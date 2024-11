Vedeta din naționala statului Kosovo, declarații în forță după ce echipa sa a ieșit de pe teren în meciul cu România. „Pot spune că suntem mândri. Am luat decizia corectă”

România și Kosovo s-au întâlnit în runda cu numărul 5 din Nations League. Partida de pe Național Arena era considerată una de risc din cauza evenimentelor de la ultimele întâlniri directe. Meciul nu s-a încheiat pe teren. Oaspeții au luat decizia de a merge la vestiare în minutul 93, după ce au auzit mai multe scandări: „Serbia, Serbia”.

Ce s-a întâmplat în meciul România – Kosovo

Momentul a fost unul cel puțin interesant. Pe întreaga durată a partidei, fanii români s-au comportat exemplar. Mai mulți kosovari au provocat publicul cu anumite gesturi, iar răspunsul fanilor a fost unul ironic. Nu s-a auzit însă scandarea „Kosovo e Serbia”.

Acum, toată lumea este de părere că România ar trebui să câștige meciul cu 3-0 la masa verde, întrucât Ba mai mult, oficialii chiar i-au rugat insistent pe oaspeți să revină pe teren.

Vedat Muriqi: „Pot spune că suntem mândri. Am luat decizia corectă”

Vedeta din atacul reprezentativei statului Kosovo, Vedat Muriqi, a vorbit despre incidentele de pe Național Arena în cadrul unei conferințe de presă premergătoare meciului cu Lituania. Vârful de la Mallorca a declarat că decizia echipei sale a fost una corectă:

„Suntem mândri în general. Pot spune că suntem mândri. Am luat decizia corectă în acel moment, pentru că am fost atinși emoțional și moral. Ca fotbaliști, am închis capitolul.

Mâine ne propunem să închidem ciclul cu o victorie. Suntem pregătiți. Ne așteaptă un adversar dificil. Eu personal nu sunt de acord cu niciun rezultat în afară de victorie. Vom ieși cu toată puterea pe care o avem pe teren pentru cele trei puncte și vom închide ciclul cu o victorie.

Sper să avem continuitate. Cât despre meciul cu România, ne-am antrenat 4-5 zile bune. S-a remarcat că am avut un joc bun. Am plecat în România cu mentalitatea și entuziasmul pe care le-am avut de la primul meci. Am mers pentru victorie.

Nu am avut norocul să înscriem un gol. Dacă eu sau Edoni am fi marcat la început, ar fi fost un alt joc. Sperăm și credem cu tărie că vom continua așa. De mâine, precum și în ciclul următor”, a explicat Vedat Muriqi, conform publicației din Kosovo, .

În partida din tur, tricolorii s-au impus cu 3-0. Echipa lui Mircea Lucescu speră să obțină o nouă victorie. Un succes ne-ar putea trimite la barajul pentru Cupa Mondială.