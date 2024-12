Vedeta de la FCSB, la un pas de Dinamo: „Ăsta a fost norocul meu”

FCSB a avut parte de un an 2024 incredibil. Un jucător de bază din echipa lui Elias Charalambous a recunoscut că putea juca pentru rivalii de la Dinamo.

Florin Tănase putea juca la Dinamo

Este vorba de nimeni altul decât Florin Tănase. Mijlocașul putea avea un traseu al carierei total diferit. El are la activ un titlu și o cupă cu FCSB și acum visează să câștige un nou campionat și să ajungă cât mai departe în Europa League.

Florin Tănase a recunoscut, într-un interviu, că în perioada în care abia se apucase serios de fotbal ar fi putut ajunge în academia celor de la Dinamo. El a ales, până la urmă, să joace la Viitorul Constanța, de unde ulterior a ajuns la FCSB.

„Am avut de ales între a merge la Dinamo și Academia Hagi”

„Am ținut de mic cu Steaua, dar atunci am ales Viitorul, Academia Hagi, pentru că văzusem pe la televizor, jucasem contra lor. I-am văzut cum jucau și mi-am dorit din tot sufletul, mai ales că era numele Hagi la mijloc.

Am fost pus să aleg după ce am fost văzut de Hagi, ăsta a fost norocul meu. Am avut de ales între a merge la Dinamo și Academia Hagi și am ales Hagi.

După mulți ani, am aflat că, pentru a ajunge la Hagi, tatăl meu a făcut niște sacrificii foarte mari, a făcut împrumut la CAR”, a precizat Florin Tănase, unul dintre cei mai importanți jucători din echipa lui Elias Charalambous.

Florin Tănase a ajuns prima dată la FCSB în 2016. Atunci, Gigi Becali plătea 1,5 milioane celor de la Viitorul Constanța pentru serviciile jucătorului, care se anunța a fi unul extrem de promițător pentru fotbalul românesc. El a devenit și căpitan la un moment dat pentru echipa din București.

În 2022, Gigi Becali îl vindea pe Florin Tănase arabilor de la Al-Jazira pentru 3 milioane de euro. După două sezoane petrecute în zona Golfului, mijlocașul a acceptat propunerea omului numărul 1 de la FCSB și a revenit în România.

Acum, Florin Tănase este unul dintre jucătorii cei mai experimentați din lotul celor de la FCSB. El poate juca atât mijlocaș ofensiv, cât și atacant.