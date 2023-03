Vedeta din televiziune, cerută de soție de un fotbalist celebru din Superliga! A spus DA la Veneția

După aproximativ trei ani de iubire, Daniel Celea a hotărât că nu o poate lăsa pe Andreea Ojog să-i scape. Fundașul central al celor de la Chindia Târgoviște a cerut-o pe cea supranumită cea mai sexy jurnalistă din sport de soție tocmai la Veneția. Iar ea a spus DA fără să stea pe gânduri.

Andreea Ojog- vedeta de televiziune cu forme de model, cerută în căsătorie de celebru fotbalist Daniel Celea. I-a spus DA la Veneția

Nuntă mare se anunță în fotbalul românesc. Andreea Ojog- supranumită cea mai sexy reporteriță din sport de la noi din țară și se căsătoresc. Celebrul fotbalist și frumoasa vedetă de televiziune fac „echipă” de aproximativ trei ani.

În anul 2020, în plină , Andreea Ojog și Daniel Celea au dezvăluit că formează un cuplu: „Da, suntem împreună, dar am preferat să fim discreți. Avem deja vechime ca și cuplu, ne înțelegem bine și vom vedea ce ne aduce viitorul împreună”, declara jurnalista pentru .

Vedetele sportului românesc s-au întâlnit în timp ce erau la serviciu, el ca jucător, ea ca reporter, iar acum se vor căsători. Fotbalistul de la Târgoviște și-a cerut partenera de soție în timpul unei vacanțe la Veneția.

Andreea Ojog este cea care a dat mare veste pe rețelele sociale. În fotografiile distribuite pe Instagram se observă că jurnalista și Daniel Celea sunt îmbrăcați simplu: blugi și hanorac. Nici nu e nevoie de ținute pompoase, însă, căci zâmbetele lor sunt cele mai bune accesorii.

Cu un buchet de flori într-o mână și cu inelul pe deget, Andreea Ojog a pozat fericită lângă viitorul său soț: „DA, pentru tot restul vieții! Te iubesc!”, este textul cu care jurnalista a însoțit imaginile.

Andreea Ojog, cea mai sexy jurnalistă din România: „Nu intru în conversații care ar putea depăși limita decenței”

E drept să spunem că Daniel Celea a dat lovitura atunci când i-a pus vedetei de la Look Sport și Look Plus inelul pe deget. Deși are forme de model, Andreea Ojog a ales o carieră în televiziune. E pasionată de sport încă de când era mică. Nu e de mirare având în vedere că a crescut lângă Stadionul Ghencea. Însă, în ciuda fizicului său, a știut mereu să-și impună respectul.

„Primesc complimente destul de des pe stadioane, dar nu răspund. Sunt la serviciu și vreau să-mi fac treaba. Agresată n-am fost niciodată. Lumea este civilizată cu mine.

Mai ales că vreau, de fiecare dată, să păstrez o distanță și nu intru în conversații care ar putea depăși limita decenței”, spunea Andreea Ojog pentru sursa menționată anterior.

Viitoarea soție a lui Daniel Celea vrea o carieră de fotomodel

Totuși, în ciuda carierei sale înfloritoare, viitoarea soție a lui Daniel Celea este conștientă și de atuurile sale fizice. Într-un interviu acordat în trecut, Andreea Ojog mărturisea că iubește sportul, dar nu neagă că și-ar dori să intre în lumea modelling-ului.

„Aveam 4-5 ani și locuiam aproape de stadionul Ghencea. Mergeam cu părinții aproape la toate meciurile Stelei. Așa s-a dezvoltat în mine pasiunea pentru acest sport.

La cinci ani îl vedeam prima dată pe Pițurcă, acum cea mai mare satisfacție e interviul pe care l-am realizat cu el”, declara Andreea Ojog despre pasiunea pentru fotbal, meseria logodnicului său, pentru

Cât despre Daniel Celea, el este un fotbalist profesionist. Actual fundaș la Chindia Târgoviște, a mai jucat la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, CSO Filiași, Sporting Roșiori, UTA Arad, Pandurii Târgu Jiu și CS Mioveni.