu și-a început cariera de antrenor în anul 2000, la Oțelul Galați. Au urmat apoi Alki Larnaca, FC Brașov, România U21, FCM Bacău, Apollon Limassol, AEK Atena, Egaleo, Akratitos, Kallithea, PAOK Salonic, Panthrakikos și FCSB.

ADVERTISEMENT

DETALII PICANTE din cariera de antrenor a lui Ilie Dumitrescu. Cum a vrut SA REVOLUTIONEZE fotbalul

Prezentă în Polonia, Simona Halep a dat verdictul despre situația lui Iga Swiatek
Fanatik
Prezentă în Polonia, Simona Halep a dat verdictul despre situația lui Iga Swiatek
Gigi Becali, privilegiatul lui Nicușor Dan la consultările privind formarea noului guvern: „Nu...
Fanatik
Gigi Becali, privilegiatul lui Nicușor Dan la consultările privind formarea noului guvern: „Nu poate să aibă împăratul interes la președinte”
Barajul Chindia – Farul, cu totul special pentru Gică Popescu! Președintele „marinarilor” a...
Fanatik
Barajul Chindia – Farul, cu totul special pentru Gică Popescu! Președintele „marinarilor” a pus umărul la renașterea echipei din Târgoviște, dar proiectul s-a năruit rapid
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fotbalistul propus la Universitatea Craiova a semnat: 3.000.000 de euro!
iamsport.ro
Fotbalistul propus la Universitatea Craiova a semnat: 3.000.000 de euro!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!