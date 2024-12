Vedeta din România care s-a umplut de bani. A ajuns milionară în euro din parfumuri și chinezării

Denisa Tănase, una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi, ce făcea, pe vremuri, parte din trupa Bambi, alături de sora ei, este acum o afaceristă de succes cu milioane de euro în conturi.

Denisa Tănase calcă pe bani

Afacerile pe care le conduce sunt motiv de invidie pentru cei care se uită la ceea ce postează Denisa Tănase pe internet. Stilul ei de viață este unul de lux, vedeta nefăcând rabat de la a se răsfăța din plin. Interesant este că artista a pornit de jos, de la conceperea unor parfumuri potrivit propriilor gusturi și pe cumpărarea și vânzarea unor produse făcute în China.

Patroana celebrului lanț de parfumuri în anul 2023. Nu mai puțin de 2,5 milioane de euro a făcut profit afacerea cu o cifră de afaceri de 8 milioane de euro. Cu acest business, Denis Tănase a ajuns în topul celor mai buni antreprenori din România.

După ce și-a aranjat viața la cel mai înalt nivel, Denisa Tănase a vrut să dea lovitura și în alt domeniu, mai exact livrările de mâncare. Afacerea a adunat o cifră de afaceri de 700.000 de euro, iar banii de aici au fost investiți într-o altă afacere de îi aduce bani grei în conturi fostei membre Bambi.

Afacerile de milioane care i-au îndeplinit visul

În a treia sa afacere a inclus-o și pe sora sa. Denis și Raluca dețin Fashion Ave SRL, un business ce se ocupă cu comerțul de produse din China și Turcia, pornind de la accesorii, încălțăminte și îmbrăcăminte și până la flori artificiale și extensii din păr uman. Cu un profit de 400.000 de euro și o cifră de afaceri de un milion de euro, și această afacere înflorește pe zi ce trece în mâinile celor două surori.

Denisa, alături de soțul ei, au mai multe afaceri și în Dubai, acolo unde sunt stabiliți de ceva vreme. Acolo se ocupă de imobiliare, dar și de marketing online, însă afacerea din urmă este când pe val, când la pământ, astfel că nu se bazează foarte mult pe ea.

Denisa recunoaște că se răsfață, însă nici nu trebuie să fie modestă dat fiind faptul că are un adevărat talent în ceea ce privește afacerile. Din banii câștigați și-a cumpărat mai multe mașini de lux cu care oricărui milionar al lumii i-ar sta bine. Mercedes-Benz Clasa GLE SUV de 61.000 de euro și un Mercedes-Benz S 350 D 4Matic L de 160.000 de euro stau în garajul cântăreței, completându-i .

„Secretul reușitei este în primul rând foarte multă muncă. Și când spun foarte multă mă refer la muncă, zi de zi, fără oprire. În al doilea rând, am avut ambiția să urmăresc ideile pe care mi le-am proiectat. (…) Am avut familia lângă mine. Pe soțul meu, pe sora mea, iar atunci mi-a fost mai ușor. În multe lucruri, soțul meu m-a și împins din spate, el este cel care m-a sfătuit să îmi asum anumite riscuri și am avut rezultatele acestea”, a explicat Denisa despre rețeta succesului ei, în urmă cu ceva timp.