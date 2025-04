Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani care suferă de o boală misterioasă: „Cad cu zilele la pat”

Ruxandra Luca, prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani a dezvăluit că de câteva zile se confrunte cu stări de rău care nu-i dau pace și o țin la pat, însă medicii nu i-au pus niciun diagnostic.

Ruxandra Luca se confruntă cu probleme de sănătate

Ruxandra Luca se numără printre . Zilele acestea, însă, ea și-a îngrijorat fanii atunci când a dezvăluit că se confruntă cu probleme serioase de sănătate.

Simptomele sale sunt asemănătoare răcelii: febră, deshidratare, dureri musculare și o stare generală de oboseală. Dar testele și analizele pe care le-a făcut nu au arătat că ar avea această afecțiune.

De altfel, vedeta Antena 1 a urmat și un tratament medicamentos, dar fără succes. „De 3 zile sunt bolnavă moartă. Am făcut toate testele, n-am gripă, n-am nimic ce aş putea da mai departe şi totuşi…

Fac febră 40, am frisoane, transpir găleți de apă, sunt complet deshidratată, am dureri în tot corpul, ceva rău. Pe scurt, sistemul meu imunitar e tot la pământ, în ciuda eforturilor pe care le fac de câteva luni încoace.

Am mers pe mâna medicilor, am luat ce mi s-a recomandat, continui să am episoade dintr-astea în care cad cu zilele la pat”, a scris .

A mers în continuare la muncă

În ciuda stării sale de sănătate, Ruxandra Luca a continuat să-și respecte obligațiile profesionale. Regretul său este că nu a putut petrece mai mult timp cu copiii săi,

„Îmi pare atât de rău ca s-a nimerit, din nou, să fiu atât de bolnavă în vacanța copiilor şi n-am putut petrece cu ei timpul pe care mi l-aș fi dorit. Marţi şi miercuri toată ziua am avut filmări, de la care nu am vrut și nu am putut lipsi, iar asta m-a dat şi mai tare peste cap.

Azi noapte am suferit cel mai mult, mi se părea ca nu-mi mai revin. Azi e prima zi în care am reușit să stau mai mult în pat. Doamne ajută! Sănătate tuturor, e cea mai importantă!”, a completat Ruxandra Luca.