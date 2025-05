Vedeta din România invitată la Festivalul de la Cannes face dezvăluiri din culisele festivalului: întâlniri cu staruri internaționale plus multe alte secrete

Vedeta din România care a participat la Festivalul de la Cannes din acest an, încheiat pe 24 mai, face o serie de dezvăluiri despre marele eveniment din sudul Franței, în exclusivitate pentru FANATIK.

Vedeta din România care a fost prezentă la Cannes, dezvăluiri din culisele festivalului

nu a fost doar despre cinematografie, despre pelicule și interpretări actoricești de excepție, ci și despre stil, strălucire, emoții trăite la superlativ. Printre figurile publice de la noi care a primit o invitație în cadrul evenimentelor desfășurate în timpul festivalului s-a numărat și stilista Roxana Nestian, cunoscută pe Instagram ca Roxana Maya. Pentru ea, festivalul de la Cannes a marcat o premieră la care nu se aștepta. Vedeta din România a urcat pe scenă susținând un discurs în limba engleză.

„La Cannes a fost absolut minunat. Pentru mine, a fost mai mult decât o simplă călătorie – a fost un vis împlinit. În urmă cu trei ani am mai primit o invitație pentru a participa la Festivalul de Film de la Cannes, dar, din păcate, atunci a trebuit să o refuz. Am rămas însă cu acel gust amar și cu dorința profundă de a ajunge acolo… dorință care anul acesta a devenit realitate.

Am fost invitată în calitate de content creator de către echipa I-Success România, la prestigioasa gală I-Success, desfășurată la Hotel Barrière Le Majestic – unul dintre cele mai exclusiviste locuri din Cannes. Acolo, alături de top 100 antreprenori internaționali și vedete internaționale, am avut onoarea să urc pe scenă și să ridic un premiu în numele unei prietene, pentru un proiect în care chiar și eu am avut un mic rol. A fost emoționant și extrem de special, mai ales că a fost pentru prima dată când am ținut un discurs în limba engleză, într-un cadru atât de important.

Roxana Nestian a dat nas în nas cu staruri internaționale precum Naomi Campbell sau Scarlett Johansson

Ce mi-a plăcut cel mai mult? Atmosfera vibrantă, elegantă, plină de stil și energie. Cannes-ul este un spectacol în sine – oameni impecabil îmbrăcați, evenimente exclusive, zâmbete, povești, emoții. Am fost oprită pe străzi pentru interviuri, pentru fotografii, și m-am simțit cu adevărat apreciată pentru ținutele spectaculoase create împreună cu un stilist de top din România, folosind exclusiv piese ale designerilor români. A fost o bucurie să văd cât de mult au fost admirate și cât de bine au reprezentat România acolo”, a declarat Roxana Maya, în exclusivitate pentru FANATIK.

Vedeta s-a bucurat să participe și la premiera unui film în cadrul festivalului, o experiență pe care o descrie drept magică, organizată impecabil. Accesul la evenimente nu a fost unul ușor pentru cei prezenți: măsurile de securitate erau extrem de stricte, la sânge, peste tot. Fără invitație oficială nu aveai voie să intri nicăieri. Roxana Nestian a avut, de asemenea, bucuria să se reîntâlnească cu câteva prietene foarte dragi: actrița Mădălina Bellariu, cu care a și jucat recent într-o scenă din filmul „The March”, și Loredana Salanță, Miss Universe România.

Roxana a avut ocazia să le aibă la doar câțiva centimetri pe câteva din cele mai cunoscute staruri internaționale, după cum ne povestește: „Printre vedetele internaționale pe care am avut ocazia să le văd de aproape, chiar dacă flancate permanent de bodyguarzi, s-au numărat Naomi Campbell, Scarlett Johansson (alături de soțul ei, Colin Jost), Emma Watson, dar și nume sonore din zona de influență și fashion global: Hofit Golan, Zeus Official, Philip Plein, miliardarul Terry Waya, și alți influenceri cu milioane de urmăritori care au dominat evenimentele și covorul roșu cu aparițiile lor spectaculoase”.

Șampanie, cocktailuri fine și caviar

Cea de-a 78-a ediție a Festivalului de la Cannes este considerată de specialiștii în modă, și nu numai, drept una din cele mai spectaculoase și rafinate din istoria evenimentului. „În fiecare colț al Croazetei simțeai efervescența festivalului – de la ținute de gală purtate la orice oră din zi, până la armate de fotografi, cameramani și reporteri care așteptau fiecare apariție ca pe un spectacol. Străzile erau pline de energie, oameni pasionați de modă și film, iar totul era parcă desprins dintr-un scenariu de cinema.

Toate evenimentele adiacente, petrecerile și galele private au fost organizate impecabil, într-un stil desăvârșit. Se serveau băuturi fine – șampanie premium, cocktailuri atent preparate, caviar și preparate sofisticate – într-o atmosferă elegantă și vibrantă. Nimic nu era întâmplător. Fiecare detaliu părea gândit să celebreze excelența artistică și stilul de viață rafinat”, relatează Roxana Nestian, pentru FANATIK.

Stilista a luat la puricat ținutele starurilor. Rihanna, Angelina Jolie și Jennifer Lawrence au trecut de radarul poliției modei

O prezență extrem de interesantă pe covorul roșu a fost cea a Angelinei Jolie, care s-a întors la Cannes după o absență de 14 ani, semn de cât de mare impact a avut festivalul desfășurat în 2025. În continuare, face o analiză despre cele mai spectaculoase ținute ale starurilor internațională pe covorul roșu.

Despre : „Prezentă pentru prima dată la Cannes după 14 ani, Angelina a ales o rochie spectaculoasă semnată Elie Saab Couture, într-o nuanță de fildeș, fluidă, cu detalii din cristale și o capă vaporoasă. A fost una dintre cele mai elegante și aplaudate reveniri ale anului – pur și simplu iconică”.

Despre Jennifer Lawrence: „Jennifer a purtat o rochie albă semnată Dior, inspirată dintr-un model iconic din 1949. Cu o linie fluidă, talie marcată și pliuri delicate, lookul său a fost un omagiu adus eleganței epocii de aur a Hollywood-ului. Minimalismul sofisticat și aerul aristocratic au transformat-o într-o adevărată divă a festivalului”.

Despre Rihanna: „Rihanna a cucerit Croazeta într-o rochie neagră cu decupaje semnată Brandon Maxwell, care i-a accentuat silueta de viitoare mamă cu un aer de putere și rafinament. A fost una dintre cele mai comentate apariții, atât pentru curajul stilistic, cât și pentru impactul vizual puternic”.

Stilista i-a remarcat și pe Dakota Johnson, care a strălucit într-o rochie senzuală semnată de casa Gucci, Halle Berry, care a impresionat într-o rochie Dior Haute Couture burgundy, inspirată din stilul Old Hollywood sau Jeremy Strong, actorul din Succession ieșind complet din tiparele clasice într-un costum pastelat Loro Piana.

