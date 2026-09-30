Vedeta echipei din SuperLiga s-a transferat în Polonia, însă a rezistat doar câteva luni: ”Au un fotbal de mare calitate”

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FANATIK a stat de vorbă cu Paulinho, în iarna acestui an. Atacantul, care a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști de la Oțelul, a jucat doar trei meciuri în acest sezon și a fost împrumutat în prima ligă din Portugalia, la Academico Viseu.

Paulinho a explicat de ce nu a reușit să se impună la Wieczysta Cracovia

Paulinho, ești unul dintre ultimii jucători transferați din România în Ekstraklasa. De ce nu ai reușit să te impui la Wieczysta?

– Când eram la clubul din Polonia, antrenorul era polonez și eu am plecat la câteva zile distanță de venirea lui Zeljko Kopic. Ce pot spune despre fotbalul polonez este că e un fotbal foarte fizic și foarte agresiv, dar și de mare calitate. Din păcate a fost o experiență scurtă. Clubul este în creștere și se transformă într-un club de prima ligă, iar eu cred că va fi un club din ce în ce mai bun.

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Acum ești împrumutat în Portugalia. Iei în calcul să te întorci în Polonia din vară?

– Pentru anul viitor încă mai am contract cu clubul, dar vom vedea cum merge acest sezon, iar apoi, la final, eu și clubul vom lua o decizie. Deocamdată e prea devreme, doar știu că există o opțiune de cumpărare pentru mine.

Care e principala deosebire între SuperLiga și Ekstraklasa

E diferență mare între SuperLiga și campionatul Poloniei?

– Eu cred că ambele sunt două campionate de mare calitate. Aș spune că în Polonia se joacă un fotbal mai fizic și cu mai multe dueluri directe, dar calitatea individuală și jocul echipelor m-au surprins foarte plăcut și este, fără îndoială, un campionat în care mi-ar plăcea să mă întorc.

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Ce șanse crezi că are România în fața Poloniei?

– Cred că naționala Poloniei este una foarte puternică din punct de vedere istoric, însă poate că , dar sunt convins că pot redeveni ceea ce au fost. România cred că are o generație foarte bună, capabilă de mari succese, așa că mă aștept la un meci echilibrat.

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Cum explică faptul că nu a reușit să se impună la actuala echipă a lui Zeljko Kopic

De ce ai plecat din Polonia?

– Când a apărut oportunitatea de a mă întoarce în Portugalia am fost foarte fericit, deoarece Academico de Viseu este un club mare, iar prima ligă portugheză este o ligă foarte puternică. În plus, este țara mea și am simțit că aveam nevoie să mă întorc acasă. Încă mă adaptez și sper să fiu foarte fericit aici.

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La Oțelul erai vedeta echipei. De ce nu ai putut să faci față la Wieczysta?

– A fost o perioadă scurtă, la o echipă care avea un lot foarte numeros. Am încercat mereu să dau tot ce am mai bun, dar nu toate lucrurile pot merge bine mereu, fie din cauza adaptării la o țară nouă, la un club nou sau la noi colegi de echipă. Și cred că este cu atât mai dificil să faci asta în ianuarie, la mijlocul sezonului. Nu am jucat atât de mult pe cât îmi doream, dar asta face parte din fotbal.

Iei în calcul să revii în România?

– Da, mi-ar plăcea foarte mult ca într-o zi să mă întorc în campionatul României. Urmăresc foarte mult echipa Oțelul, a fost un club unde am fost foarte fericit și unde mi-am făcut prieteni foarte buni.

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