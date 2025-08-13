Vedetă de reality show din România, condamnată pentru accesarea ilegală a banilor de la stat în pandemia de COVID. Ce pedeapsă a primit

O cântăreață de muzică de petrecere și concurentă la show-ul matrimonial Casa Iubirii de la Kanal D a fost condamnată penal pentru obținere ilegală de fonduri în formă continuată. În vârstă de 24 de ani, interpreta Patricia Țone a fost găsită vinovată pentru acuzația că ar fi înșelat statul român cu aproape 30.000 de lei, în perioada pandemiei.

Cum a ajuns cântăreața Patricia Țone să înșele statul român în timpul pandemiei

Patricia Ioana Coțe, o tânără cântăreață de muzică de petrecere, care s-a făcut remarcată și prin participarea în sezonul 4 al , a fost acuzată că ar fi aplicat pentru o schemă de ajutor pentru artiști în perioada epidemiei de coronavirus SARS-Cov 2 pe baza unor declarații pe proprie răspundere care s-au dovedit a fi false.

Mai precis, Patricia Coțe a încasat ilegal suma peste 4.000 de lei lunar reprezentând indemnizația de sprijin acordată de din bugetul de stat. Banii au fost încasați timp de șapte luni, în perioada noiembrie 2020 – mai 2021 și au totalizat 28.504 lei.

Pentru a beneficia de această indemnizație, cântăreața a declarat că a avut venituri în perioada anterioară declanșării pandemiei, pe care le-a pierdut din cauza măsurilor luate de guvern. În realitate, aceste venituri nu au existat, acestea .

Vedeta de la Casa Iubirii a semnat un acord de recunoaștere a faptei

Vedeta emisiunii Casa Iubirii a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, pe baza căruia a scăpat doar cu o pedeapsă de un an și jumătate de închisoare cu suspendare.

La audieri, inculpata le-a povestit procurorilor că a aflat despre acordarea indemnizației COVID de la șeful casei de producție pentru care lucra, iar acesta i-ar fi recomandat o persoană care s-o ajute cu transmiterea documentației. Ea mai susține că nu s-a interesat în mod special de condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru obținerea indemnizației și că a apelat la semnătura electronică atunci când i-a fost solicitată.

Judecătorul a propus o pedeapsă orientată spre minim

”Inculpata a recunoscut săvârşirea faptei, iar la data de 22.08.2024, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj a avizat propunerea de încheiere a acordului de vinovăţie, prin care inculpata, asistată de apărător ales, a arătat că este de acord cu încadrarea juridică a faptei şi cu aplicarea unei pedepse de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri, pedeapsă a cărei executare să fie suspendată sub supraveghere în condiţiile art. 91 Cod penal.

Analizând materialul probator administrat în cauză, precum şi cuantumul pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat, instanţa îl apreciază ca fiind corect aplicat şi suficient pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei, fiind vorba despre o pedeapsă aplicată înspre minim raportat la limitele de pedeapsă prevăzute de norma de incriminare, reduse ca urmare a recunoaşterii integrale a faptei, potrivit art. 480 alin. 4 Cod penal.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa consideră că având în vedere că pedeapsa principală aplicată inculpatei nu depăşeşte 3 ani închisoare, iar aceasta nu a mai fost condamnată anterior şi şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, ţinând seama de vârsta şi gradul de educaţie, de faptul că este integrată social, scopul pedepsei şi reinserţia socială pot fi atinse fără privarea de libertate, pronunţarea condamnării constituind un avertisment ce o va determina să nu mai săvârşească infracţiuni.

În consecinţă, instanţa va dispune suspendarea executării pedepsei închisorii aplicate sub supraveghere”, se arată în motivarea Tribunalului Sălaj.

Patricia Coțe, obligată să muncească 60 de zile pentru Crucea Roșie

Patricia Coțe are un termen de supraveghere de doi ani, timp în care este obligată să se prezinte la Serviciul de Probațiune Sălaj la datele fixate, să primească vizitele consilierului de probațiune, să anunțe schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă și să-și justifice mijloacele de existență.

Interpreta mai este obligată să presteze 60 de zile de muncă neremunerată la Crucea Roșie sau la DGASPC Sălaj, precum și să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională.

A intrat în Casa Iubirii sperând că-și va găsi ”un bărbat matur și independent financiar”

FANATIK a încercat să ia legătura cu Patricia Coțe, însă până la ora publicării prezentului articol nu am primit niciun punct de vedere din partea acesteia.

În prima jumătate a acestui an, atunci când a intrat în Casa Iubirii, Patricia Coțe se afla deja sub supraveghere, așa că participarea la emisiune nu s-a putut face decât cu anunțarea prealabilă a ofițerului de probațiune.

În emisiune, ea a declarat că este în căutarea unei relații serioase și că vrea lângă ea un bărbat matur, familist și independent financiar.