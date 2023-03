Vedetă de la Vorbește lumea, mărturisire rușinoasă. Cum și-a respins Shurubel iubita: „Mi-a pus un inel”

Shurubel, vedeta emisiunii Vorbește lumea, a făcut o dezvăluire rușinoasă în direct. Prezentatorul de la Pro TV a mărturisit cum a respins-o pe fata care s-a îndrăgostit de el în facultate. S-a speriat de o relație serioasă și a mințit ca să scape.

Shurubel de la Vorbește lumea a mințit ca să scape de iubită. Ce a dezvăluit vedeta de la Pro TV

și, de atunci, este unul dintre cei mai iubiți prezentatori de la Pro TV. De-a lungul timpului, el a s-a implicat în numeroase activități și discuții, spre deliciul publicului.

A făcut aproape zilnic sport în platoul emisiunii, și chiar și-a inventat propria rubrică: „Întrebările lui Shurubel”. Acum, însă, fostul om de radio a făcut o dezvăluire surprinzătoare.

În ediția de joi, 23 martie 2023, Shurubel a mărturisit, rușinat, cum și-a respins iubita din facultate. Înainte de a explica pe larg lucrurile, el și-a cerut scuze în cazul în care fata cu pricina se uită la televizor.

„Fata cu care s-a întâmplat chestia asta e o tipă foarte mișto. Doar că eu m-am speriat. Eram la a doua întâlnire și mergeam la film. Și în timp ce urcam pe scara rulantă…Ezit pentru că știu că sunt la televizor și poate să se supere. Dar nu ai de ce, dacă vezi chestia asta”, a spus Shurubel la

Shurubel s-a speriat și a mințit: „Eram la a doua întâlnire”

După aceea, Shurubel și-a continuat povestirea: „Urcam pe scara rulantă și mi-a luat mâna în mâna ei și mi-a pus un inel. Eu m-am speriat foarte tare în momentul ăla. Eram la a doua întâlnire. Mi-a zis, ‘Uite, acuma o să ai și tu un inel la fel ca al meu. Și o să fim amândoi uniți, cumva’.”

Faptul că iubita sa de la acea vreme își dorea o relație de lungă durată l-a speriat pe Shurubel. Vedeta de la Pro TV a mințit și a inventat o poveste pentru care nu poate purta bijuteria primită. Prezentatorul Vorbește lumea s-a despărțit de iubita lui la finalul întâlnirii.

„Eu m-am speriat foarte mult. Și eu i-am zis că nu pot să-l port momentan. Am inventat o poveste cum că am pierdut odată un inel de la bunica și l-am pierdut și de atunci mi-am promis că nu o să mai port niciodată inele. Am mințit. Și acum transpir când mă gândesc.

M-am gândit că eu nu pot să fiu cu fata asta, că eu nu-mi doresc de acum să fim împreună pentru totdeauna. Am avut o frică din asta și după film i-am spus că nu putem să ne mai vedem. Am rămas prieteni. Ne-am mai văzut de atunci. Este o persoană extraordinară”, a declarat Shurubel, care din anul 2019 este căsătorit cu aleasa inimii lui, Iulia Adamache.