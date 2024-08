Vedetă de la Neatza, față în față cu un criminal în serie. Experiență de coșmar în pușcărie: „Avea la activ patru crime”

O cunoscută vedetă de la Neatza a vorbit despre cum a ajuns la pușcărie, vreme de câteva zeci de minute, și ce fel de gânduri a încercat-o când a dat nas în nas cu un bărbat care comisese patru crime.

O vedetă de la Neatza a ”prestat” în pușcărie

, unul din a făcut o serie de confesiuni neașteptate în unde a spus, printre altele, că s-ar adapta foarte bine la viața din închisoare, asta dacă va fi cazul vreodată să ajungă pe la răcoare.

ADVERTISEMENT

Întrebată de Gojira dacă ar avea vreodată ”șansa” să ajungă și prin pârnaie, celebra vedetă de la Neatza i-a spus că nu crede că ar fi vreo problemă pentru colegii de celulă, căci el e suficient de pacifist și de ajutor pentru cei care-l solicită.

Gojira a tot insistat să spună că s-ar duce la pușcărie și că s-ar descurca de minune, asta ca să nu aibă cineva de făcut vreun amendament că i-a pus vorbele în gură. Bucălae a rostit, spre satisfacuția interlocutorului: „Băi, Gojira, știi ce, eu mă descurc în pușcărie”.

ADVERTISEMENT

„Cred că aș avea o șansă la pușcărie. Aș fi foarte simpatic, pentru că sunt un om căruia nu-i place violența și n-aș intimida pe nimeni. Am impresia despre mine că sunt un mic bun sfătuitor și aș putea fi, așa, un prieten bun al tuturor”, a mai spus umoristul.

Radu Bucălae, glume pentru un criminal în serie

În continuarea conversației, Radu a dezvăluit că a și avut treabă cu pușcăria, la un moment dat, și că era să facă pe el de emoții. A comparat experiența trăită în fața infractorilor cu momentul în care a pășit pentru prima oară pe scena Sălii Palatului. I-a pierit orice zâmbet când a dat nas în nas cu un personaj periculos aflat în spatele gratiilor pentru nu mai puțin de patru crime.

ADVERTISEMENT

„Am făcut stand-up și în pușcărie. Nu mai știu ce material aveam atunci, clar că am fost pe pilot automat. Adică eu în cele zece minute pe care le-am avut… Nu le mai țin minte. Adică le compar cu primele minute când am urcat prima oară la Sala Palatului, se dă blank și mergi pe pilot automat. Plus că erau toți băieții ăia în primul rând și era un criminal, care avea la activ, săracul, mă rog, săracii oameni, că avea la activ patru crime.

Ăla era cel mai liniștit. Mi-aș fi dorit să îl fac să râdă. Eram eu și Micutzu, apoi i-a luat la roast. A fost aur, pentru că Micutzu pe roast e foarte bun și a fost bombă. Abia el, spre final, l-a făcut pe criminal să râdă. Nu mai știu… A venit cu o glumă veche, o cioacă veche. A întrebat de ce e acolo și a zis că a furat inima cuiva. Cum? I-a smuls-o. Era foarte creepy, dar foarte amuzant”, a povestit comediantul.

ADVERTISEMENT

Radu Bucălae, despre corectitudinea politică la stand-up comedy

Nu este singurul subiect abordat de Bucălae în podcastul menționat. Gojira a vrut să afle cum vede corectitudinea politică, mai ales că tot mai multe glume sunt considerate a fi nepotrivite, iar umoriștii rămân, uneori, fără muniție în spectacolele lor.

„Cred că e o problemă reală cu corectitudinea politică, pentru că oamenii tind să o aplice în contextul comediei. Cred că uită unde sunt și uită de convenția pentru care au venit acolo”, a adăugat Radu.

Actorul a mai ținut să precizeze că în viața de zi cu zi e destul de open-minded, însă e de părere că această corectitudine politică poate fi ignorată atunci când există convenția că se poate face mișto despre orice.