Vedetă de la noi, diagnosticată cu pancreatită cronică: “Durerile erau foarte puternice. Eram la pământ. Nu doresc nimănui”

Sorin Crețu, fostul membru al trupei Sing Sing BB, ar fi fost diagnosticat cu pancreatită cronică în 2019. Fero, așa cum este cunoscut de public, a mers la patru medici de specialitate pentru a afla ce se întâmplă cu el, asta după ce stările de oboseală au pus străpânire pe el.

Patru medici nu i-au dat nicio șansă de supraviețuire lui Fero

Artistul – căsătorit de 15 ani și cu doi copii, în vârstă de 9 și de 10 ani – susține că și-a făcut două CT-uri, RMN, dar și endoscopie și eco-endoscopie, în urma cărora diagnosticul medicilor a fost de

ADVERTISEMENT

Artistul care făcea furori în anii 2000 alături de Cristina Rus este de părere că totul ar fi plecat de la o întâlnire cu niște prieteni, în studioul personal de muzică.

La primele analize medicii i-au spus că ar fi vorba de ulcer, ulterior, după alte controale mai amănunțite, s-a dovedit că diagnosticul era mult mai grav.

ADVERTISEMENT

”Au fost niște clienți la mine și erau bolnavi (n.r. de ) și m-au îmbolnăvit și pe mine pentru că am mâncat cu ei la masă. Am mâncat din aceeași salată și normal că am luat și eu microbul. Am avut pancreatită. Am fost la mai mulți medici, am fost la patru. Am făcut prima dată endoscopie și mi-a zis că am ulcer”, a declarat, exclusiv pentru FANATIK, Sorin Crețu, fostul membru al trupei Sing Sing BB.

Durerile l-au pus la pământ pe artistul care făcea furori în anii 2000

În cei trei ani de grele încercări, soția i-a fost alături și a avut încredere că se va vindeca, deși durerile erau greu de deschis. Artistul a povestește, cu glas tremurând, că nu dorește nici celui mai mare dușman al lui să simtă ce a îndurat el în această perioadă.

ADVERTISEMENT

”La început durerile erau foarte puternice, în coșul pieptului, spatele și tot stomacul. Eram la pământ, eram foarte obosit. Eram terminat așa într-un fel. Eu nu doresc nimănui.

Majoritatea mor cu pancreatită pentru că… fără pancreas nu ai cum să ai digestie. Pancreasul este inima digestiei. Nu am fost internat în spital pentru că eu nu sunt cu spitale și cu doctori”, a spus, exclusiv pentru FANATIK, cântărețul Fero.

Cum a reușit să învingă boala nemiloasă fostul membru al trupei Sing Sing BB?

Deși a cerut părerea medicilor de specialitate, fostul membru al trupei Sing Sing BB crede că puterea personală de auto-vindecare a făcut minuni în ceea ce privește sănătatea lui. Este de părere că organismul lui a avut nevoie de o schimbare și pe plan alimentar pentru a se putea trata de boala nemiloasă cu care a fost diagnosticat.

ADVERTISEMENT

”Cea mai bună vindecare a organismului este în momentul când faci post negru. Asta ce înseamnă, că nu mănânci absolut nimic. Ai voie numai apă. Atât. Am făcut mai mult timp, să zicem două trei luni încontinuu. O dată pe săptămână am făcut 40 de ore de post. De exemplu, începeam joi seara la ora șapte, vineri nu mâncam și mâncam doar sâmbătă pe la 12 (n.r. ora). În momentul ală, dacă corpul nu mai are cu ce să lucreze… Oamenii nu știu, dar digestia este un lucru foarte greu. Mănâncă cartofi, grătare și după se vaită că le este somn”, a mai precizat Sorin Crețu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Sorin Crețu spune că a mai primit o șansă la viață de la Divinitate

Sorin Crețu, fostul membru al trupei Sing Sing BB, nu și-a pierdut nicio secundă speranța că se va vindeca, deși nimeni nu îi mai oferea nicio șansă. Artistul care făcea ravagii în anii 2000 alături de Cristina Rus este de părere că Divinitatea l-a ajutat să depășeașcă încercarea grea prin care a trecut.

”Acum o săptămână, la ultimul RMN, medicii mi-au spus că mai vindecat. Am mai făcut un CT, chiar la începutul anului, în ianuarie, și acela a ieșit bine. De la Divinitate, de la Dumnezeire am mai primit o șansă. Eu când începeam o zi de post, dedicam acea zi de post către Univers. Și atunci simțeam că am putere să o duc.” a adăugat, pentru FANATIK, Fero, așa cum este cunoscut de public fostul membru al trupei Sing Sing BB.